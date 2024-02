MEEVI-rent übernahm Energieversorgung und Platzbeleuchtung für Stuttgarter Silvesterparty

Veranstaltungssicherheit und ausfallsichere Versorgung im Fokus

Bei der Silvesterparty auf dem Schlossplatz in Stuttgart sorgte MEEVI-rent für die mobile Stromversorgung von Bühnen, Catering und der Videotechnik und übernahm die Installation und Absicherung der Platzbeleuchtung. 14.000 Besucher waren dabei und erlebten eine Open-Air-Show vor der Kulisse eines Riesenrads im Hintergrund der Bühne sowie eine Mappingshow auf das Stuttgarter Schloss. Mit den lokalen Verhältnissen war das Team von MEEVI-rent vertraut und hatte bereits die Silvesterveranstaltungen 2022 und 2023 auf dem Schlossplatz unterstützt.

Die Bühne war mit insgesamt 1.000 A an einer Trafostation abgesichert. Von hier führte die Stromversorgung über drei große Powerlock 400 A Verteiler zu den Künstlern und den Veranstaltungstechnikern, denen MEEVI-rent die geforderte Anzahl an Steckplätzen für ihr Equipment zur Verfügung stellen konnte. Außerdem sorgte der Energiedienstleister mit Dunkelheizstrahlern für die Heizungen der Techniker am FOH.

Auch die Projektoren für das Mapping auf der Schlossfassade wurden von den Powerlock-Verteilern vorsorgt. MEEVI-rent installierte dafür eine ausfallsichere Verkabelung mit zusätzlicher Absicherung, um einen störungsfreien Jahreswechsel gewährleisten zu können.

Eine besondere Beachtung bekam angesichts der großen Besucherzahl die Berücksichtigung aller Sicherheitsanforderungen. So wurde für die Beleuchtung auf dem Schlossplatz ein weiteres Aggregat installiert, um auf einen Stromausfall oder eine Entfluchtung vorbereitet zu sein. Bei einem Notfall wäre das Aggregat automatisch gestartet und hätte die Platzbeleuchtung ausfallsicher eingeschaltet. Die Platzbeleuchtung wurde ebenfalls von MEEVI-rent installiert.

MEEVI-rent GmbH

Die MEEVI-rent GmbH hat sich auf die mobile Stromversorgung für Event, Messe und Industrie spezialisiert. Das Leistungsspektrum des Unternehmens reicht von der Planung über die Vermietung aller benötigten Komponenten zur Stromversorgung vor Ort bis zur Umsetzung und Betreuung vor Ort. Abgerundet wird das Leistungsangebot von der DGU V3 Prüfung durch MEEVI-rent, die gesetzlich für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen vorgeschrieben ist. Für diese Leistungen beschäftigt das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart ausschließlich Fachkräfte aus den Bereichen Veranstaltungstechnik und Elektrotechnik. Zum Kundenstamm der Experten für mobilen Strom zählen bekannte Konzertveranstalter, Eventagenturen, Kongresszentren, Messebauer, Caterer, Behörden von Bund und Ländern sowie Unternehmen.

Friedrich-List-Straße 34

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Ansprechpartner: Raimund Rötzer

raimund.roetzer@meevi-rent.de

Tel.: +49 (0) 711 184 20 196

Internet: www.meevi-rent.de