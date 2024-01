Mirantis-Mitgründer Alex Freedland kehrt als CEO zurück

Führungswechsel mit Fokus auf Integration, Umsetzung und Kundenerfolg

Campbell (Kalifornien), Januar 2024 – Mirantis ( http://mirantis.com/) gibt einen Wechsel an der Unternehmensspitze bekannt. Neuer CEO ist Mitgründer Alex Freedland, der bereits früher als CEO für Mirantis tätig war. Er folgt auf den bisherigen CEO Adrian Ionel.

Alex Freedland ist Mitgründer von Mirantis und hat das Unternehmen während der gesamten Firmenhistorie in seinen Funktionen als Vorstandsvorsitzender, Vorstandsmitglied und CEO begleitet und geführt. Als Open-Source-Pionier hat er die Entwicklung von Mirantis im Segment Open-Source-Lösungen für Unternehmen von Beginn an vorangetrieben und dazu beigetragen, bei verschiedensten Kunden weltweit einige der anspruchsvollsten Implementierungen zu realisieren. Er ist Mitgründer und Vorsitzender des Finanzausschusses der OpenInfra Foundation und wurde von Business Insider als eine der 39 wichtigsten Personen im Bereich Cloud Computing genannt.

Adrian Ionel, ebenfalls Mitgründer, hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, Mirantis zu einem führenden Unternehmen der Branche zu entwickeln. Er wird dem Unternehmen künftig in beratender Funktion zur Verfügung stehen. Als CEO leitete Ionel die Übernahmen von Docker Enterprise, amazee.io, Shipa sowie der Assets von Kontena (Lens). Unter seiner Führung erzielte Mirantis nachhaltige Profitabilität und etablierte sich erfolgreich als führendes Unternehmen im Segment Cloud-nativer Infrastruktur.

„Aktuell befinden wir uns einmal mehr in einer sehr spannenden Phase der IT-Geschichte. Innovationen im Open-Source-Bereich kommt dabei eine führende Rolle zu. Mirantis wird auch weiterhin seine Erfahrung nutzen, um die besten Open-Source-Komponenten in sichere, zuverlässige und skalierbare Lösungen umzusetzen, mit denen unsere Kunden Wettbewerbsvorteile erzielen können“, sagt Freedland. „Mirantis zeichnet sich durch eine Kombination aus einer innovationsgetriebenen DNA, Flexibilität

und operativem Know-how aus. Dies hebt das Unternehmen im Markt ab.“

2019 hat Mirantis Docker Enterprise übernommen und die Technologie sofort in seine Kubernetes-Plattform integriert. Heute nutzen fast 1.000 Kunden die Cloud-nativen Plattformen von Mirantis als Basis für ihre digitale Transformation. Getreu seinem Engagement für Open-Source-Innovationen hat Mirantis signifikant in Lens investiert, Pionierarbeit bei der Entwicklung von k0s ( https://k0sproject.io/) geleistet und mit k0smotron ( https://k0smotron.io/) die neuesten Funktionen für Multi-Cloud-Computing ausgebaut. Inzwischen setzen mehr als eine Million Anwender Lens Desktop ein, um ihre Produktivität bei der Entwicklung und dem Betrieb von Kubernetes-Anwendungen zu steigern. Sowohl Mirantis Lens als auch Mirantis Lagoon (von amazee.io) waren Finalisten bei den InfoWorld Technology of the Year Awards 2023.

Über Mirantis

Mirantis unterstützt Unternehmen dabei, Code in Public und Private Clouds schneller bereitzustellen und stärkt die Produktivität der Entwickler, indem die Verwaltung der Infrastruktur erleichtert wird. Das Unternehmen kombiniert intelligente Automatisierung und Cloud-Native-Expertise, um einen ZeroOps-Ansatz für das Management und den Betrieb von Kubernetes- und Cloud-Umgebungen zu ermöglichen. Mirantis bietet eine Public-Cloud-Erfahrung auf jeglicher Infrastruktur, vom Datacenter bis zum Edge Computing. Dadurch entsteht ein durchgängiges Cloud-Erlebnis mit vollständiger App- und DevOps-Portabilität, einem „Single-Pane-of-Glass“-Ansatz und automatisiertem Full-Stack-Lifecycle-Management, alles auf Open-Source-Basis.

Mirantis arbeitet mit vielen weltweit führenden Unternehmen zusammen, darunter Adobe, DocuSign, Inmarsat, PayPal, Reliance Jio, Societe Generale, Splunk und S&P Global.

Weitere Informationen: www.mirantis.com

