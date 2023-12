Die Lösung für die urbane Logistik

Die Geschwindigkeit, mit der sich die Einzelhändler an den Online-Verkauf ihrer Produkte anpassen müssen, zwingt sie heute zur Umstrukturierung der gesamten Lieferkette und insbesondere des Lagers. Daraus ist das Konzept des Micro-Fulfillment entstanden, ein Lagermodell, das in den letzten Jahren vor allem im E-Commerce, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und in der Pharmabranche an Bedeutung gewonnen hat, um das Produkt näher an den Endkunden zu bringen.

Micro-Fulfillment hat sich zu einer der beliebtesten Methoden in der Welt der Lieferkette entwickelt. Die Möglichkeit, Produkte schnell und effektiv an die Verbraucher zu versenden, ist ein unbestreitbarer Vorteil für den Einzelhandel. Die Verbraucher haben derzeit sehr hohe Erwartungen an ihr Online-Einkaufserlebnis. Sie verlangen daher, dass die Unternehmen über einen ausreichenden Lagerbestand verfügen, dass der Produktstatus in Echtzeit aktualisiert wird und dass die Lieferung so schnell wie möglich erfolgt, um ein positives Erlebnis während des gesamten Prozesses zu gewährleisten.

Was ist Micro-Fulfillment und woraus besteht es?

Micro-Fulfillment-Zentren sind Logistikzentren, die sich zu einer der wichtigsten Strategien für die Lieferkette entwickelt haben. Sie bestehen in der Entwicklung eines Systems zur Auftragsvorbereitung, Klassifizierung und Verteilung mit hoher Lagerkapazität und Leistungsfähigkeit, das so konzipiert und hergestellt wird, dass die Aufträge in kürzester Zeit vorbereitet werden, um die Kosten für die Kommissionierung zu optimieren und die Produkte näher an den Endverbraucher zu bringen. Es handelt sich also um ein System, das sich im hinteren Teil der Verkaufsstelle befindet und die räumliche Höhe des Ladens mit seinen schmalen Gängen ausnutzt. Bei dieser Methode wird die fortschrittlichste und automatisierte Technologie eingesetzt, um sich an städtische Räume und Orte anzupassen, um näher am Verbraucher zu sein, und um sich auf die Kommissionierung und Verteilung von kleinen Bestellungen zu spezialisieren, um deren Lieferung zu beschleunigen.

Oft handelt es sich um Räumlichkeiten in bereits bestehenden Geschäften, von denen ein kleiner Teil in ein Lager umgewandelt wurde, um ausschließlich die Nachfrage nach Online-Bestellungen zu befriedigen, die sowohl im Laden als auch nach Hause geliefert werden können.

Wie funktioniert das Micro-Fulfillment?

Zunächst werden die Produkte von einer vollautomatischen Systemverwaltungssoftware, die in ein größeres Softwarenetz integriert ist, bearbeitet und geprüft. Nach der Bearbeitung werden die Bestellungen in Kartons verpackt, die so klein sind, dass sie von Hand angehoben und leicht durch das Lager transportiert werden können. Schließlich werden diese Kartons an die Micro-Fulfilment-Spezialisten des Unternehmens geliefert, die die Bestellungen für die Kundenauslieferung verpacken.

Vor- und Nachteile von Micro Fulfillment

Micro Fulfillment ist ein hocheffizienter und technologisch fortschrittlicher Ansatz, um die wachsende Nachfrage im E-Commerce zu befriedigen, und bietet eine Reihe von bedeutenden Vorteilen.

Schnelligkeit der Auftragsabwicklung

Der Versand von Bestellungen aus Micro-Fulfillment-Zentren führt tendenziell zu kürzeren Lieferzeiten, da die Entfernung zwischen dem Auftragsvorbereitungszentrum und dem Kunden geringer ist.

Verbesserte Omnichannel-Strategie:

Die Dezentralisierung ermöglicht es Ihnen, komplexere Bestellungen vorzubereiten und zu organisieren und eine Omnichannel-Strategie zu entwickeln, bei der ein und dasselbe Produkt auf verschiedenen Wegen geliefert oder zurückgeschickt werden kann, um die Bestellungen effizienter zu verwalten.

Niedrigere Logistikkosten

Die Nähe zum Kunden hilft, die Transportkosten zu senken. Diese Logistikzentren ermöglichen auch eine bessere Raumoptimierung, da sie an den vorhandenen Raum angepasst werden, um die Größe und die Kosten der belegten Fläche zu reduzieren.

