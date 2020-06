Mehr Sichtbarkeit für das Geschäft: AquaSoft stellt Video Creator for Business & Social Media vor

Ein Tool für zahlreiche Einsätze – Die Produktivsoftware bietet flexible Vorlagen für jede Video-Art

Potsdam, im Juni 2020 – Mit der neuen Videosoftware AquaSoft Video Creator for Business & Social Media präsentiert das Unternehmen aus Potsdam eine Komplett-Lösung für die Erstellung von Animationen aus Bildern, Videos, Texten und Effekten. Enthalten ist ein Businessvorlagen-Bausteinsystem zur Gestaltung von Animationen im Hoch- und Querformat. Um seinem Geschäft mehr Sichtbarkeit zu verleihen, können diese Clips leicht kreiert und auf Social Media-Plattformen wie Facebook, Twitter oder Instagram oder auf der Unternehmens-Website platziert werden. Es lassen sich auch kurze Werbevideos für Aktionen direkt im Laden oder Schaufenster sowie für Ausstellungen oder auch Online-Events erstellen.

Im digitalen Zeitalter sind Social Media- und Werbeclips für die Sichtbarkeit von Unternehmen unabdingbar. Die Produktion dieser Videos ist jedoch meist mit hohen Kosten und viel Zeit verbunden. Mit Video Creator for Business & Social Media von AquaSoft lassen sich diese Clips wie vom Profi kostengünstig und in wenigen Minuten erstellen – im Hoch- und Querformat. Die Software bietet Anwendern dazu einen Baukasten mit zahlreichen Elementen: Intros, Outros, Zwischenanimationen, Texte oder Call-to-Action-Buttons. Diese können beliebig miteinander kombiniert und angepasst werden. Zum schnellen Einstieg in die Erstellung eines Social-Media-Beitrags oder Werbeclips ist ein Videokurs im Paket integriert. Weiterhin stehen komplett gestaltete Clips bereit, die Business-Anwender nur noch mit ihrem Logo oder eigenen Bildern ausstatten müssen. „Bewegte Bilder werden durch potenzielle Kunden eher wahrgenommen und lassen sich auf Social Media-Plattformen deutlich besser platzieren, als nur Fotos oder Texte“, erklärt Steffen Binas, Geschäftsführer von AquaSoft. So ist es zwar möglich, beispielsweise auf Facebook einen Link zu einem YouTube-Video zu integrieren, jedoch ist die Reaktionsrate dabei deutlich geringer als bei direkt zu Facebook hochgeladenen Videos.

Videokurs für den schnellen Einstieg

Der integrierte Video-Kurs zeigt die Schritte, um schnell von der Idee zum fertigen Video zu gelangen. In einigen Lektionen wird dem Anwender vermittelt, wie eine Werbeanzeige oder eine Produktpräsentation in wenigen Schritten erstellt werden kann. Zusätzlich erfahren die Nutzer, wie sie das Projekt für verschiedene Social Media-Plattformen bzw. für die eigene Website anpassen können. Im Rahmen des Videokurses wird zudem die Anwendung von Postprocessing-Effekten aufgezeigt und wie sich die fertige Animation oder der Werbeclip als Videodatei in perfekter Qualität exportieren lässt.

Verfügbarkeit und Preis

AquaSoft Video Creator for Business & Social Media ist ab sofort ab 27 Euro/Monat zzgl. MwSt. erhältlich.

Weitere Informationen unter:

https://www.aquasoft.de/produkte/video-creator-for-business-and-social-media

Über AquaSoft

Die Kernkompetenz der AquaSoft GmbH liegt in Tools zur Bearbeitung und Komposition digitaler Fotos. Kernprodukt ist die Präsentationssoftware DiaShow. In den Versionen Premium für Einsteiger und Ultimate für Fortgeschrittene ermöglicht DiaShow PC-Anwendern effektvolle Bilder- und Videokreationen. Die Profi-Version Stages wendet sich an Fotografen und Medienschaffende. Mit der YouDesign-Produktlinie von AquaSoft lassen sich eigene Buchlayouts und Kalender erstellen. Am Unternehmenssitz in Potsdam beschäftigen sich die Mitarbeiter mit der Programmierung von DiaShow-Erweiterungen, -Updates, -Upgrades sowie neuen Software-Produkten rund um die Fotowelt und leisten persönlich Kundensupport. Mehr Informationen auf www.aquasoft.de