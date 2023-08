Maritime City, Dubai – neuste Immobilien

Coral Reef und Damac Harbour Lights

Damac Coral Reef

Entdecken Sie einen neuen Standard für luxuriöses Wohnen mit Coral Reef in Dubai Maritime City, der neuesten Wohnanlage von Damac Properties, die luxuriöse Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern bietet. Eingebettet in die pulsierende Uferpromenade bietet dieser exquisite 48-stöckige Hochhausturm eine außergewöhnliche Sammlung exklusiver Annehmlichkeiten am Wasser, Strandbereiche und atemberaubende Ausblicke auf das Wasser und damit ein unvergleichliches Wohnerlebnis im Herzen von Dubai.

Hier wurde jedes Detail sorgfältig ausgearbeitet, um den Bewohnern einen bequemen und komfortablen Aufenthalt zu ermöglichen. Von erstklassigen Annehmlichkeiten bis hin zu sorgfältig gestalteten Innenräumen verkörpert dieses Projekt Luxusleben vom Feinsten. Lassen Sie uns einen Blick auf die allgemeinen Spezifikationen und Aspekte werfen, die dieses Projekt zu einer begehrten Adresse in Dubai machen.

Das Projekt liegt strategisch günstig in Dubai Maritime City und bietet den Bewohnern einen einfachen Zugang zu allen wichtigen Sehenswürdigkeiten und Geschäftszentren der Stadt. Durch die unmittelbare Nähe zur Sheikh Zayed Road und zum Dubai International Airport ist das Pendeln in und aus der Siedlung ein Kinderspiel. Der nahe gelegene Yachthafen von Dubai, die Jumeirah Beach Residence und das Stadtzentrum von Dubai bieten unzählige Unterhaltungs-, Restaurant- und Einkaufsmöglichkeiten.

Bereiten Sie sich darauf vor, von den faszinierenden Aussichten, die sich Ihnen bieten, in den Bann gezogen zu werden. Ganz gleich, ob Sie sich für eine Residenz mit Blick auf das Arabische Meer oder die ikonische Skyline von Dubai entscheiden, der Panoramablick wird Sie in Staunen versetzen. Wachen Sie zu atemberaubenden Sonnenaufgängen auf und genießen Sie die Schönheit der sich ständig verändernden Landschaft Dubais von Ihrem eigenen Zuhause aus.

Hier zu wohnen bedeutet, eine Reihe exklusiver Annehmlichkeiten am Wasser zu genießen. Die Bewohner können sich in den wunderschön angelegten Gärten entspannen oder einen gemütlichen Spaziergang entlang der Promenade unternehmen. Die Siedlung verfügt auch über private Strandbereiche, an denen die Bewohner sich sonnen, im kristallklaren Wasser baden oder eine Vielzahl von Wassersportaktivitäten ausüben können.

Wichtigste Highlights:

– Hochhaus mit Luxuswohnungen mit atemberaubender Aussicht

– Exklusive Lage direkt am Wasser in Dubai Maritime City

– Atemberaubender Blick auf den Golf und die Skyline von Dubai

– Exklusive Strandbereiche und Uferpromenaden für Freizeit und Entspannung

– Infinity-Pools bieten einen erfrischenden Rückzugsort inmitten einer atemberaubenden Umgebung

– Nahtlose Anbindung an die wichtigsten Attraktionen und Geschäftsviertel Dubais

– Sorgfältig gestaltete Gemeinschaftsräume, die ein Gefühl der Gemeinschaft fördern

– Flexible Zahlungspläne, die den finanziellen Bedürfnissen potenzieller Käufer entgegenkommen

Coral Reef in Dubai Maritime City ist vollgestopft mit exklusiven Annehmlichkeiten am Wasser, die den Bedürfnissen aller Bewohner gerecht werden. Von privaten Strandbereichen und Uferpromenaden bis hin zu Infinity-Pools und hochmodernen Fitnesscentern – die Anlage lässt nichts unversucht, um einen unvergleichlichen Lebensstil zu bieten. Die Bewohner können einer Vielzahl von Freizeitaktivitäten nachgehen, sich in den wunderschön angelegten Gärten entspannen oder in den Spa- und Wellness-Einrichtungen die Seele baumeln lassen.

