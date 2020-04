Marmelade selbst zubereiten ist nicht schwer, wie die Rezepte aus den folgenden Buchtipps zeigen. Probieren Sie es aus, denn selbst gemacht schmeckt es immer besser.

Buchtipp „Das Marmeladenbüchlein“

Dieses kleine Büchlein bietet leckere Marmelade, die jeder ohne Probleme nachkochen kann. Selbstgemacht schmeckt es doch immer am besten und zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht. Abgerundet werden diese Rezepte durch unterhaltsame Texte. Da macht das Kochen doppelt so viel Spaß!

Viel Vergnügen beim Nachkochen und guten Appetit!

Das Buch bietet eine Vielzahl an Rezepten.

Damit es auch praktisch in der Küche verwendbar ist, bieten wir das Buch mit Spiralbindung an, so klappen die Seiten nicht zu beim “Marmeladen”.

Spiralbindung: 68 Seiten

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3961112126

ISBN-13: 978-3961112128

Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=BIDj_8BcU1Q

Rezeptliste:

Aprikose-Papaya, Zucchini-Ananas, Pflaumen-Mix, Kiwi-Banane, Apfel-Chili, Weintraube-Waldmeister, Orange-Tomate, Holunder-Birne, Rhabarber-Erdbeere, Wassermelone-Pfirsich, Nektarine-Mango, Schwarze Johannisbeeren-Banane, Mandarine-Ingwer, Erdbeere-Wassermelone, Himbeere-Kokos, Exotik-Mix, Apfel-Erdbeere, Erdbeere-Honigmelone, Orange-Ananas, Erdbeere-Paprika, Pfirsich-Heidelbeere, Kirsche-Ananas , Pfirsich-Möhre.

Texte:

Es war einmal …

So einfach kann Marmelade kochen sein …

Aber das Allerbeste kommt zum Schluss …

Die Marmelade und Ich – eine wahre Begebenheit

Von Marmelade kriegen wir nie die Nase voll …

Möchten Sie frühstücken mit Genuss …

Nicht ohne meine Marmelade

Löffelweisheit

Buchtipp „Gut geschmiert in den Tag – Brittas und Edes Marmeladengenuss“

Marmelade selbst zuzubereiten ist gar nicht schwer, wie die Rezepte aus „Gut geschmiert in den Tag – Brittas und Edes Marmeladengenuss“ zeigen.

Dieses fruchtige Vergnügen zaubert bereits am frühen Morgen ein Lächeln ins Gesicht und bringt zu jeder Jahreszeit den Sommer auf den Frühstückstisch.

Besser kann der Tag nicht beginnen.

Die Rezepte sind verständlich beschrieben und laden zum Nachkochen ein.

Abgerundet werden diese süßen Verführungen durch unterhaltsame Texte.

Also an die Töpfe und los!

Taschenbuch: 76 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (20. Februar 2019)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3748125976

ISBN-13: 978-3748125976

Auch als E-Book erhältlich!

Das Buch ist mit einer Spiralbindung ausgestattet, so klappen die Seiten beim Kochen nicht zusammen.

Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=L83haLABvvc

Rezeptliste:

Himbeere-Apfel, Kaki- Ingwer, Mandarine-Paprika, Zitrone-Banane, Ananas-Pfirsich-Paprika, Erdbeere-Kirsche-Chili, Zwetschge-Zucchini, Pflaume-Apfel-Zwiebel, Stachelbeere-Himbeere, Banane-Ananas-Curry, Orange-Mango, Sauerkirsche-Ananas-Pfirsich, Zwetschge-Banane, Heidelbeere-Tomate-Chili, Quitte-Ananas, Erdbeere-Himbeere, Apfel-Kürbis, Holunder-Pfirsich, Ananas-Zucchini-Banane, Banane-Himbeere-Chili, Erdbeere-Ananas-Honigmelone, Waldheidelbeere-Süßkirsche-Cranberries, Apfel-Möhre, Rhabarber-Aprikose, Pflaume-Rotwein, Preiselbeere-Apfel-Schoko, Aprikose-Kürbis, Granatapfelkerne-Ananas

Texte:

Marmeladenspaß für Jung und All

Köstliches für den Gaumen

Experimentierfreudigkeit

Diese Marmelade ist ein Hit

Verführerischer Brotaufstrich

Das schmeckt sooo gut

Genuss schon am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen

Marmelade kochen ist keine Hexerei

Oma Inge und der Möhrendieb

Pflaumenzeit

Kürbisgenuss mal anders

Kaufen kann jeder

Eine Geschichte über die Geschichte der Marmelade

Über die Autoren:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken.

Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.

Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch “Willkommen zu Hause, Amy” in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis “Lesefuchs” vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdofree.com/

Ede (Eduard) Niemeier wurde 1939 im schönen Sauerland, im 200 Seelen-Dorf Udorf, Kreis Brilon geboren.

Schon als 6-Jähriger hat er tatkräftig auf Bauernhöfen, in Bäckereien und Metzgerbetrieben mitgearbeitet und geholfen.

Im Jahr 1952 absolvierte er eine Maurerlehre, die mit der Gesellenprüfung abgeschlossen wurde. Ebenso wurde die Prüfung zum Polier abgelegt.

1969 folgte der Meisterbrief im Maurerhandwerk.

1993 entdeckte Ede Niemeier die Freude am Marmeladekochen, die er bis heute mit großer Begeisterung ausübt und immer weiter verbessert hat.

1993 zog es ihn dann ins schöne Ennepetal.

Dort lernte er 2016 Britta Kummer kennen. Von nun an wurde gemeinsam Marmelade gekocht, neue Rezepte kreiert und sich auch gerne mal auf das eine oder andere Experiment eingelassen.

Mittlerweile werden pro Jahr 400 – 450 Gläser mit leckerer Marmelade befüllt und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.