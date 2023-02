Marketing Agentur, um gute Ideen zu entwickeln und umzusetzen

Denken mit mehreren Blickwinkeln

Kuusalu im Februar 2023 – Ohne Schwierigkeiten setzt die Neumaier Performance Marketing Agentur ihren Erfolgsweg fort und stellt den Kunden ein neues Angebot zur Verfügung, um eine erfolgreiche Werbekampagne zu gewährleisten. Neumaier OÜ unterstützt Unternehmen dabei, mehrere Aufgaben auf einmal zu bewältigen und gleichzeitig ihren Kundenstamm zu erweitern, indem sie kreative Methoden und ein effizientes Priorisieren anwenden. Mehr über Performance Marketing und seine Wirksamkeit finden Sie ab sofort im Internet unter: https://www.neumaiernico.com

Performance Marketing ist ein Leistungsindikator für Werbung, der sich aus der Kombination von Suchmaschinen-Werbung, Social Ads, Social Walls und Ergebnissen auf Basis der Tracking-Daten zusammensetzt. Daher kann es auch als „Performance-Marketing“ bezeichnet werden. Die Messung erfolgt häufig durch Klicks, Conversions oder Umsatz. Performance Marketing ist ein zielorientierter Ansatz und so konzentriert es sich auf die Erbringung von Leistungen im Sinne des Kundens bzw. des Leistungsziels. In Zeiten wo die Kundenbedürfnisse und -erwartungen immer komplexer werden, ist es für Unternehmen unabdingbar datengesteuert zu arbeiten. Durch das Sammeln von Daten über das Verhalten der Kundschaft lassen sich relevante Insights gewinnen, um gezielte Werbemaßnahmen zu planen und auszuführen. Performance Marketing basiert also auf dem Feedback-Prinzip: Test – Learn – Repeat. Es existieren unterschiedliche Konversionstypen, abhängig vom Unternehmenskonzept und den Zielkunden. Eine Conversion kann zum Beispiel ein Kauf sein, aber auch das Anmelden für einen Newsletter oder der Download einer App. Im Wort „Performance“ steckt schon die Erklärung, da es sich um ein englisches Wort handelt, welches mit „Leistung“ übersetzt wird. Der Vorteil einer messbaren Leistung ist, dass sie sich ändern und optimieren lässt. Mehr über Performance Marketing und seine Wirksamkeit finden Sie ab sofort im Internet unter: https://www.neumaiernico.com

Neumaier OÜ liefert digitale Werbemöglichkeiten, die eine Reaktion hervorrufen oder eine Transaktion eines Nutzers hervorbringen, wobei die Resultate durch Kennzahlen gemessen und transparent sichtbar gemacht werden. Die Agentur pflegt eine enge Zusammenarbeit mit ihren Kunden, um sicherzustellen, dass deren Kampagnen Erfolg haben und ihre Ziele erreicht werden. Großen Wert wird dabei auf Qualität und Langlebigkeit gelegt. Dies ist auch der Grund, warum die Agentur so erfolgreich ist.

Die Kernaufgabe und der Grundbaustein der Agentur ist das Advertising. Der Schwerpunkt liegt auf Social Media Marketing und SEA. Neumaier OÜ – Performance Marketing Agentur bietet Unternehmen durch Suchmaschinen SEA und Social Media-Plattformen wie Facebook und Instagram eine hervorragende Gelegenheit, erfolgreich Werbung zu betreiben.

Es ist schwierig für Generalisten, tiefgehendes Fachwissen zu erlangen und aufrechtzuerhalten, aufgrund des steigenden Wettbewerbs und der komplexen Natur des digitalen Marketings. Daher hat das Unternehmen Neumaier OÜ beschlossen, sich vom Allrounder zum Spezialisten zu entwickeln, um durch einen klaren Fokus herausragende Ergebnisse zu erzielen. Das Endziel ist es, dass jedes Projekt eine messbare Performance-Steigerung erzielt, sei es in Form von Umsatz- oder ROI-Wachstum, sodass sich die Optimierungskosten selbst amortisieren. Google, Meta und TikTok, die drei wichtigsten Online-Werbenetzwerke, sind zertifiziert, was einen auffälligen Unterschied zu anderen Agenturen und Freelancern macht, darunter individuelle Betreuung, die Option, Alkoholwerbung und Werbung für Erwachsene zu schalten.

Neumaier OÜ ist eine Performance Marketing Agentur, die bereits seit 8 Jahren Kunden ab einem Werbebudget von 5000 Euro pro Monat betreut. Darunter befinden sich sowohl KMU’s als auch Stakeholder. Das Team hilft Kunden beim Erstellen und Pflegen eines leistungsstarken Online-Marketings. Eine der zentralen Fertigkeiten ist Suchmaschinenwerbung (SEA), bekannt als Google Ads, mit all seinen Aspekten sowie Optimierung von Konversion. Die Zielgruppe für Kampagnen wird sorgfältig ausgearbeitet, überzeugende Kreative werden implementiert und mit den modernsten Methoden verfolgt, damit die Kunden ihr Budget bestmöglich nutzen können!

Die Leistungsziele der Kunden stehen bei all den Kampagnen von Neumaier OÜ immer an erster Stelle. Neumaier OÜ ist eine Performance Marketing Agentur, die sich auf Kunden aus allen Branchen spezialisiert hat.

