Massivholztisch nach Maß online konfigurieren – RAUBERG

Onlineshop – hochwertige & nachhaltige Esstische

Ein Esstisch steht für Kommunikation und ist im Mittelpunkt in jedem Haushalt. Hier wird mit der Familie gegessen, Gesprächsrunden geführt, gebastelt – hier wird gelebt. Doch um all diesen schönen Momenten des Zusammenlebens gerecht zu werden, kann es nicht irgendein Esstisch sein. Das dachte sich das Team von RAUBERG und hat einen innovativen online Tischkonfigurator entwickelt, in dem der Kunde seinen hochwertigen Massivholztisch an seine Bedürfnisse anpasst. So konfiguriert der Kunde auf jedes Tischuntergestell eine massive Tischplatte in diversen Tischplattenformen, Maße, Holzart, Oberflächenbehandlung, Tischkantenprofil und Ansteckplatten anpassen – nur um einige der möglichen Optionen zu nennen. Für Anforderungen, die der Konfigurator nicht abbildet, gibt es den Bereich “Sonderwunsch”. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Tischler-Manufakturen wird jeder Wunsch umgesetzt. Zudem bietet RAUBERG ausziehbare Esstische, Stühle aus Leder und die passenden Holzpflegeprodukte auf Naturölbasis an, um das edle Holz langlebig und optisch vital zu pflegen.

Massivholztisch nach Maß – Qualität und traditionelle Handwerkskunst

Damit die Umsetzung der maßangefertigten Esstische klappt und Kunden lange ihre Freunde am gekauften Produkt haben, arbeitet RAUBERG mit erfahrenen Tischlern aus Deutschland zusammen. Diese enge Zusammenarbeit ermöglicht es, auf individuelle Sonderwünsche einzugehen. Denn das ist für das RAUBERG Team wichtig: Kunden eine ausführliche und professionelle Beratung zu bieten. Entsprechend werden im Onlineshop zahlreiche Informationen angeboten und Kontaktmöglichkeiten positioniert, damit der Kunde sich zu keiner Zeit beim Online-Einkauf alleine gelassen fühlt.

Neben einer einwandfreien Verarbeitung überzeugt natürlich das hochwertige Material. Deshalb werden die RAUBERG Massivholztische alle aus durchgehenden Dielen oder Bohlen hochwertiger Premium-Hölzer gefertigt.

Kunden die Skepsis nehmen

Ein maßangefertigtes und teures Möbelstück wie einen Esstisch aus Massivholz, der einen viele Jahre begleitet, online zu kaufen, ist bei vielen Kunden mit gewissen Bedenken verbunden. Dieser Konflikt ist dem Team von RAUBERG bekannt. Deshalb versendet RAUBERG kostenlose Holzmuster, um das hochwertige Material bereits im Vorfeld zu fühlen. Es gibt ein Rückgaberecht von 14 Tagen, falls den Kunden der Massivholztisch am Ende nicht zusagt. Außerdem wird der Esstisch bundesweit kostenlos zugestellt und von Möbelexperten Zuhause aufgebaut.

Wir sind RAUBERG.

Formschöne Produkte aus nachhaltiger Forstwirtschaft unter Verwendung von ökologischen Materialien in bester Qualität. Das ist unsere Vorstellung von hochwertigen & fairen Massivholztischen.

Die Geschäftsidee entstand bei der Einrichtung der eigenen vier Wände. Inspiriert durch Reisen in ferne Länder und den Kontakt mit den unterschiedlichsten Kulturen fingen wir an, die ersten Esstische zu entwerfen. Es ist ein starkes Verlangen die Vorstellungen von Massivholzmöbeln, kombiniert mit einem respektvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, in die Tat umzusetzen. Exklusives Design und die Verwendung ausgewählter und hochwertiger Materialien sind stets ein zentrales Anliegen unseres unternehmerischen Handelns.

Wir sind Jan & Alex und kooperieren mit Designern und Manufakturen, die langjähriges Wissen im Bereich der Möbelherstellung vorweisen können. In unserem Netzwerk arbeiten wir mit Begeisterung und Zielstrebigkeit daran, das ideale Möbelstück nach deinen Vorstellungen zu fertigen. Wichtig ist uns dabei, dass wir ganz auf deine Wünsche eingehen und so Esstische gefertigt werden, die hohe Individualität besitzen und langlebig sind.

Zeitlose & moderne Designer Esstische aus Massivholz in Premium Qualität bequem online konfigurieren.

