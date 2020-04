Mega Aktion zu Ostern bei schuhplus: 50% Rabatt auf große Schuhe im SALE

“Wir wollen den Menschen in diesen schweren Zeiten das Fest etwas versüßen”

Es läßt sich nicht anders in Worte fassen: So eine Situation gab es in Deutschland noch nie. Kontaktsperren, Ausgangsbeschränkungen und Party-Verbote bestimmen das Leben von unzähligen Menschen auf der ganzen Welt, so auch bei uns im eigenen Land. Das Corona-Virus hat die Menschheit fest im Griff. Zwar gibt es nach Wochen des Bangens endlich Hoffnung auf eine Perspektive, doch das Ende dieser weltweiten Krise ist noch längst nicht in Sicht. Diese unfassbare Reichweite des Grauens ist gerade jetzt kurz vor Ostern deutlich zu spüren: Die Kirchen haben geschlossen, Familien sollen, so die Kanzlerin, nicht besucht werden: Das Fest der Familie wird zum Alleingang – eine harte Zeit für jeden einzelnen Menschen, insbesondere für Risikogruppen, die in diesen Momenten besonders leiden. Die Anspannung in der Bevölkerung ist spürbar zum Schneiden. Da ist der eine oder andere kleine Hoffnungsschimmer ein positiver Puls am Horizont, dachte sich das Team von schuhplus und startete eine einzigartige Aktion. “Jetzt zu Ostern bieten wir einen einmaligen Rabatt von 50% auf alle Schuhe in Übergrößen in den Kategorien SALE Damen (Schuhgröße 42-46) sowie SALE Herren (Schuhgröße 46-54). Damit können wir die Situation nicht ändern, aber wir hoffen, damit zumindest eine kleine Freude bereiten zu können”, so schuhplus-Chef Kay Zimmer. Mit dem Gutscheincode Ostern-2020 wird der Gesamtbetrag im Warenkorb automatisch um die Hälfte reduziert. Die Aktion läuft bis zum 15. April und gibt ausschließlich für den schuhplus-Webshop.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

