MASSMANUFAKTUR BADEN erweitert Sortiment

Jeder der sich stilvoll kleiden möchte, ohne dabei auf Qualität und Nachhaltigkeit verzichten zu müssen, findet in der MASSMANUFAKTUR BADEN das passende und individuell gefertigte Maßbekleidungsstück. Ab sofort können auch Hundebesitzer für ihre Fellnasen passgenaue und maßgefertigte Hundeaccessoires in individueller Ausführung anfertigen lassen.

“Als langjährige Hundebesitzerin war ich immer auf der Suche nach wirklich passender Bekleidung und dekorativen Accessoires, konnte jedoch im Handel nicht die gewünschte Qualität und Passgenauigkeit für meinen Hund finden. So kam es, dass wir nun selbst erste Entwürfe wie Hundekragen oder -schleifen umgesetzt haben. Neu hinzugekommen sind nun Spielknochen aus Stoff, Halstücher und Schals, die wir auch abgestimmt auf die Maße für Frauchen und Herrchen als Stirnband fertigen können. Aber auch maßgefertigte Mäntel z.B. als Trenchcoat fertigen wir für kleinere bis mittelgroße Hunde an. Selbstverständlich sind auch die Hundeaccessoires ausschließlich in OEKO-TEX STANDARD 100 gefertigt, wie alle Produkte aus unserem Haus, erklärt Ulrike Stöckle, Inhaberin und Geschäftsführerin der MASSMANUFAKTUR BADEN.

Das gesamte Geschäftsmodell der MASSMANUFAKTUR BADEN, inklusive Auswahl der Lieferanten, Produzenten, Logistik und Unternehmensführung ist zu 100 Prozent nachhaltig ausgerichtet. Nur so ist es heutzutage möglich, qualitativ hochwertige, langlebige, ressourcenschonende und ökologisch verträgliche Produkte zu schaffen. Um dies auch nach außen transparent zu kommunizieren, entschied sich Ulrike Stöckle, eine Erklärung zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex beim Rat für nachhaltige Entwicklung einzureichen und das Unternehmen nach den 20 Prüfkriterien zertifizieren zu lassen.

Somit ist die MASSMANUFAKTUR BADEN die erste und einzige Manufaktur in Deutschland, die mit dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex zertifiziert ist und ausschließlich nachhaltige und nach OEKO-TEX STANDARD 100 zertifizierte Maßhemden und -blusen sowie Maßblusenkleider, -pullover -handschuhe und maßgefertigte Hundeaccessoires anbietet. Vergeben wird das Zertifikat vom Rat für Nachhaltige Entwicklung an Unternehmen, die zu 20 unterschiedlichen Kriterien ihre nachhaltige Geschäftstätigkeit und Produktion offenlegen. Dabei wird auch die gesamte Wertschöpfungskette – vom Anbau der Baumwolle bis zum fertigen Maßmodell auf ressourcenschonende, umwelt- und sozialverträgliche Produktion analysiert und bewertet

Maßbekleidung von ausgesuchten Manufakturen

Einzigartige, maßgefertigte Hemden, Blusen, Blusenkleider , Pyjamas und seit Herbst 2020 auch feine Strickwaren aus Kaschmir- und Merinowolle sowie maßgefertigte Hunde-Accessoires und -betten.

Bei uns ist jedes Kleidungsstück ein Unikat mit perfekter Passform. Dabei verbinden wir die Gestaltung unserer Produkte mit der Vorstellung von höchster Qualität und anspruchsvollem Design. Neben den nachhaltigen Vorteilen der Maßanfertigung achten wir bei der Auswahl unserer Stoffe auf zertifizierte Ware in OEKO-TEX STANDARD 100. Wählen Sie aus 2.500 Stoffmustern, fünf Manschetten- und neun Kragenformen Ihr Wunschdesign aus. Produkte der MASSMANUFAKTUR BADEN sind ein Beispiel dafür, dass Stil, Qualität und Nachhaltigkeit kompromisslos vereinbar sind.

2020 wurden wir als erste und einzige Maßmanufaktur in Deutschland mit dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex zertifiziert.

