Milchwerke Schwaben mit neun DLG-Goldmedaillen ausgezeichnet

Hohe Produktqualität der getesteten Milcherzeugnisse überzeugt Experten

Neu-Ulm, 10. November 2021 – Die Milchwerke Schwaben eG hat zum wiederholten Male erfolgreich an der Internationalen Qualitätsprüfung für Milch und Milcherzeugnisse der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) teilgenommen. Die in Neu-Ulm ansässige Molkereigenossenschaft ist jetzt mit neun Gold- und einer Silbermedaille vom DLG-Testzentrum Lebensmittel für die hervorragende Qualität ihrer Produkte ausgezeichnet worden.

Im Mittelpunkt der im DLG-Testzentrum in Frankfurt am Main erfolgten Qualitätsprüfungen standen umfangreiche Produktuntersuchungen, welche durch sensorische Produktbewertung, Verpackungs- und Kennzeichnungsprüfung sowie zusätzliche Labor-Analysen ergänzt wurden.

“Wir schätzen die unabhängigen Produktprüfungen der DLG. Die Prämierungen sehen wir als neutrale Bestätigung unseres Anspruchs, den Verbrauchern stets das Beste aus der Milch unserer regionalen Lieferanten zu bieten”, sagt Julia Biber, Marketing-Managerin bei Milchwerke Schwaben. Getestete Produkte, die die umfangreichen DLG-Qualitätskriterien erfüllen, erhalten die Auszeichnung “DLG-prämiert” in Gold, Silber oder Bronze.

Die aktuell von der DLG prämierten Erzeugnisse der Milchwerke Schwaben im Überblick:

– Gutes Land Milchreis Schoko 200g (Goldener DLG-Preis)

– Gutes Land Milchreis Zimt 200g (Goldener DLG-Preis)

– Gutes Land Milchreis Sauerkirsche 200g (Goldener DLG-Preis)

– Gutes Land Grieß-Dessert 1000g (Goldener DLG-Preis)

– Gutes Land Milchreis Classic 200g (Goldener DLG-Preis)

– Gutes Land Milchreis klassisch 1000g (Goldener DLG-Preis)

– Gutes Land Schoko-Haselnuss Dessert 1000g (Goldener DLG-Preis)

– LANDFEIN Deutsche Markenbutter Süßrahm 250g (Goldener DLG-Preis)

– Gutes Land Deutsche Markenbutter Süßrahm 250g (Goldener DLG-Preis)

– Gutes Land Deutsche Markenbutter mildgesäuert 250g (Silberner DLG-Preis)

Anmerkungen für die Redaktion

Die Milchwerke Schwaben sind eine mittelständische Molkereigenossenschaft mit Sitz in Neu-Ulm und im Besitz von rund 1.400 Landwirten. Die 1922 gegründete Genossenschaft verarbeitete im Jahr 2020 mit ihren rund 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 456,8 Millionen Kilogramm Milch und erwirtschaftete einen Umsatz von 239,2 Mio. Euro. Neben Natur- und Fruchtjoghurt umfasst das Produktportfolio Desserts, Käse und Butter. Für die Herstellung wird ausschließlich die Milch von Bauern aus Deutschland verwendet. Bei Milchprodukten in 800- bzw. 1.000-Gramm-Bechern sind die Milchwerke Schwaben nationaler Marktführer.

Die Milchwerke Schwaben sind eine mittelständische Molkereigenossenschaft mit Sitz in Neu-Ulm und im Besitz von rund 1.400 Landwirten. Die 1922 gegründete Genossenschaft verarbeitete im Jahr 2020 mit ihren rund 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 456,8 Millionen Kilogramm Milch und erwirtschaftete einen Umsatz von 239,2 Mio. Euro. Neben Natur- und Fruchtjoghurt umfasst das Produktportfolio Desserts, Käse und Butter. Für die Herstellung wird ausschließlich die Milch von Bauern aus Deutschland verwendet. Die Produkte sind unter den Marken Weideglück sowie Weideglück Bio bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich und werden in 70 weitere Länder weltweit exportiert. Desserts und Joghurts von Weideglück werden zu 100 Prozent in recyclebaren Bechern aus Polypropylen (PP) verpackt und sorgen damit für mehr Nachhaltigkeit im Kühlregal. Bei Milchprodukten in 800- bzw. 1.000-Gramm-Bechern sind die Milchwerke Schwaben nationaler Marktführer.

Weitere Informationen: www.weideglueck.de

Firmenkontakt

Milchwerke Schwaben eG

Melissa Weilbach

Reuttier Str. 142

89231 Neu-Ulm

+49 (0)731 706-221

+49 (0)731 706-282

mweilbach@milchwerkeschwaben.de

https://www.weideglueck.de/

Pressekontakt

UTZ pr GmbH

Oliver Utz

Durber 7

87657 Görisried

+49 (0)8302 – 34 99 98-0

o.utz@utz-pr.de

https://www.utz-pr.de/

Bildquelle: Milchwerke Schwaben