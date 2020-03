Maximale Frühbezüge für Grünlandgeräte und Bestelltechnik

Clevere Landwirte wissen: Wer rechtzeitig an die nächste Saison denkt, profitiert von attraktiven Rabatten. Das Landtechnikzentrum Görzig GmbH, kurz LTZ, bietet daher ab sofort zahlreiche landwirtschaftliche Geräte und Maschinen zu Top-Konditionen.

Maximale Frühbezüge sichern

Grünlandgeräte mit Frühbezugsrabatten

Flexibilität, Schlagkraft und hohe Arbeitsqualität sind im Bereich der Mähwerke von Vicon oberstes Gebot. In diesem Segment bietet das LTZ Görzig verschiedene Modelle, passend zu jedem Bedarf, an. Eine Besonderheit ist zum Beispiel die neue QuattroLink-Mähwerksaufhängung. Sie sorgt für eine ideale Bodenanpassung. Das bedeutet eine hochwertige Ernte ohne Verunreinigung und ein ebenmäßiges Schnittbild. Gerade für die üppigen Grünflächen in Brandenburg eignen sich Scheibenmäher, wahlweise im Heck- oder Frontanbau, mit besonders großer Arbeitsbreite. Die Vicon-Mähwerke erreichen hier als Kombinationen Werte bis 10 m. Das LTZ Görzig bietet aber auch schmale Mäher ab 1,6 m für kleinere Grünflächen an.

Effizienz und Wirtschaftlichkeit sind aktuell auch dominierende Trends bei den Zettwendern. Passend dazu präsentiert Vicon einen neuen Kreiselzettwender, der die Arbeitsbreite auf 13,3 m erhöht. Das eigene Fahrwerk und der neuartige Klappmechanismus sorgen für eine schnelle Einsatzbereitschaft während der Saison. Mit der hohen Schlagkraft von über 13 m sind Grünflächen schnell bearbeitet, so dass sich gute Wetterlagen bei minimalen Rüstzeiten effizient nutzen lassen. Schauen Sie sich die Kreiselzettwender bei uns gerne einmal an – aktuell zu besonders günstigen Konditionen erhältlich.

Passend dazu gibt es bei uns auch verschiedene Kreiselschwader von Vicon. Betriebe, die Qualitätsfutter über die gesamte Wachstumsperiode erzeugen möchten, profitieren hier vom wartungsfreundlichen Aufbau der Geräte. Dank konstruktiver Details, die eine hohe Stabilität garantieren sind hier Arbeitsbreiten bis 15 m möglich. Separat wechselbare Zinkenarmlagerungen und Ölbadgetriebe reduzieren den Wartungsbedarf auf ein Minimum. Wenn doch eine Serviceleistung fällig wird, unterstützen wir Sie mit einer zügigen Abwicklung.

Mähwerk, Zettwender, Kreiselschwader, ob klein oder groß – bei der Auswahl der passenden Grünlandgeräte beraten wir Sie gern persönlich. Auf viele Maschinen gibt es aktuell noch hohe Frühbezugsrabatte.

Bodenbearbeitung mit innovativer Landtechnik zum Vorzugspreis

Die Bodenbearbeitung gehört zu den Bereichen in denen es aktuell immer noch viele Innovationen gibt. Das LTZ Görzig bietet mit Pflügen von Kverneland, Kurzscheibeneggen und Grubbern von Horsch ein breites Portfolio hochwertiger Technik im Frühbezug.

Neue Pflugkörper von der Firma Kverneland zeichnen sich durch ein verbessertes Arbeitsergebnis bei gleichzeitig verringertem Zugkraftbedarf aus. Damit verbunden ist ein geringerer Kraftstoffverbrauch. Das kann die Bearbeitungskosten pro Hektar erheblich senken.

Als Spezialist für Bodenbearbeitung und Aussaat bietet auch Horsch ein modernes Portfolio. Besonders interessant für unsere Kunden im Osten von Brandenburg sind die die robuste Konstruktion und einfache Bedienung. Die Kurzscheibeneggen und Grubber werden auf unternehmenseigenen Flächen intensiv getestet. Die Erkenntnisse aus der “echten Felderprobung” tragen erheblich zur Top-Performance der Geräte bei und ersparen den Kunden unliebsame Überraschungen beim Einsatz.

Welche Produkte von Horsch oder Kverneland sich am besten für Ihren Betrieb eignen, erörtern wir gerne in einem persönlichen Beratungsgespräch.

Bestelltechnik jetzt günstig kaufen

Bis Ende Dezember erhalten Sie auch hochwertige Bestelltechnik wie Einzelkornsämaschinen oder Bestellkombinationen im Frühbezug. Sichern Sie sich damit schon jetzt die neuste Technik von Horsch und Kverneland für die kommende Saison!

Eine interessante Entwicklung im Bereich der Bestelltechnik bei Kverneland ist die SX High Speed Säreihe zur Einzelkornablage bis 18 km/h. Diese ist nicht nur für Mais, sondern auch für diverse andere Saatgüter, wie beispielsweise Sonnenblumen, Rüben, Bohnen, Hirse usw. gleichermaßen geeignet. Kurze Rüstzeiten und hohe Flächenleistungen sorgen dabei für ein Maximum an Effizienz.

Horsch präsentiert ebenfalls Sämaschinen und Bestellkombinationen für diverse Einsatzzwecke. Sie eignen sich je nach Ausstattung und Fassungsvermögen für mittlere bis große landwirtschaftliche Betriebe in Brandenburg. Gerade für die Bestellung großer zusammenhängender Anbauflächen bieten die digitalen Lösungen für die Präzisionslandwirtschaft von Horsch spannende Möglichkeiten für die effiziente Bewirtschaftung.

Die im Januar 1992 gegründete LTZ GmbH Görzig hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Betriebe mit landtechnischen Geräten und hochspezialisierten Landmaschinen zu beliefern. Mit unserem Standort im Osten von Brandenburg sind wir der kompetente Partner für moderne Landtechnik, Kommunaltechnik, GALA-Bau und Maschinen für Haus, Hof, Garten.

