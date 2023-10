Mako Flow: Neuartige Datenplattform als Innovation für die Marktkommunikation

Mako365 bei den metering days 2023 in Fulda: Plattformlösung / Kongress-Vortrag

Mannheim, 04. Oktober 2023 – Am 17. und 18. Oktober kommen Unternehmen aus dem Umfeld des Smart Meterings bei den metering days in Fulda zusammen, dem Branchentreff in Deutschland. Auch die Mannheimer Mako365 GmbH, Full-Service-Dienstleister für energiewirtschaftliche Prozesse und Marktkommunikation, wird bei dem Kongress mit Messe vertreten sein. Im Fokus des Messeauftritts steht dieses Jahr die Plattformlösung Mako Flow für Messstellenbetreiber.

Die Mako365 hat für die metering days am 17. und 18. Oktober 2023 in Fulda vor allem die Zielgruppe der Messstellenbetreiber im Blick; dabei stehen Funktionen der energiewirtschaftlichen Datenplattform Mako Flow für das AS4-EDI-Gateway und als Lösung für modernes Smart Metering für Messstellenbetreiber im Vordergrund.

„Unsere Vision für Mako Flow ist es, DIE Plattform bereitzustellen, über die Energiedaten aller Sparten, auch im regulierten Bereich, sicher zugänglich gemacht werden können,“ sagt Mako365-Geschäftsführer Joachim Lang. Geschäftsführer Philipp Nagel ergänzt: „Nach der erfolgreichen Etablierung unseres ESA-Produkts als marktführende Lösung zum Datenabruf per Marktkommunikation und Smart-Meter-PKI steht nun die Bereitstellung einer vollumfänglichen Lösung für MSB in Deutschland an.“

Die mehrspartenfähige Lösung Mako Flow unterstützt vor allem Messstellenbetreiber im Ende-zu-Ende-Betrieb. Moderne Schnittstellen machen den Einsatz von Mako Flow als eigenständige Software neben Bestandssystemen für andere Marktrollen einfach; als SaaS-Lösung entfallen dabei größere Implementierungs- und Wartungsaufwände.

Als innovatives Unternehmen stellt Mako365 beispielsweise bereits heute Energieserviceanbietern den Energiedatenabruf bei allen Messstellenbetreibern in Deutschland zur Verfügung. Philipp Nagel verdeutlicht die Innovationsfreudigkeit von Mako365 weiter: „Wir haben die Entwicklung von breit gefächerten Datenräumen auf europäischer Ebene im Blick und bereiten die Integration von Energiedaten weiterer europäischer Märkte vor.“

Vortrag auf Kongress: Plattformbasierte Automation der Formatumstellung

Auf dem Programm des Energiewirtschafts-Kongresses der metering days stehen zudem rund 50 Vorträge und sechs Round Table Diskussionen. 700 Teilnehmer werden erwartet und etwa 70 Aussteller präsentieren sich auf der Messe.

Philipp Nagel wird im Rahmen des Kongresses am ersten Kongress-Tag um 13.30 Uhr im Solutions Forum Beyond IMSYS/ Backend-Systeme in seinem Vortrag die Funktionalitäten von Mako Flow näher beleuchten: „Entspannt in die nächste Formatumstellung – Mako Flow als Autopilot für Ihren MSB“ wird die Einfachheit der von Mako365 entwickelten Lösung in den Fokus stellen. Mako365 stellt sicher, dass neue Anforderungen des Energiemarkts umgehend umgesetzt werden und heutige wie zukünftige komplexe Marktanforderungen mit dem Tool automatisiert abgewickelt werden können.

Über metering days:

Die metering days sind der größte deutsche Branchentreff rund um das Smart Metering. Im Fokus 2023 stehen unter anderem GNDEW, Steuern im System und BSI TR-03109-5, EnWG 14a. Die Teilnehmer erfahren, welche Fortschritte der Rollout bei Stadtwerken und Netzbetreibern macht, welche regulatorischen Anforderungen in der Zukunft geplant sind, wie sich neue Player im Markt positionieren und welche Neuerungen sich bei Geräten, Software und Dienstleistungen entwickelt haben. 2022 zählten die metering days rund 670 Teilnehmer, rund 50 Vorträge gehörten zum Programm.

Die Mako365 GmbH ist ein Full-Service-Dienstleister für energiewirtschaftliche Prozesse und Marktkommunikation mit Sitz in Mannheim. Das ca. 30-köpfige Team bringt einen großen Erfahrungsschatz in der Energiewirtschaft ein: Es berät beim Aufbau der Marktrolle als Messstellenbetreiber oder Energieserviceanbieter, wickelt WiM-Prozesse, Marktkommunikation und Gateway-Administration operativ ab und bietet Monitoring von Effizienz der Prozessdienstleistung und Dienstleistersteuerung. Im Zentrum des Portfolios steht eine Lösungsplattform für Unternehmen des deutschen Energiemarktes, um einen hohen Prozessautomatisierungsgrad zu erreichen.

