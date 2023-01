Die Ausgangssituation: Stress als ständiger Begleiter in der Arztpraxis / Zahnarztpraxis

Als Mediziner bzw. Medizinerin untersuchen und begleiten Sie täglich Menschen, die oftmals nicht nur mit ihren Krankheiten, sondern auch mit ihren Sorgen zu Ihnen kommen. Die pandemische Situation mit ihren zusätzlichen Hygienevorschriften hat den Arbeitsalltag auch nicht einfacher gemacht.

Neben den Patientinnen und Patienten erwartet Sie dann auch noch das leidige Thema der Abrechnung und das Führen Ihres Praxisteams. In Summe macht das Ihren medizinischen Berufsalltag sehr voll. Oftmals bleibt sogar noch nicht einmal die Zeit, für eigene Aus- oder Pausenzeiten. Eigene Bedürfnisse werden so hintenangestellt.

Über den Tag verteilt, sammeln sich so immer wieder kleine nervenaufreibende Erlebnisse an, die den Arbeitsalltag sehr anstrengend machen. Das Thema „Gesundheit“ ist zwar präsent, doch erst sind die Anderen an der Reihe.

Das Resultat: Sie gehen körperlich und mental übermüdet in Ihre Freizeit.

Mentaler Stress: Was ist das?

Eine innere Bewertung entscheidet über die Art und Intensität der Stressreaktion. Mit dem Stressmodell nach Richard Lazarus machen Sie eine erste Bestandsaufnahme und gemeinsam entwickeln wir Hilfesysteme gegen Ihre Stressoren.

Mittels mentalem Selbstcoaching werden Sie in unserem Resilienz-Training für einen bewussten Umgang mit Ihren Gedanken und Gefühlen sensibilisiert und erlernen Techniken zum Abbau von Stress in Ihrem Arbeits-Alltag.

Mentale Entspannungstechniken: Wie funktioniert das?

Während jeder Seminareinheit lernen Sie sofort umsetzbare Techniken zur mentalen Entspannung, z.B. Autogenes Training, Atementspannung, Herzkohärenztraining mit HRV-Messungen und vieles mehr.

Selbstmanagement als Schlüssel zur Stressreduzierung

Während des Resilienztrainings erfahren Sie, wie Sie Ihr mentales Selbstmanagement weiterentwickeln können, um sich auf Stress, Herausforderungen oder andere Widrigkeiten besser vorzubereiten und angemessener darauf reagieren zu können. So lernen Sie sofort umsetzbare Methoden, die nicht viel Zeit kosten, kurzfristig zur mentalen Entlastung führen und Sie langfristig mental gesund halten. Basis hierfür sind Methoden und Übungen der aktuellen Gehirn- bzw. Resilienzforschung.

4-wöchige Nachbetreuung – Optional dazu buchbar

Nach einem 1-tägigen Präsenztraining geht es 4 Wochen in die Praxiserprobung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten jeweils pro Woche eine kleine Aufgabe zur Bearbeitung, Beobachtung oder zum Üben.

Nach den vier Wochen verabreden sich die Kursteilnehmer/innen nach und nach mit unserem Resilienz-Trainer Alexander Buck zu einem 30-minütigen Abschluss-Coaching.

Ihr Resilienztrainer: So reduziert man Stress nachhaltig

Unser Coachingexperte ist Diplom Pädagoge (Univ.) Alexander Buck, der zusätzlich systemischer Business Coach (dvct) und moderner Mentaltrainer (Dr. Irene Glöckner) ist.

Begrenzte Teilnehmerzahl

Die Teilnehmerzahl des Resilienztrainings ist auf maximal 15 Personen begrenzt, um ausreichend Raum für Interaktion und persönlichen Austausch zu gewährleisten. Die Kursgebühr beläuft sich auf 490,- € (zzgl. MwSt.). Das Training richtet sich an Ärztinnen und Ärzte aus der Human- und Zahnmedizin.

Termin: März 2023 in Köln

Das Training findet am 24. März 2023 in der Zeit von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr in Köln statt. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, vier Wochen lang eine persönliche Nachbetreuung im Einzelcoaching in Anspruch zu nehmen.

Wo kann ich mich informieren und anmelden?

Weitere Informationen zu den einzelnen Seminarinhalten erhalten Sie im persönlichen Kontakt mit unserer Akademieleiterin Claudia König unter der Rufnummer 0221-139836-63 oder per Mail unter koenig@frielingsdorf.de. Wenn Sie sich direkt für das Resilienz-Training anmelden möchten, nutzen Sie einfach unsere Online-Anmeldung unter www.frielingsdorf-akademie.de/anmeldung.

Schauen Sie sich darüber hinaus gerne auf unserer Akademie-Homepage unter www.frielingsdorf-akademie.de um. Neben dem genannten Training bieten wir auch IHK-Zertifikatslehrgänge, Seminare, Webinare und Inhouse-Trainings an. Alles spezialisiert und zugeschnitten auf das ambulante Gesundheitswesen sowie Ihre praktische Arbeit in Praxis oder MVZ.

