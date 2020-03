MCM Investor Management AG: Junge Immobilienkäufer

Viele Menschen wollen sich den Traum vom Eigenheim erfüllen und Immobilienkäufer werden immer jünger – doch in welchem Alter lohnt sich eigentlich eine Immobilie? Die MCM Investor Management AG klärt auf.

Magdeburg, 03.03.2020. Ab welchem Alter sollte man sich eine eigene Immobilie anschaffen? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg. „Viele junge Menschen denken vielleicht noch nicht ans Eigenheim. Das ist natürlich verständlich, wenn man erst Mitte 20 ist und gerade einmal die Universität abgeschlossen hat, beziehungsweise frisch im Berufsleben angekommen ist. In den Zwanzigern ist es also eher unwahrscheinlich, dass Leute eine eigene Immobilie kaufen, es sei denn, ihnen wird ein Eigenheim vererbt“, so die MCM Investor Management AG.

Im Regelfall sind Immobilienkäufer hierzulande zwischen 30 und 50 Jahre alt. Das Durchschnittalter liegt laut einer Untersuchung eines bekannten Finanzdienstleisters bei 39 Jahren. „Natürlich geht es auch jünger, man muss sich nur überlegen, wie man die Immobilie in jungen Jahren finanzieren kann, um lange etwas davon zu haben. Zur Vorbereitung gehört, dass man sich früh Eigenkapital aufbaut. Als Faustregel sollte man sich daran orientieren, mindestens 20 bis 30 Prozent des Kaufpreises an Eigenkapital mit in die Finanzierung zu bringen“, so die MCM Investor weiter.

Eine Option sind börsengehandelte Fonds (ETF), da man wenig Gebühren zahlt und flexibel bleibt. „ETFs bilden einen Aktienindex nach und streben eine gute Wertentwicklung an. Da Kursschwankungen an Börsen normal sind, sollte man mit ETFs lieber längerfristig planen. Je mehr Anleger es gibt, desto niedriger ist das Verlustrisiko. Die Frage, wann man in den Markt einsteigen sollte, stellen sich viele Menschen jeden Alters. Steigende Immobilienpreise und horrende Mieten bei historisch niedrigen Zinsen verleiten viele dazu, eine Kaufentscheidung zu treffen“, erklärt die MCM Investor Management AG. Empfehlenswert sei laut MCM Investor Management AG eine Zinsbindung von mindestens zehn Jahren. Noch ratsamer seien 15 bis 20 Jahre Zinsbindung.