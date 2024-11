Maßangefertigte Sneaker von IMOTANA

In einer Welt, in der Massenproduktion und Einheitsgrößen oft die Norm sind, setzt IMOTANA seit 2020 neue Maßstäbe in der Entwicklung und dem Vertrieb von maßgeschneiderten Schuhen. Das Unternehmen hat ein innovatives Konzept entwickelt, das die Art und Weise, wie Schuhe verkauft werden, grundlegend verändert. Anstatt Unmengen an Schuhen in verschiedenen Größen und Stilen zu produzieren, bietet IMOTANA maßgeschneiderte Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Fußes eingehen.

Laut dem „Deutschen Fußreport“, in dem die Füße von 5200 Männern und Frauen untersucht wurden, tragen nur etwa 20 % der Deutschen Schuhe, die richtig passen. Dies bedeutet, dass 82 % der Befragten keine optimal sitzende Fußbekleidung tragen. Drei Viertel der Männer und 60 % der Frauen laufen in zu weiten oder zu langen Schuhen. Diese Umfrage stellt die größte derartige Messaktion der vergangenen fünf Jahrzehnte dar. Schlecht sitzende Schuhe können gesundheitliche Folgen haben, warnen Experten: Die Beine werden schlechter durchblutet, und es können Fehlstellungen der Zehen sowie Nacken- und Rückenschmerzen auftreten.

IMOTANA revolutioniert den Schuhmarkt

IMOTANA bietet seinen Kunden eine individuelle Behandlung, die bisher nur Profis vorbehalten war. Von der passgenauen Beratung bis hin zu maßgeschneiderten Schuhen hebt IMOTANA das Einkaufserlebnis auf ein neues Niveau – und das nicht nur bei Fußballschuhen.

„Wir denken die Art, Schuhe zu verkaufen, grundlegend neu. Unser Ansatz startet stets vom individuellen Fuß hin zum passenden Schuh, anstatt in Massenproduktion zu denken“, erklärt Geschäftsführer und Mitgründer Benjamin Dorsch.

Das Herzstück dieser Philosophie ist ein eigens entwickelter Algorithmus, der nach einem 3D-Scan der Füße per Smartphone die perfekte Passform jedes einzelnen Schuhs errechnet. Falls nötig, können die Schuhe auch links und rechts unterschiedlich gefertigt werden.

Maßgeschneiderte Passform für optimalen Komfort

IMOTANA vereint traditionelles Schuhmacherhandwerk mit modernster KI-Technologie. Hierbei arbeitet das Unternehmen mit einem der letzten traditionell ausgebildeten Leistenmacher Deutschlands zusammen, der als Partner bei der Entwicklung fungiert und maßgeblich zum digitalen Konzept beigetragen hat.

Jetzt auch Sneaker – branded für Unternehmen

Unsere Expertise in der Produktion von perfekten Fußballschuhen fließt nun in unsere neue Sneaker-Kollektion ein. Das positive Feedback von Sportlern und Vereinen hat es uns ermöglicht, unser Know-how in Qualität und Tragekomfort weiter auszubauen.

Die maßgefertigten Sneaker sind ideal für Firmen, die ihre Mitarbeiter mit stilvollen und bequemen Schuhen ausstatten möchten. Ob für Events, Mitarbeitergeschenke oder die eigene Brand-Bekleidung – wir übernehmen die individuelle Branding Ihrer Sneaker, um sicherzustellen, dass Ihr Logo und Ihre Unternehmensidentität perfekt zur Geltung kommen.

Die Sneaker werden vollständig von Hand in einer Manufaktur in Italien gefertigt, wobei höchste Qualität und beste Materialien garantiert sind.

Fußgesundheit mit Eventcharakter

Mit der Anschaffung eines orthopädischen Scanners hat sich IMOTANA weiterentwickelt und bietet jetzt „Scan-Events“ bei Unternehmen vor Ort an. Alle Teilnehmer erhalten kostenlos eine Fußanalyse, bei der die Füße hinsichtlich Passform und orthopädischen Aspekten untersucht werden. Sollten beispielsweise Einlagen nötig sein, können diese bei der Fertigung der Schuhe berücksichtigt werden. Dies ist ein einzigartiger Service, den Unternehmen ihren Mitarbeitern bieten können.

Unschlagbar nachhaltig

IMOTANA verfolgt einen nachhaltigen Ansatz, der sowohl die Umwelt als auch die Bedürfnisse der Kunden berücksichtigt. Statt große Produktionsmengen zu erstellen, die häufig ungenutzt bleiben, fokussiert sich das Unternehmen auf die Herstellung von Schuhen, die aktiv getragen werden. Dieser verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen trägt dazu bei, den ökologischen Fußabdruck der Schuhindustrie erheblich zu reduzieren.

Die Retourenquote bei IMOTANA liegt bei außergewöhnlichen 4 %. Zum Vergleich: In der Schuhbranche sind Retourenquoten von 50 bis 60 % nicht selten.

Fazit

IMOTANA stellt die Branche auf den Kopf, indem das Unternehmen individuelle und nachhaltige Lösungen in den Vordergrund rückt. Durch maßgefertigte Schuhe, die die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden berücksichtigen, setzt IMOTANA neue Maßstäbe in Bezug auf Komfort, Stil und Umweltbewusstsein. Das Unternehmen zeigt, dass funktionale Mode und Nachhaltigkeit harmonisch miteinander verbunden werden können und bietet eine zukunft Massgefertigte Sneaker von IMOTANA

IMOTANA kombiniert modernste Technik mit traditionellem Schuhmacherhandwerk zu einem Premium Produkt.