Höhere Kundenzufriedenheit

Wenn es gelingt, das richtige Produkt noch am selben Tag oder am Tag nach der Bestellung an den richtigen Kunden zu liefern, erhöht sich die Kundenzufriedenheit. Die Micro-Fulfillment-Strategie stellt sicher, dass dieses Ziel erreicht wird.

Dieser neue Trend bringt jedoch auch einige Nachteile mit sich, die Unternehmen bei der Entscheidung für eine Micro-Fulfillment-Methode berücksichtigen müssen:

– Höhere Investitionen

Der Betrieb eines Micro-Fulfillment Centers erfordert finanzielle Investitionen. Viele Unternehmen und Organisationen verfügen oft nicht über ausreichende Ressourcen, um ein Zentrum mit diesen Merkmalen einzurichten. Außerdem müssen zu den ursprünglichen Investitionen noch die Kosten für die Automatisierung und die Verbesserung der Software hinzugerechnet werden.

– Auswahl des idealen Standorts

Der Standort des Zentrums ist ein Schlüsselfaktor. Wenn der gewählte Standort nicht dazu beiträgt, die Lieferzeiten zu verbessern, ist er eine Verschwendung von Zeit und Geld. Es ist von entscheidender Bedeutung, eine Analyse durchzuführen, um sicherzustellen, dass der neue Standort des Zentrums den vorgeschlagenen Zielen entspricht.

– Begrenzte Lagerkapazität

Obwohl diese Zentren eine optimale Raumnutzung ermöglichen, zeichnen sie sich nicht durch eine große Lagerkapazität aus.

Am besten geeignete Lagersysteme

Jedes Micro-Fulfillment-Lager und Distributionszentrum hat spezifische Bedürfnisse und Eigenschaften, die vorher analysiert werden müssen, um die am besten geeigneten Lagersysteme zu definieren.

– Longspan-Regallösungen

Dieses System ermöglicht den sofortigen Zugriff auf die gelagerten Ladeeinheiten und Referenzen und bietet die Möglichkeit, Zubehör wie Plattformen hinzuzufügen, was bedeutet, dass manuelle Kommissionierlösungen in der Höhe wachsen können, ohne an Funktionalität zu verlieren. Sie sind daher ein optimales System für die manuelle Lagerung von kleinen und mittelgroßen Produkten.

– Durchlauflager für Kommissioniersystem

Diese Lösung wird in Lagern eingesetzt, um die Auftragsvorbereitung von kleinen Artikeln oder leichten Kartons effizienter zu gestalten, da Platz gespart und eine bessere Kontrolle des Lagerumschlags erreicht wird. Es handelt sich also um ein unschlagbares Lagersystem, wenn es darum geht, viele Produkte mit hohem Umschlag zu verwalten.

– Mehrstöckige Regale

Mehrstöckige Regale sind eine manuelle Lagerlösung, die den Raum in der Höhe optimiert und die Lagerfläche verdoppelt oder manchmal sogar verdreifacht. Außerdem verbessert es die Effizienz der Auftragsvorbereitung, ohne dass diese Vorgänge automatisiert werden müssen.

– Miniload

Das automatisierte Miniload-System ist die optimale Lösung für die Lagerung von leichten und kleinformatigen Produkten mit hohem Lagerumschlag. Durch die reduzierte Anzahl von Arbeitsgängen und die optimale Nutzung von Fläche und Höhe ist es auch eine Lösung mit hoher Lagerdichte.

Automatisierung: einer der Schlüssel

Micro-Fulfillment-Zentren sind kleine Logistikplattformen innerhalb bereits bestehender Vertriebsketten. Sie sind auf die Bedienung des Online-Kanals ausgerichtet, und die Schwierigkeit liegt in der Entscheidung über die SKUs, die das Lager haben wird, die erforderliche Menge und die Fähigkeit, sofort zu reagieren.

Der Einsatz von Lagerverwaltungs- und -steuerungstechnologien und -software hilft bei der Optimierung der zur Deckung der Nachfrage erforderlichen Ressourcen. Diese Technologien sind in der Lage, die Anzahl der zu erwartenden Bestellungen auf der Grundlage der Vergangenheit vorherzusagen, um die größtmögliche Effizienz zu gewährleisten.

