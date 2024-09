Der neue nachhaltige Mini Adventskalender mit Ihrem Logo – Plus personalisierte Schokolinsen

Der Zauber eines kleinen Adventskalenders: Ein Geschenk, das Herzen öffnet. Der neue Mini Adventskalender von Taku Trends mit doppelter Individualisierung.

Der Advent ist eine Zeit der Vorfreude, des Staunens und der Besinnung. Inmitten des hektischen Alltags, in dem wir oft nur noch funktionieren, bringt dieser besondere Monat eine besondere magische Atmosphäre mit sich. Ein kleiner Adventskalender als Werbemittel, liebevoll gestaltet mit dem Logo Ihres Unternehmens, wird nicht nur zu einem praktischen Geschenk, sondern auch zu einem Symbol für Wertschätzung, Zusammenhalt und optimistische Ausblicke.

Neu – der kleine nachhaltige Mini Adventskalender mit Logo als Werbeamittel

Der neue Adventskalender hat ein Inlay aus 100% abbaubaren Rohstoffen und ist zu 100% recycelbar im Papierkreislauf. Auf Kunststoff wird bei diesem Adventskalender einfach verzichtet. Gut für die Umwelt.

Personalisierung in Perfektion – Magic by Taku Trends

Der neue Adventskalender ist konzipiert als kleines Dankeschön für Mitarbeiter und Kunden. Ideal als Give Away oder als Mailing.

Was ist möglich?

1. Kalender komplett mit eigenem Logo bzw. Gestaltung

2. Individualiserung des Inhalts: personlisierte M&M“S® Schokolinsen

Dieser kleine handliche Adventskalender im Format 139 x 125 mm bietet eine doppelte Personalisierung. Ein Druck auf den M&M“S® Schokolinsen ist möglich. Druck auf Schokolinsen:

– Text – Bilder – Logo´s

kombiniert auf 1, 2 oder 3 verschiedenfarbigen Schokolinsen. Zur Auswahl stehen dafür insgesamt 15 verschiedene Linsenfarben. Die Mindestbestellmenge liegt bei 210 Kalender.

Ein Zeichen der Wertschätzung

In der Geschäftswelt, wo Zahlen und Ergebnisse oft im Vordergrund stehen, kann ein kleiner Adventskalender den Menschen dahinter eine Stimme geben. Er zeigt unseren Mitarbeitern und Kunden, dass sie mehr sind als nur Zahlen auf einem Blatt Papier. Jeder Türchen birgt eine kleine Überraschung – ein M&M“S® Schokolinse mit einem individuellem Logo Druck oder Text. Diese kleinen Gesten der Aufmerksamkeit schaffen ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Respekts. Wenn wir jemandem einen Adventskalender schenken, sagen wir: „Du bist wichtig für uns.“

Stärkung der Beziehungen

Die Vorweihnachtszeit ist ideal, um Beziehungen zu pflegen. Ein Adventskalender bietet eine hervorragende Gelegenheit, unseren Mitarbeitern und Kunden zu zeigen, dass wir an sie denken. Jeder Tag, an dem ein Türchen geöffnet wird, ist eine kleine Erinnerung daran, dass wir gemeinsam auf etwas Größeres hinarbeiten. Diese täglichen Momente des Teilens fördern den Teamgeist und stärken die Bindungen in der Gemeinschaft. Die kleinen Überraschungen können Gespräche anregen und die Interaktion fördern, was zu einer harmonischeren Arbeitsatmosphäre führt.

Adventskalender als Werbegeschenk – Ein Blick in die Zukunft

Ein Adventskalender ist nicht nur ein Werbegeschenk für die Gegenwart, sondern auch ein Zeichen für die Zukunft. Mit einem Firmenlogo oder Vereinslogo versehen, wird er zu einem Symbol für die Werte und die Kultur unseres Unternehmens oder unseres Vereins. Er erinnert an unsere gemeinsamen Ziele, an den Zusammenhalt und die positiven Erfahrungen, die wir miteinander teilen. Wenn die Mitarbeiter und Kunden jeden Tag ein neues Türchen öffnen, blicken sie nicht nur auf den Advent, sondern auch auf die gemeinsamen erreichten Erfolge.

Nachhaltigkeit und Kreativität bei Werbemitteln

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, können wir den kleinen Adventskalender auch umweltbewusst gestalten. Mit personalisierten Botschaften zeigen wir, dass wir Verantwortung übernehmen und gleichzeitig kreativ sein können. Ein solcher Kalender ist nicht nur ein Geschenk, sondern auch ein Statement für Achtsamkeit und Respekt gegenüber Mensch und Natur.

Der kleine Mini Adventskalender mit eigenem Logo als Werbemittel von Taku Trends ist weit mehr als nur ein Geschenk. Er ist ein Zeichen der Wertschätzung, ein Symbol für Zusammenhalt und ein Blick in eine hoffnungsvolle Zukunft. In der besinnlichen Zeit des Advents können wir mit jedem geöffneten Türchen Herzen erreichen, Beziehungen stärken und Vertrauen aufbauen. Lassen wir uns von der Magie dieser besonderen Zeit leiten und schenken wir Freude, die weit über den Advent hinausgeht. Adventskalender mit Firmenlogo von Taku Trends.

Werbeartikel und Werbegeschenke für die Kundenbindung von Taku Trends GmbH aus Köln. Modern und nachhaltig für Industrie Kommunen Handwerk Vereine und Gewerbe. Werbeträger aus fairer Produktion. Ökologische und nachhaltige Werbegeschenke. Innovative Werbemittel aus neuen ökologischen Materialien.

Kontakt

Taku Trends GmbH

Christian Fischer

Takustr. 30

50825 Köln

0221 50 60 081



https://www.takutrends.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.