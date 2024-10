Maximize Conversions für alle Werbetreibenden verfügbar

Mehr Conversions und geringere Kampagnenkosten: 100 % mehr Kampagnen als im Vorjahr nutzen das Taboola-Tool

Berlin, 24. Oktober 2024 – Taboola (Nasdaq: TBLA), ein weltweit führender Anbieter von Empfehlungen für das Open Web, öffnet seine auf Performance-Advertising zugeschnittene Bidding-Technologie Maximize Conversions für alle Werbetreibenden.

Bei Maximize Conversions handelt es sich um eine KI-gestützte Technologie, mit der Werbetreibende mehr Conversions erzielen und Kampagnenkosten senken können. Tausende Taboola-Kund:innen hatten die Lösung bereits im Einsatz. Maximize Conversions automatisiert den Gebotsprozess für Kampagnen und beseitigt die Komplexität manueller Optimierungen für Werbetreibende. Diese übermitteln einfach ihr Budget und ihre Marketingziele und der Algorithmus verwaltet ihre Kampagnen auf die effizienteste und effektivste Weise innerhalb der festgelegten Kosten. Viele Kund:innen haben durch den Einsatz von Taboolas Tools und Methoden zum Conversion-Tracking eine 110-prozentige Steigerung der Conversions für ihre Kampagnen erzielt.

Mit diesem Update können nun alle Werbetreibenden Maximize Conversions nutzen, unabhängig von der Art und Weise, wie Kampagnen aufgesetzt sind, und ohne die Conversion-Tracking-Methoden und -Tools von Taboola nutzen zu müssen. Tausende von zusätzlichen Werbetreibenden haben so nun Zugang zu Maximize Conversion und können Kampagnen mit Taboola ausführen.

70 Prozent der Taboola- Werbetreibenden nutzen bereits Maximize Conversions, darunter Hyundai, ERGO, Leica Camera, Sonova, Peugeot Türkei und Opel Türkei. Taboola verzeichnete im zweiten Quartal 2024 einen immensen Anstieg der mit Maximize Conversions gelaunchten Kampagnen um 100 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

„Wir arbeiten stetig daran, es Werbetreibenden noch einfacher zu machen, auf Taboola erfolgreich zu sein. Die hohe Akzeptanz von Max Conversions macht deutlich, dass Werbetreibende die Technologie mögen und vor allem, dass sie funktioniert, um gute Performance-Kampagnen zu fahren“, sagt Adam Singolda, CEO und Gründer von Taboola. „Wir sehen, dass 70 Prozent unserer Werbetreibenden das Tool bereits nutzen und es auch weiterhin einsetzen. Nun geben wir tausenden weiteren Werbetreibenden die Möglichkeit, diese KI-gestützte Technologie einzusetzen.“

Über Taboola

Taboola liefert Empfehlungen für das Open Web und hilft Menschen, Dinge zu entdecken, die ihnen gefallen könnten. Die Plattform von Taboola basiert auf künstlicher Intelligenz und wird auf Webseiten, digitalen Endgeräten und in mobilen Apps genutzt, um Inhalte zu monetarisieren und Nutzerengagement zu steigern.

Taboola unterhält langfristige Partnerschaften mit einigen der weltweit führenden Digital Properties, wie BBC, CNBC, Business Insider und The Independent. In DACH u.a. mit Ströer Content Group, Bauer Media Group, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, kicker und krone.at. Über 18.000 Werbetreibende nutzen Taboola, um täglich nahezu 600 Millionen aktive Nutzer:innen in einer markensicheren Umgebung zu erreichen. Mit der Akquisition von Connexity in 2021 ist Taboola ein führender Anbieter von E-Commerce Empfehlungen mit mehr als 1 Million Transaktionen pro Monat. Führende Marken wie Walmart, Macy’s, Wayfair, Otto und eBay gehören zu den wichtigsten Kund:innen.

Erfahre mehr auf www.taboola.com/de und folge @TaboolaDACH auf LinkedIn

Haftungsausschluss – Zukunftsgerichtete Aussagen

In dieser Mitteilung kann Taboola (das „Unternehmen“) bestimmte Aussagen tätigen, die keine historischen Fakten sind und sich auf Analysen oder andere Informationen beziehen, die auf Prognosen oder zukünftigen Ergebnissen basieren. Beispiele für solche zukunftsgerichteten Aussagen sind unter anderem Aussagen über Zukunftsaussichten, Produktentwicklung und Geschäftsstrategien. Wörter wie „erwarten“, „schätzen“, „entwerfen“, „budgetieren“, „prognostizieren“, „vorhersehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „können“, „werden“, „könnten“, „sollten“, „glauben“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Sie sind jedoch nicht das einzige Mittel zur Kennzeichnung solcher Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit allgemeinen und spezifischen Risiken und Ungewissheiten behaftet, und es besteht das Risiko, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten. Die Lesenden sollten sich darüber im Klaren sein, dass eine Reihe von Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, einschließlich der Risiken, die unter „Risikofaktoren“ in unserer Registrierungserklärung auf den Formblättern F-1 und F-4 und unseren anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Das Unternehmen warnt die Lesenden davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit haben/sich nur auf das Datum beziehen, an dem sie getätigt wurden. Das Unternehmen übernimmt oder akzeptiert keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um geänderten Erwartungen oder geänderten Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen diese Aussagen beruhen, Rechnung zu tragen.

