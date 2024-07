Mini-LED, 4K, 144 Hz und Dynamic Lighting: der neue Philips Evnia 32M2N6800M

Amsterdam, 17. Juli 2024 – Die Gaming-Monitorserie Philips Evnia wird um ein 80 cm (31,5″) IPS-Modell mit 4K-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) erweitert. Besonderes Highlight des Philips Evnia 32M2N6800M ist vor allem seine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit großzügigen 1152 Dimmzonen, die feinste Helligkeitsabstufungen ermöglichen, einen exzellenten Kontrast schaffen und alle Farben noch satter erscheinen lassen.

Brillante Farben

Der Philips Evnia 32M2N6800M ist eine ausgezeichnete Wahl für Gamer, die besonderen Wert auf eine hohe Farbqualität legen. Die Kombination von Mini-LEDs, 4K-Auflösung und 10-Bit-Farbtiefe (8-Bit + FRC) sorgt für eine außergewöhnliche Brillanz und äußerst lebendige Farben. Dazu ist der Bildschirm VESA DisplayHDR 1000 zertifiziert, was eine großartige Farbdynamik quasi garantiert.

Aber nicht nur auf dem Screen selbst, auch im Raum kann der Monitor Farbwelten schaffen. Ermöglicht wird dies durch die integrierte Ambiglow-Beleuchtung, die Audio- und Videoinhalten folgen kann und die Umgebung des Gamers farblich in eine dem Spiel adäquate Atmosphäre taucht.

Schnelligkeit ohne Ruckeln

Neben seinen erstklassigen visuellen Eigenschaften hat der Philips Evnia 32M2N6800M vor allem auch Geschwindigkeit zu bieten. Seine hohe Bildwiederholrate von 144 Hz, Reaktionszeiten von bis zu 1 ms GtG und 0,5 ms MPRT sowie die individuell justierbare Stark-ShadowBoost-Funktion des Monitors ermöglichen es Gamern, über sich hinauszuwachsen, schneller als ihre Gegner zu sein und Bewegungen noch in den dunkelsten Winkeln wahrzunehmen.

Features für Gamer

Zusätzlich zum Feature Smart Crosshair – einem intelligenten Fadenkreuz, das die Hintergundfarbe erkennt und seine eigene Farbe entsprechend kontrastiert -, bietet der Monitor Anschlussoptionen, wie sie sich Gamer wünschen. So verfügt der Philips Evnia 32M2N6800M neben einem DisplayPort-1.4-Eingang und einem 3-Port-USB-Hub über zwei HDMI-2.1-Eingänge, die durch die Unterstützung von 4K-Auflösung bei 120 Hz die Kompatibilität mit Konsolen der neuesten Generation ermöglichen.

Einführung von Dynamic Lighting

Der Philips Evnia 32M2N6800M kommt darüber hinaus mit der neuen Software Dynamic Lighting, die entwickelt wurde, um ein Ökosystem für alle mit RGB-Beleuchtung angeschlossenen Geräte zu schaffen. Windows 11 User können über den Monitor Audio- und Videoinhalte synchroniseren und auf Peripheriegeräte übertragen, deren RGB-Beleuchtung entsprechend reagiert. Die durch Ambiglow erzeugte Raumatmosphäre wird daduch optimiert und erscheint noch eindrucksvoller.

Features für mehr Ergonomie

Nicht nur Gaming, auch Arbeit oder Unterhaltung lassen User viele Stunden vor dem Monitor verbringen. Um dabei eine körperliche Überlastung oder Fehlhaltungen zu vermeiden, lässt sich der 32M2N6800M dank seiner Smart Ergo Base in der Höhe verstellen. Für die Entlastung der Augen verfügt der Monitor über den LowBlue-Modus und die Flicker-Free-Technologie, welche Flimmern und blaues Licht reduzieren.

Für seine modernen und exquisiten Designmerkmale wurde das neueste Evnia Modell mit dem iF Design Award 2023 und dem reddot winner 2023 ausgezeichnet.

Der Philips Evnia 32M2N6800M Monitor ist ab Juli 2024 für 929,00 EUR (UVP) beziehungsweise 979,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. und vRG) erhältlich.

Weitere Informationen zum Philips Evnia 32M2N6800M: https://www.philips.de/c-p/32M2N6800M_00/gaming-monitor-4k-uhd-gaming-monitor



Weitere Informationen zu Philips Monitoren: https://www.philips.de/c-m-so/monitore

Weitere Informationen zu Philips Evnia Modellen: https://www.evnia.philips/de-de

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

EVNIA, die im Jahr 2022 eingeführte Submarke von MMD, steht für elegante, moderne Premium-Gaming-Monitore und richtet sich an ein breitgefächertes Publikum. Getreu dem Motto „reinvent the rules“ möchte Philips Monitore mit EVNIA die gängigen Stereotypen im Gaming brechen und frischen Wind in die Szene bringen.

https://mmdmonitors.com/

