Mehr Auswahl und mehr Power – und das zum gleichen Preis: Die neuen Managed Server von DM Solutions

Webhoster aus Hanau sorgt mit erweitertem Managed Server Angebot für sorgenfreies Webhosting

Ein eigener Server bietet viele Vorteile, schließlich kann man hier nach Lust und Laune über den Webspace verfügen und den Server ganz nach den eigenen Bedürfnissen und Anforderungen einrichten. Allerdings geht damit auch die eigenständige Wartung des Servers einher und kommt es zu technischen Problemen, dann ist man hier ebenfalls komplett auf sich allein gestellt. Auch das in diesen Fällen benötige technische Fachwissen muss man sich oftmals erst aneignen. Es kann daher unter Umständen empfehlenswert sein, Wartung und Verwaltung des Servers in fachkundige Hände abzugeben – wie etwa in die des in Hanau ansässigen Webhosters DM Solutions. Mit seinen neuen Managed Server Angeboten https://www.dmsolutions.de/managed-server.html bietet der Webhoster ab sofort ein leistungsstarkes und flexibles Rundum-Sorglos-Paket.

„Der große Vorteil unserer Managed Server ist, dass Sie als unser Kunde sich in puncto Verwaltung und Wartung des Servers um nichts kümmern müssen. Wir übernehmen alle anfallenden Arbeiten wie etwa Updates oder die Überwachung Ihres Servers über unser 24/7-Monitoring-System. Wenn beispielsweise durch einen Hacking-Angriff oder den Ausfall einer Festplatte technische Probleme ausgelöst werden, dann bekommen wir das sofort mit und können die Probleme direkt beheben. Dabei sind wir selbstverständlich rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr für Sie im Einsatz. Jetzt neu zu diesem Angebot dazugekommen ist, dass Sie ab sofort bei unseren Managed Servern zwischen zwei unterschiedlichen Festplatten wählen können. Hier stehen für Sie sowohl pfeilschnelle NVMe-Festplatten als auch HDD-Festplatten mit massig Speicherplatz zur Auswahl. Je nachdem, was für Ihr Webprojekt wichtiger ist, können Sie sich hier also zwischen mehr Geschwindigkeit oder mehr Speicher entscheiden. Außerdem gehört bei allen unseren Managed Server Angeboten ein 1 Gigabit Netzwerkanschluss ab sofort zum Standard. Das Leistungsupgrade und die neue Hardware haben übrigens keinerlei Einfluss auf unsere Preise. Auch hier sind wir ganz auf den Vorteil des Kunden bedacht, weshalb preislich alles beim Alten bleibt.“, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von DM Solutions https://www.dmsolutions.de/ .

Umweltschutz und Webhosting müssen sich nicht ausschließen

Bei DM Solutions werden sowohl die Liebe zur Technik als auch die Liebe zur Umwelt großgeschrieben. So werden sowohl das Bürogebäude als auch sämtliche Server in den Rechenzentren des Webhosters ausschließlich mit Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt – die Managed Server bilden dabei selbstverständlich keine Ausnahme. Zudem hat sich DM Solutions dazu verpflichtet, für jeden verkauften Webhosting Account, jede verkaufte Domain und jeden verkauften Server mindestens einen Baum zu pflanzen. Das Unternehmen macht sich dadurch für die Wiederaufforstung gerodeter Wälder stark und reduziert aktiv den eigenen CO2-Fußabdruck.

DM Solutions ist IT-Dienstleister für Webhosting, SEO und Webdesign mit Sitz in Hanau. DM Solutions deckt die gesamte Palette des Webseitenmanagements ab und bietet Ihnen professionelle Beratung, Homepagegestaltung und deren Betrieb. Mit dem Fokus auf Open-Source Software (wie z.B. Joomla, WordPress, uvw.) ist DM Solutions einer der führenden, aufstrebenden IT-Dienstleister in Deutschland. Als ausgewiesener und mehrfach zertifizierter Spezialist für Webhosting betreut DM Solutions gegenwärtig weit über 3000 Kunden aus 14 Ländern der EU. Am schnelllebigen IT-Markt ist DM Solutions aufgrund seiner Erfahrung, der Fachkompetenz und seines ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnisses eine unverzichtbare Größe am Markt.

Kontakt

DM Solutions e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

06181 – 5023010

presse@dmsolutions.de

https://www.dmsolutions.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.