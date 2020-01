Meilenstein erreicht: AquaSoft feiert 20. Firmenjubiläum

Potsdam, im Januar 2020 – Die AquaSoft GmbH feiert ihr zwanzigjähriges Bestehen. Die Firmengründung erfolgte am 11.01.2000 und war im Gewerbeverzeichnis zunächst unter „AquaSoftware Steffen Binas“, benannt nach dem Gründer und heutigem Geschäftsführer, zu finden. Drei Jahre später erfolgte die Umfirmierung in die AquaSoft GmbH, die ihren Sitz in Potsdam hat. Zu den Aushängeschildern von AquaSoft zählen die Präsentationssoftware DiaShow 11, Stages 11 oder die Fotobuch- und Kalendertools YouDesign Calendar und YouDesign Photo Book. Steffen Binas erinnert sich: „Begonnen hat alles sogar noch etwas früher, denn die DiaShow 2.0 habe ich bereits 1999 entwickelt und im Oktober veröffentlicht. Direkt am nächsten Tag ging die erste Bestellung ein.“ Das ca. 1 MB große Programm lieferte Steffen Binas wahlweise als E-Mail-Anhang oder als Diskette aus. Nach weiteren Aufträgen, ersten Mitarbeitern und steigendem Aufwand wurde ein Kundenlogin kreiert, über welchen die erworbene Software sowie neueste Updates heruntergeladen werden konnten. Auch heute, zwanzig Jahre nach der Firmengründung, kann der erste Kunde in seinem Login-Bereich seine DiaShow 2.0 downloaden. Die Version ist sogar mit Windows 10 kompatibel. Zum Firmenjubiläum bedankt sich das Team um Steffen Binas bei Bestands- und Neukunden und freut sich auf die nächsten Jahre.

Weitere Informationen unter https://www.aquasoft.de/

Über AquaSoft

Die Kernkompetenz der AquaSoft GmbH liegt in Tools zur Bearbeitung und Komposition digitaler Fotos. Kernprodukt ist die Präsentationssoftware DiaShow. In den Versionen Premium für Einsteiger und Ultimate für Fortgeschrittene ermöglicht DiaShow PC-Anwendern effektvolle Bilder- und Videokreationen. Die Profi-Version Stages wendet sich an Fotografen und Medienschaffende. Mit der YouDesign-Produktlinie von AquaSoft lassen sich eigene Buchlayouts und Kalender erstellen. Am Unternehmenssitz in Potsdam beschäftigen sich die Mitarbeiter mit der Programmierung von DiaShow-Erweiterungen, -Updates, -Upgrades sowie neuen Software-Produkten rund um die Fotowelt und leisten persönlich Kundensupport. Mehr Informationen auf www.aquasoft.de

