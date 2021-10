Microline Descaling bei Buderus Edelstahl

Buderus Edelstahl investiert in neue Entzunderungstechnologie

Die Buderus Edelstahl GmbH hat bei SGGT Hydraulik eine Microline Descaling Anlage für das Entzundern von Halbzeugen aus unterschiedlichen Stahlgüten in Auftrag gegeben. Die Maschine zeichnet sich durch kurze Taktzeiten und hohe Energieeffizienz aus.

Die neue Anlage vom Typ MD 3000 wird runde und quadratische Halbzeuge mit Querschnittsabmessungen bis zu 140 mm und einer Länge bis zu 400 mm entzundern. SGGT stattet sie mit einem Druckübersetzer mit schnell schaltenden DÜV-Düsenventilen aus, für die das Unternehmen das Patent hält. So benötigt die Anlage pro Teil nur eine Wassermenge von weniger als 3 l.

Da der Prozessdruck von bis zu 320 bar nur aufgebaut wird, wenn ein Teil den Spritzring durchläuft, weist die Anlage eine außergewöhnlich hohe Energieeffizienz auf: Bei einer Antriebsleistung von lediglich 15 kW liegt die hydraulische Leistung an den Düsen bei 156 kW.

Mit innovativer Förder- und Steuerungstechnik, die den gesamten Prozess von der Zuführung der Teile bis zur Filtration des Wassers umfasst, kann das System Teile mit einem Querschnitt bis zu 140 mm mit einer Taktzeit von 8 s entzundern.

Die Warm-Inbetriebnahme der Anlage ist für den Januar 2022 geplant.

Über SGGT Hydraulik

Die SGGT Hydraulik GmbH aus Neunkirchen bietet Systemtechnologie und Service rund um Entzunderung und Wasserhydraulik. Anlagen von SGGT werden bei der Warmumformung von Metallen überall dort eingesetzt, wo hoher Druck – oft in Kombination mit großen Fördermengen – benötigt wird; so in der Stahlindustrie bei der Entzunderung von Brammen, Knüppeln und Warmband. Mehr und mehr setzen sich die Systeme auch in der Schmiedeindustrie durch, zunehmend in Anwendungen, in denen die hydraulische Entzunderung bisher nicht üblich war.

Zu den Kunden des Unternehmens zählen namhafte Schmieden weltweit. SGGT beliefert viele Kunden direkt, so zum Beispiel Bharat Forge oder Thyssenkrupp; darüber hinaus setzen weltweit renommierte Anlagenbau-Unternehmen die Systeme in ihren modernen Linien ein.

