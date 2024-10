Medigene präsentiert auf folgenden wissenschaftlichen Konferenzen

Planegg/Martinsried (16.10.2024) / IRW-Press / Die Medigene AG (Medigene oder das „Unternehmen“, FWB: MDG1, Prime Standard), ein onkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, wird auf dem 16. jährlichen Protein & Antibody Engineering Summit (PEGS), der vom 5. bis 7. November 2024 in Barcelona stattfindet, sowie auf der Cell 2024 Konferenz von Oxford Global vom 6. bis 8. November 2024 in London präsentieren. Des Weiteren werden zwei Poster auf der 39. Jahrestagung der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) vom 6. bis 10. November 2024 in Houston, USA, vorgestellt.

Präsentation

PEGS 2024

https://www.pegsummiteurope.com/search?query=medigene

Ort: Montjuic Palau de Congressos- Fira Barcelona, Spanien

Datum/Uhrzeit: Donnerstag, 7. November 2024, 8:25 Uhr Ortszeit

Referent: Kanuj Mishra, PhD, Team Lead & Lab Head, Innovation

Kategorie: Next-Generation Immunotherapies

Titel: Seamless Integration of a Universal Epitope into Recombinant TCRs for Tagging and Tracking of TCR-T Cells Expressing 3S TCRs

Im Mittelpunkt der Präsentation steht die jüngste Technologie des Unternehmens, UniTope & TraCR, eine innovative Kombination aus universellem TCR-Tagging und Tracking. Dieses fortschrittliche System wurde entwickelt, um die Präzision und Effizienz der T-Zell-Rezeptor-Identifizierung und -Verfolgung erheblich zu verbessern und bietet Vorteile für die Immuntherapieforschung und klinische Anwendungen.

Cell 2024 by Oxford Global

https://oxfordglobal.com/nextgen-biomed/events/cell-gene-2024

Podiumsdiskussion

Ort: Novotel London West, London, UK

Datum/Uhrzeit: Mittwoch, 6. November 2024, 15.00 Uhr Ortszeit

Referent: Kirsty Crame, MD, Vice President, Clinical Strategy and Development

Podiumsthema: Exploring Autologous Vs. Allogenic Therapies

Keynote Address

Ort: Novotel London West, London, UK

Datum/Uhrzeit: Donnerstag, 7. November 2024, 9.30 Uhr Ortszeit

Referent: Kirsty Crame, MD, Vice President, Clinical Strategy and Development

Kategorie: CGT Development

Titel: Making The Ordinary Extraordinary: MDG1015 A Clinic Ready 3rd Generation TCR-T Therapy

Präsentation

Ort: Novotel London West, London, UK

Datum/Uhrzeit: Freitag, 8. November 2024 14.20 Uhr Ortszeit

Referent: Prof. Dolores Schendel, CSO

Kategorie: iPSCs and stem cell therapy development

Titel: TCR-T Platform for Solid Tumors

SITC2024

https://www.sitcancer.org/2024/home

Ort: George R. Brown Convention Center in Houston, USA

Datum: 6-10. November 2024 in Houston, USA

Einzelheiten zur Posterpräsentation:

Abstract und Titel: “ UniTope & TraCR – A universal tagging and tracking system for TCR-T cells directly integrated in recombinant TCR.“

Autoren: Kanuj Mishra, Justyna Ogonek, Dolores Schendel, Barbara Loesch

Abstract Nummer: 20

Datum/Uhrzeit: Samstag, 9. November,2024 16. Oktober, George R. Brown Convention Center – Level 1 -Exhibit Halls AB, Postersession von 19:10 – 20:30 Uhr Ortszeit

Referent: Barbara Loesch, PhD, Head of Technology and Innovation Department

Session: Biomarkers, Immune Monitoring and Novel Technologies

Abstract und Titel: „The IFN-γ Biosensor – A universal tool for IFN-γ detection in cellular co-culture assays.“

Autoren: Barbara Loesch, Kanuj Mishra, Justyna Ogonek, Dolores Schendel

Abstract Nummer: 21

Datum/Uhrzeit: Freitag, 8. November,2024 16. Oktober, George R. Brown Convention Center – Level 1 -Exhibit Halls AB, Postersession von 17:30 – 19:00 Uhr Ortszeit

Referent: Barbara Loesch, PhD, Head of Technology and Innovation Department

Session: Biomarkers, Immune Monitoring and Novel Technologies

— Ende der Pressemitteilung —

Über Medigene AG

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Therapien zur effektiven Bekämpfung von Krebs spezialisiert hat. Seine End-to-End-Plattform generiert optimale 3S (sensitive, spezifische und sichere) T-Zell-Rezeptoren mit einzigartigen und unverwechselbaren Eigenschaften, die in verschiedenen therapeutischen Therapieformen wie T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell-Therapien (TCR-T), TCR-gesteuerten T-Zell-Engager-Therapien und TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen, sowohl für die eigene Produktpipeline als auch für Partnerschaften eingesetzt werden.

Medigenes führendes TCR-T-Programm MDG1015 ist eine potenziell neuartige TCR-T-Therapie zur Behandlung mehrerer solider Tumorindikationen. Die End-to-End-Plattformtechnologien ermöglichen die Verbesserung dieser T-Zellen, um die immunsuppressive Tumor-Mikroumgebung (TME) zu überwinden, und sicherzustellen, dass die Zusammensetzung des T-Zell-Arzneimittelprodukts die Sicherheit, Wirksamkeit und Beständigkeit der Therapieansprache maximiert. Medigene erhielt für sein führendes TCR-T-Programm MDG1015 im 3. Quartal 2024 die IND-Zulassung und wird im 4. Quartal 2024 den CTA-Antrag einreichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.medigene.de

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

Medigene AG

Pamela Keck

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

Falls Sie die Zusendung von Informationen über Medigene zukünftig nicht mehr wünschen, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung per E-Mail (investor@medigene.com).

Aussender: Medigene AG

Lochhamer Straße 11

82152 Planegg/Martinsried

Deutschland

Ansprechpartner: Medigene PR/IR

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

Website: www.medigene.de

