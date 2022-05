MENSCHLICHKEIT – Neue Ausgabe des Online-Magazins Prinzip Apfelbaum

Die Welt braucht Menschlichkeit. Mehr denn je. Denn ohne Menschlichkeit kein friedliches Zusammenleben. Doch was heißt das eigentlich: Menschlichkeit? Wie verhalten sich Menschen, wenn es drauf ankommt? Wie lässt sich ethisch handeln im Alltag? Welche Art Mensch wollen wir in Zukunft sein? Das und mehr in der „neuen Ausgabe des Online-Magazins „Das Prinzip Apfelbaum“.

Berlin, 19. Mai 2022 – Der Krieg in der Ukraine macht es deutlich. Die grausamen Bilder von Tod und Zerstörung sind zum Verzweifeln. Doch gleichzeitig erleben wir eine neue Welle der Menschlichkeit. Vor allem in der Not beweisen wir, was in uns steckt, was uns als Menschen ausmacht: der spontane Altruismus, unsere Hilfsbereitschaft, wenn wir Leid erleben.

Dafür brauchen wir aber weder Krieg noch Katastrophen. Gelegenheiten, anderen Menschen etwas Gutes zu tun, gibt es jeden Tag und an vielen Orten, in vielen Situationen: bei der Arbeit, in der Familie, unter Nachbarn, auf der Straße oder im Supermarkt. Man muss sie nur nutzen! Denn ohne jede Berechnung menschlich zu handeln, lässt uns das Glück spüren, für andere da zu sein und zeigt, wer wir wirklich sind: einfach selbstverständlich menschlich. Menschlichkeit – in der neuen Ausgabe unseres kostenlosen Online-Magazins „Prinzip Apfelbaum“.

Menschenrechte vor Gericht

Der Anwalt Wolfgang Kaleck setzt sich weltweit für Menschenrechte ein. Er wählt den Rechtsweg und klagt vor internationalen Institutionen, um gegen Staatsfolter und Mord ebenso wie gegen die Ausbeutung von Menschen im Globalen Süden zu kämpfen. Im Gespräch „Die Klagen dienen nicht nur dem Einzelfall“ spricht Wolfgang Kaleck über die Bedeutung von Urteilen und wie er trotz allem Unrecht nicht verzweifelt.

Human Enhancement

Seit etwa 30 Jahren wird an der Koppelung von Mensch und Maschine geforscht. Durch die Verbindung von Gehirn und Computer könnten etwa Querschnittsgelähmte nicht nur Prothesen bewegen, sondern künftig auch kommunizieren Je weiter die Forschung voranschreitet, desto dringender stellen sich Fragen jenseits der Technik: Was ist der Mensch – und was will er sein? Antworten lesen Sie in „Prothesen und Chips: Update für den Menschen“.

Ethisches Handeln

Von der selbstlosen Heldentat bis zum Türaufhalten: Ethisches Handeln hat viele Facetten. Doch manchmal stehen wir vor einem moralischen Dilemma. Um im entscheidenden Moment das Richtige zu tun, hilft die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen. Und ein bisschen Übung, wie der Artikel „Ethisches Handeln: Jede Tat hat eine Wirkung“ zeigt.

Ratgeber: über Umgang mit Demenz, Emotionen und Profis für den Nachlass

In seinem stetig wachsenden Ratgeberteil bietet das Online-Magazin auf www.das-prinzip-apfelbaum.de Antworten auf wichtige Fragen rund um Trauer, Erbe, Vorsorge, Ehrenamt

u. v. m. In dieser Ausgabe erfahren Leserinnen und Leser u. a. mehr über den menschlichen Umgang mit Demenzerkrankten, wie Emotionen unser Verhalten bestimmen und wie Profis für den Nachlass dabei helfen, über den Tod hinaus Gutes zu tun.

Nächste Ausgabe zum Thema ENDLICHKEIT erscheint im August 2022

