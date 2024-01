„Meine enviaM“-App überzeugt Nutzer im branchenweiten Vergleich

Nutzerinnen und Nutzer der „Meine enviaM“-App sind mit Angebot und Leistung des digitalen Service überdurchschnittlich zufrieden und empfehlen die App häufig weiter. Zu diesem Ergebnis kommt eine umfangreiche Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag des Nachrichtensenders ntv. Aus der aktuellen Studie geht hervor, dass die Mobil-Anwendung des regionalen Energieversorgers enviaM mit gutem Service, vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten und verständlichen Inhalten glänzt. Damit zählt die „Meine enviaM“-App im branchenweiten Ranking zu den Besten und sichert sich den „Deutschen App-Award 2024“ in der Kategorie „Energieanbieter-Apps“.

„Wir freuen uns sehr über die positiven Bewertungen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Mit dem „Deutschen App-Award 2024“ ausgezeichnet zu werden, belegt unser Engagement die „Mein enviaM“-App stetig neu an die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer anzupassen“, Lutz Lohse, Leiter Vertrieb/ Kundenservice bei enviaM. „Mit der Vielfalt an Funktionen wollen wir unseren Kundinnen und Kunden einen digitalen Alltagshelfer an die Hand geben, um beispielsweise unkompliziert Abschläge anzupassen oder Zählerstände zu melden. Daher sind wir sehr stolz, dass die Inhalte und Serviceoptionen der App so gut ankommen.“

Im Rahmen der Studie untersuchten DISQ und ntv, welche Apps in Bezug auf Angebot und Leistung, Bedienungsfreundlichkeit und Kundenservice am meisten überzeugen. Dafür analysierten die Marktforschungsexperten 30.593 Verbrauchermeinungen zu 455 Apps in 55 Branchenkategorien und werteten 111.890 Social-Media-Beiträge aus. Um in die finale Auswertung zu gelangen, mussten die jeweiligen Apps mindestens 80 Verbrauchermeinungen aus der Kundenbefragung und der Social-Media-Analyse erreichen. Preisträger sind die drei jeweils am besten beurteilten Apps in den untersuchten Branchen. Die „Meine enviaM“-App überzeugt hier mit herausragenden Bewertungen.

Die Ergebnisse der Analyse veröffentlichte ntv online am 18.01.2024.