Wichtigste Einrichtungen:

– Schwimmendes Restaurant

– Schwimmendes Schwimmbad

– Kinderspielplatz

– Gemeinschaftspodium mit Fitnessstudio

– Galerien und Museen

– Einzelhandel und gehobene Gastronomie

Das Damac Coral Reef liegt strategisch günstig in Dubai Maritime City und bietet das Beste aus beiden Welten. Seine erstklassige Lage ermöglicht den Bewohnern einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Attraktionen, Geschäftszentren und Freizeitzielen der Stadt. Durch die unmittelbare Nähe zur Sheikh Zayed Road und zu den wichtigsten Verkehrsnetzen ist das Pendeln in verschiedene Teile Dubais mühelos möglich, was einen reibungslosen und bequemen Lebensstil gewährleistet.

Nahegelegene Orte:

– 10 Minuten – Sheikh Zayed Road

– 15 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

– 20 Minuten – Stadtzentrum Dubai

– 20 Minuten – Dubai Mall / Burj Khalifa

– 20 Minuten – Dubai Creek Hafen

Der Masterplan von Coral Reef at Dubai Maritime City by Damac Properties wurde sorgfältig entworfen, um den Bewohnern ein außergewöhnliches Lebensumfeld zu bieten. Das Projekt zeichnet sich durch ein gut durchdachtes Layout aus, das die Freiflächen maximiert und ein ruhiges Ambiente schafft. Die sorgfältig geplante Infrastruktur sorgt für eine nahtlose Anbindung und fördert gleichzeitig das Gefühl von Gemeinschaft und Privatsphäre. Üppiges Grün, angelegte Gärten und malerische Wege verbessern das Gesamtwohngefühl und schaffen eine Oase inmitten der geschäftigen Stadt.

Damac Coral Reef bietet eine breite Palette von Grundrissen mit Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, um den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben der Bewohner gerecht zu werden. Die Liebe zum Detail spiegelt sich in der durchdachten Anordnung der Räume, den hochwertigen Oberflächen und der modernen Ausstattung wider. Die Grundrisse sind so gestaltet, dass sie eine luxuriöse Wohnatmosphäre schaffen, in der sich Stil und Zweckmäßigkeit nahtlos verbinden.

Damac Harbour Lights

Harbour Lights at Dubai Maritime City ist eine 52-stöckige Wohnanlage von Damac Properties, die luxuriöse Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern direkt am Meer bietet und von de GRISOGONO entworfen wurde. Um den Bewohnern des Gebäudes eine einzigartige Perspektive auf Raffinesse und zeitgenössischen Stil zu bieten, wurde jede Wohnung in der Siedlung auf eine äußerst wunderbare und ansprechende Weise gestaltet.

Eingebettet zwischen dem geschäftigen Port Rashid und Dubais Drydocks World bietet dieses architektonische Wunderwerk ein wahrhaft unvergleichliches Wohngefühl, das die Essenz des maritimen Erbes einfängt und gleichzeitig eine unvergleichliche Opulenz bietet. Dubai Maritime City ist ein pulsierendes Zentrum der Aktivität, umgeben von der Energie der blühenden maritimen Industrie. Genießen Sie den dynamischen und urbanen Lebensstil, den dieser außergewöhnliche Ort zu bieten hat, wo jeder Tag neue Möglichkeiten für Abenteuer und Aufregung bietet.

Tauchen Sie ein in den Rhythmus von Ebbe und Flut des Ozeans, wenn Sie die Anlage betreten. Mit einer tief verwurzelten Leidenschaft für alles, was mit dem Meer zu tun hat, ist dieses Wohnmeisterwerk eine Ode an das Meer und alles, was es repräsentiert. Im Inneren wurde jedes Detail mit Bedacht ausgewählt, um ein Gefühl des maritimen Wunders hervorzurufen. Hochwertige Ausstattungen und modernste Annehmlichkeiten verbinden sich nahtlos mit nautisch inspirierten Elementen und machen jeden Zentimeter Ihres Wohnraums zu einem Zeugnis von Luxus und Eleganz.

Gönnen Sie sich den Lebensstil direkt am Meer, von dem Sie schon immer geträumt haben, mit einer breiten Palette an exklusiven Einrichtungen und Freizeitmöglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen. Ob Sie sich im Infinity-Pool mit Blick auf den Yachthafen entspannen, Ihre Sinne im Spa verjüngen oder einen gemütlichen Spaziergang entlang der Promenade genießen, Harbour Lights bietet eine Reihe von Aktivitäten für jeden Geschmack und Wunsch.

Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen und sichern Sie sich Ihr Stückchen Paradies in den Design-Apartments von de Grisogono Genève. Tauchen Sie ein in das maritime Erbe und lassen Sie sich von der Faszination des luxuriösen Wohnens am Meer verführen. Hier erwartet Sie ein Horizont voller Glückseligkeit und Pracht.

Projekt-Highlights:

– Luxuriöse Design-Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern direkt am Meer

– 52-stöckiger Wohnturm mit atemberaubendem Blick auf den Ozean

– Strategisch günstig zwischen Port Rashid und Dubais Drydocks World gelegen

– Mitten im pulsierenden Zentrum der maritimen Industrie

– Perfekte Lage für alle, die einen dynamischen und urbanen Lebensstil suchen

– Unvergleichlicher Zugang zu den rhythmischen Ebbe- und Flutwellen des Ozeans

– Swimmingpool auf dem Dach mit Panoramablick auf die Stadt und das Meer

– Ruhige und gelassene Umgebung abseits des städtischen Trubels

– Ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit mit dem Potenzial für hohe Renditen

Damac Harbour Lights De Grisogono Geneve in Dubai Maritime City bietet ein unvergleichliches luxuriöses Wohnerlebnis mit einer Reihe von Annehmlichkeiten, die dem Komfort, der Bequemlichkeit und der Freizeitgestaltung der Bewohner dienen. Das Projekt bietet eine Reihe von Weltklasse-Annehmlichkeiten, die jeden Aspekt des Lebensstils der Bewohner berücksichtigen. Zur Steigerung des Wohlbefindens und der Entspannung steht ein hochmodernes Spa- und Wellness-Center zur Verfügung, in dem verschiedene Verjüngungsbehandlungen, Massagen und Wellness-Therapien angeboten werden. Ein voll ausgestattetes Fitnesscenter bietet den Bewohnern die Möglichkeit, einen aktiven und gesunden Lebensstil zu pflegen.

Wichtigste Annehmlichkeiten:

– Schwimmendes Restaurant

– Kinderspielplatz

– Gemeinschaftspodium mit Fitnessstudio

– Theater

– Galerien und Museen

– Einzelhandel und gehobene Gastronomie

Damac Harbour Lights befindet sich in Dubai Maritime City und bietet einen ruhigen Zugang zu den Freizeitgebieten und den Attraktionen der Meereszeit. Die Nachbarschaft und die Strandpromenade der Stadt sind ein eng verbundener Teil der Stadt, der seinen Bewohnern einen sehr guten Zugang zu einer Vielzahl der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt bietet.

Die Adresse des Projekts befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einer Reihe von renommierten Resorts und, Weltklasse-Einkaufszentren, Unterhaltungszentren, Restaurants, Fünf-Sterne-Hotels, und eine große Menge von zusätzlichen beliebten touristischen Destinationen in der Stadt.

Standort-Anbindung:

– Sheikh Zayed Road – 10 Minuten

– Internationaler Flughafen Dubai – 15 Minuten

– Stadtzentrum von Dubai – 20 Minuten

– Dubai Mall /Burj Khalifa – 20 Minuten

– Dubai Creek-Hafen – 20 Minuten

Harbour Lights by Damac Properties ist ein Hochhaus-Masterplan, der den Menschen erstklassige, luxuriöse Lebensräume bietet, in denen sie hoffentlich die besten Annehmlichkeiten und Einrichtungen genießen können.

Werden Sie Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft, die ihren Bewohnern eine stressfreie Umgebung bietet, in der sie einen stressfreien Lebensstil führen können. Hier, direkt am Strand, haben Sie Zugang zu einer Fülle von Einrichtungen wie nie zuvor.

Damac Harbour Lights bietet eine Reihe von Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern direkt am Meer mit hochwertiger Innenausstattung. Die Innenräume jeder Wohnung in der Anlage wurden mit hochwertigen Oberflächen aufgewertet, und die Wohnungen selbst wurden mit klassischen Einbauten ausgestattet, die zu ihrer Schönheit und ihrem Reichtum beitragen.

