Marktführer stärkt E-Commerce-Bereich

Österreichische Post AG stärkt Online-Kompetenz

Düsseldorf, 01.04.2020

Kundenfreundlichere Nutzung, verbesserte Funktionalitäten und Personalisierung: Die Österreichische Post AG hat mit Hilfe der Digitalagentur ecx.io, Teil der IBM iX Agenturfamilie, ihrer Website “post.at” ein innovatives Makeover verpasst. In enger Zusammenarbeit entstand eine Neuauflage der Seite auf technischer Basis der Sitecore Experience Plattform 9.0.

Obwohl der traditionelle Briefversand in den letzten Jahren deutlich gesunken ist, wächst das Geschäft der Post weiter. Denn Paketsendungen nehmen dank des wachsenden Onlinehandels einen immer größeren Stellenwert ein. Somit ergeben sich für die Post auch neue Innovationen und Geschäftsfelder, für die ein state-of-the art Online Auftritt die Basis ist.

Die bisherige Webseite wurde den modernen Anforderungen an Effizienz, Flexibilität und Nutzererfahrung nicht mehr gerecht. Vor allem auf Kundenseite war eine benutzerfreundlichere User-Experience gefragt, zusätzlich hatten Mitarbeiter durch das alte CSM Probleme, die Seite zu pflegen und flexibel zu gestalten. Um hier mit der Konkurrenz mithalten zu können, wurde eine effiziente Lösung benötigt, um sich weiter sowohl in den Kernkompetenzen als auch im Bereich E-Commerce als Marktführer und bekannter Innovator zu platzieren.

Neue Zielrichtung mit Fokus auf den Kunden

Die neue Zielrichtung war für die Österreichische Post AG schnell klar: Im Fokus sollte die positive Erfahrung des Kunden stehen. Mehr Personalisierung, um Nähe zu schaffen, eine Verbesserung im Self-Service Bereich und eine einheitliche Plattform, in der Funktionen wie E-Commerce und Digital Marketing integriert werden können.

Eine wichtige Projektaufgabe bestand darin, das Team der Post auf die neuen Funktionen und Möglichkeiten mit der Sitecore Experience Platform 9.0 vorzubereiten und die Annahme der neuen digitalen Lösung von Beginn an zu sichern. Daher arbeiteten die MitarbeiterInnen von ecx.io und der Österreichischen Post AG vor Ort sehr eng in gemischten Teams zusammen. Es fand dabei eine vollständige Integration der Projektgruppen beider Seiten statt, um ein agiles Vorgehen zu sichern. Darüber hinaus bot ecx.io in der anfänglichen Discovery Phase mehrere Workshops zu verschiedenen Themen an, sodass die Projektvision und das Projektvorgehen gemeinschaftlich eindeutig festgehalten werden konnten.

Volle Zufriedenheit im Endergebnis

Überarbeitete Hauptfunktionalitäten für die User-Experience wie die Sendungsverfolgung, der Tarifrechner und der Standortfinder bieten dem Kunden nun deutlich verbesserte Nutzungsmöglichkeiten und erhöhen die Benutzerfreundlichkeit. Durch die Integration von Marketing Automation adressiert die Seite ihre Zielgruppen personalisiert, was nicht nur die Kundenzufriedenheit verbessert, sondern auch die Kundenaktivität auf der Webseite steigert.

ecx.io – an IBM Company ist eine der erfolgreichsten Digital-Agenturen Europas – und als Teil der IBM iX Familie auch eine der größten weltweit. An den ecx.io Standorten in Düsseldorf, Bracknell, Varazdin, Wels, Wien, Graz, Zagreb und Bangalore lösen über 350 Unternehmer, Kreative, Strategen, Denker und Geeks Herausforderungen rund um Digital Marketing und E-Commerce. Die gemeinsame Mission: creating a better digital tomorrow. Wir denken größer als Agenturen und kreativer als Beratungsunternehmen – mit der Power integrativer Lösungen.

