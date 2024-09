Markus Habring im Interview über Beruf und Leidenschaft

Völkermarkt, 23. September 2024 Markus Habring, Unternehmer und Partner bei Engel & Völkers sowie Solit, sprach kürzlich über seine berufliche Tätigkeit und Leidenschaft. Im Fokus standen der Verkauf von Premiumimmobilien und die Beratung im Bereich Edelmetalle.

Einblicke in die Karriere von Markus Habring

Markus Habring ist ein angesehener Unternehmer und Partner bei Engel & Völkers sowie bei Solit. Er erklärte, dass sein Unternehmen, M. Habring, sich auf den Verkauf und die Vermittlung von Premiumimmobilien sowie die Beratung im Edelmetallbereich spezialisiert hat. Engel & Völkers sei international bekannt für hochwertige Immobilien und erstklassigen Service, während Solit sicheren Zugang zu Investitionen in physisches Gold und andere Edelmetalle biete.

Inspiration und Motivation

Auf die Frage, was ihn zu seinem Karriereweg inspiriert habe, antwortete Habring, dass er schon früh von Immobilien fasziniert war. Er betonte, dass ihm die Arbeit in diesem Bereich eine tiefe Bedeutung verschaffe, da sie über den reinen Verkauf hinausgehe. Die Partnerschaft mit Engel & Völkers ermögliche es ihm, in einem hochprofessionellen Umfeld zu arbeiten und sein Wissen weiter zu vertiefen, während die Zusammenarbeit mit Solit den Kunden einen zusätzlichen Mehrwert biete.

Herausforderungen in der Branche

Habring erläuterte auch die Herausforderungen in der Immobilienbranche, die stark von wirtschaftlichen Schwankungen und politischen Entscheidungen abhängig sei. Aktuell beeinflussen Zinsen, Inflation und geopolitische Unsicherheiten die Märkte. Für sein Unternehmen sei es daher wichtig, flexibel und anpassungsfähig zu bleiben, um die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und sie gut zu beraten. Im Bereich Edelmetalle stellte er fest, dass das Vertrauen in sichere Investments in wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer stärker werde.

Erfolgsfaktoren und Zukunftsvisionen

Laut Habring liege der Schlüssel zum Erfolg in der Kombination aus Fachwissen, Vertrauen und Kundenorientierung. Engel & Völkers lege großen Wert auf exzellente Beratung und Service und begleite ihre Kunden bei jedem Schritt. Für die Zukunft sehe Habring eine spannende Entwicklung seines Unternehmens. M. Habring wolle weiter wachsen und seinen Kunden in immer mehr Regionen erstklassigen Service bieten. Gleichzeitig plane er, das Portfolio im Bereich Edelmetalle zu erweitern.

M. Habring konzentriert sich auf den Verkauf und die Vermittlung von Immobilien im Premiumsegment sowie auf die Beratung im Bereich Edelmetalle. Mit Engel & Völkers und Solit als Partnern bietet das Unternehmen seinen Kunden exzellenten Service und Zugang zu sicheren Investitionen.

Die Firma M. Habring, gegründet im Jahr 2022, ist ein kompetenter Partner in den Bereichen Edelmetallhandel und Luxusimmobilien. Als offizieller Partner von Engel & Völkers sowie Solit bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für Kunden, die in hochwertige Immobilien investieren oder Edelmetalle kaufen und verkaufen möchten. Unser Unternehmen verbindet langjährige Erfahrung in der Metallbranche mit umfassendem Know-how im Bereich Luxusimmobilien, um unseren Kunden erstklassige Anlagemöglichkeiten und exzellenten Servicezubieten.

