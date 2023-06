Microsoft nimmt oraya GmbH in Startup Founders Hub auf

Bonner Startup erhält umfangreiche Unterstützung des Tech-Giganten

Bonn, Juni 2023 – Die oraya GmbH, ein führender Anbieter von Market Intelligence und Preismonitoring Software, erreicht einen weiteren, bedeutenden Meilenstein in ihrer kurzen Unternehmensgeschichte: das Bonner Startup wurde in den renommierten „Microsoft for Startups Founders Hub“ aufgenommen.

Das Programm bietet ausgewählten Startups wertvolle Ressourcen wie Cloud-Dienstleistungen, Software-Unterstützung und spezielle Trainings. Zusätzlich hilft ein Netzwerk von MentorInnen, die bei der Weiterentwicklung der Unternehmenstechnologie durch Expertenrat, sowie dedizierte TechnikerInnen und Customer Success Manager dem Bonner Unternehmen tatkräftig zur Seite stehen.

„Wir sind begeistert, Teil dieses großartigen Programms zu sein“, so Martin Buske, Geschäftsführer von oraya. „Dies ermöglicht, unsere Skalierbarkeit und AI-Lösungsorientierung weiter in den Vordergrund zu stellen. Der Austausch mit den Ansprechpartnern bei Microsoft ist in unserer aktuellen Entwicklungsphase sehr wertvoll. Die zusätzliche Unterstützung stellt die Weichen für eine nachhaltige state-of-the-art Technologie, die unsere aktuellen Kunden weiterentwickeln, aber auch potenzielle Neukunden überzeugen wird.“

Jan Vallee, ebenfalls Geschäftsführer bei oraya, fügt hinzu: „Darüber hinaus hilft uns die Teilnahme im Startup Founders Hub Türen auf globaler Ebene zu öffnen, indem wir Microsofts Cloud-Marktplatz, das B2B Vertriebsteam und das schnell wachsendes Partner-Ökosystem nutzen können, das uns dabei helfen wird, Microsoft Kunden weltweit zu erreichen.“

Die oraya GmbH steht damit in den Startlöchern für die nächste Phase ihrer Unternehmensentwicklung, mit der klaren Richtung, ihre Position in der SaaS Market-Intelligence-Branche weiter auszubauen.

Durch die Produkte oraya insights, Copio und Rupio und dem für das Q3 geplante oraya Compass für schnelles und einfaches Preismonitoring, erhalten namhafte und international agierende Händler und Hersteller detaillierte Einblicke über Preise, Sortimente und deren Verfügbarkeiten, Rabatte, Werbeaktionen und Markttrends sowohl aus Onlineshops, Marktplätzen, aber auch dem gesamten Internet.

oraya ist ein führender Anbieter von Market Intelligence und Retail Analytics Software in Europa. Mit unseren SaaS Lösungen treffen innovative Händler und Hersteller jeden Tag bessere Entscheidungen zu Preisen, Sortimenten, Margen, Produktpositionierung und mehr.

