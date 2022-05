Maßgeschneiderte Sprachreiseangebote für Erwachsene von DIALOG

Bestpreisgarantie und Sicherungsschein für jede Sprachreise

Warum Sprachreisen Sie als Mensch nachhaltig weiterbringen

„Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt.“ Sprachkurse im Ausland verbessern die Kenntnisse einer Fremdsprache im außerordentlichen Maße. Neue Kulturen zu entdecken und den eigenen Horizont zu erweitern, wird mit DIALOG zum Abenteuer. Verbinden Sie das Lernen einer Sprache mit einem unvergesslichen Aufenthalt an den schönsten Orten der Welt.

Maßgeschneiderte Bildungsangebote für Erwachsene

Eine Fremdsprache zu beherrschen, hat auf dem Arbeitsmarkt noch niemandem geschadet. Ganz im Gegenteil, Englisch lernen kann Ihre beruflichen Chancen sogar stark verbessern. Mit der Kenntnis exotischer Sprachen machen Sie sich als Spezialist darüber hinaus begehrt. Spanisch, Chinesisch oder Arabisch nehmen auf dem internationalen Arbeitsmarkt einen stetig höheren Stellenwert ein.

Das Besondere an einem Sprachaufenthalt in einem fremden Land ist, dass Sie Kenntnisse über Sprachen, Kulturen und Menschen wie von selbst aufsaugen. Sobald Ihr Sprachunterricht endet, wenden Sie Ihr Gelerntes direkt vor Ort an und lernen so automatisch weiter. Damit schärfen Sie auch Ihr Wissen über Alltagssprache und lokale Dialekte. Eine Sprachreise ins Ausland wird in vielen Bundesländern zudem als Bildungsurlaub anerkannt.

Erweitern Sie Ihren eigenen Horizont

Sprachkurse im Ausland sind ein Erlebnis, das weit mehr als das Ausbauen von Fremdsprachenkenntnissen beinhaltet. Dabei haben Sie die Chance, Orte kennenzulernen, die nicht zu den typischen Urlaubsdestinationen zählen. In Kontakt kommen Sie so mit Einheimischen und tauchen besonders tief in die lokalen Kulturen ein. Neue Facetten der Welt kennenzulernen – dabei hilft Ihnen auch der Aufenthalt bei einer Gastfamilie.

DIALOG ist bestrebt, Sie als einzigen deutschen Gast in einer Familie unterzubringen. Denn so schärfen Sie Ihre Fremdsprachenkenntnisse auch im Alltag außerhalb der Sprachschule. Lernen Sie die Gepflogenheiten im Miteinander und im Familienleben kennen und werden Sie so von allein zum Experten für Ihre Wunschdestination. Zahlreiche Gelegenheiten zur Erholung und zum Sightseeing sind natürlich inbegriffen.

Sprachreisen zu den exotischsten Orten der Welt

Wer Englisch lernen will, ist in England gut aufgehoben. Jedoch wird die Weltsprache in vielen Ländern der Erde gesprochen – das gilt auch für Spanisch, Französisch oder Portugiesisch. Wie wäre es also mit einem Englisch-Sprachkurs auf Malta, einem Aufenthalt zum Spanischlernen in Kuba oder einer Reise in die Karibik für einen Intensivkurs in Französisch?

Neben den bekannten Weltsprachen vermitteln unsere Partnerschulen auch Kenntnisse in exotischen Sprachen. Norwegisch, Thailändisch oder Polnisch zu lernen, ist der Schlüssel zu fremden Kulturen, die den meisten anderen Menschen verschlossen bleiben.

Rundum-sorglos-Sprachreisen von DIALOG

Als erster deutscher Sprachreiseveranstalter wurde DIALOG 2007 gem. EN 14804 durch DIN CERTCO zertifiziert. Sie profitieren dabei von höchsten Qualitätsstandards. Unsere Mitgliedschaft im Fachverband Deutscher-Sprachreiseveranstalter (FDSV e.V.) garantiert regelmäßige Prüfungen. Auf die Qualität der Sprachschulen und die Transparenz unserer Angebote können Sie sich somit verlassen.

Dass die Sprachreise zu Ihnen passt, stellen unsere 20-jährige Erfahrung und das Wissen unserer Mitarbeiter, die selbst schon zahlreiche Auslandsaufenthalte unternommen haben, sicher. Online sind kostenlose, professionelle Einstufungstests möglich, um Ihr Sprachniveau zuverlässig zu ermitteln.

Möglich ist die Buchung Ihrer Sprachreise online oder in unserem Service Center in Freiburg. Sämtliche Unterlagen werden Ihnen digital und somit papierlos zugestellt. Dank unserer Bestpreisgarantie mit nachträglicher Preisanpassung zahlen Sie dabei nie mehr, als sie müssen, falls günstigere Angebote verfügbar werden.

DIALOG steht für mehr als 25 Jahre Erfahrung bei Sprachreisen für Erwachsene und Schüler sowie bei Business-Sprachkursen für Firmenkunden, Führungskräfte und Selbständige. Mehr als 50.000 zufriedene Kunden absolvierten bisher eine Sprachreise mit DIALOG

