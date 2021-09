Magnid und Proske präsentieren sich gemeinsam auf IMEX 2021 in Las Vegas

Maßgeschneiderte Lösungen für Live-, Digital- und Hybrid-Events

Die Agentur Proske und der Event-Plattform-Provider Magnid präsentieren sich in diesem Jahr auf dem deutschen Gemeinschaftsstand der diesjährigen IMEX in den USA. Vom 9. bis 11. November 2021 findet die Messe im Mandalay Bay Hotel in Las Vegas statt und bietet Besuchern die Gelegenheit für einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen in der Veranstaltungsbranche und die Entdeckung zeitgemäßer Lösungen für die eigenen Projekte.

Coronabedingt musste die letztjährige Ausgabe der IMEX USA verschoben werden. Jetzt wird der persönliche Austausch auf der dreitägigen Messe wieder möglich. Rund 180 Bildungsangebote unterschiedlicher Form und zehn verschiedene Themenbereiche schaffen den Rahmen für ein branchenspezifisches, interaktives Programm auf der IMEX 2021. Die Bandbreite reicht von spannenden Keynotes über praktische Workshops bis hin zu Einzelgesprächen mit Experten.

Auf dem deutschen Gemeinschaftsstand, der von Hamburg Messe und Congress koordiniert wird, zeigen Proske und Magnid ihre technischen Innovationen und zeitgemäßen Lösungen für die Umsetzung von Live-, Digital- und Hybrid-Events. Während Proske den Fokus auf die aktuellen Lösungen für das SMMP Segment (Strategische Meeting Management Programme) in den Mittelpunkt rückt, stellt Magnid die aktuellen Entwicklungen und Neuheiten ihrer Veranstaltungsplattform vor. Sie gilt als „next generation“ der Virtual Venue Plattform von Proske – einer hundertfach eingesetzten und weltweit erfolgreichen Plattform, die bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Magnid eignet sich für alle virtuellen und hybriden Veranstaltungsformate, ob Meeting, Konferenz, Präsentation oder Kongress.

Für Magnid wird der Auftritt in Las Vegas bereits die zweite Messebeteiligung im November 2021 sein. Wenige Tage vorher stellt das Unternehmen die technischen Neuheiten und Raffinessen der Magnid Plattform auf der Londoner Event Tech Live vor. Für Christian Holtz, CEO von Magnid, nimmt dieses Back-to-Live einen besonderen Stellenwert vor allem mit Blick auf das vergangene Corona-Jahr ein: „Wir betrachten es als eine der Hauptanforderungen der Branche, die unterschiedlichen Dimensionen von Events technologisch auf ein neues Level zu begleiten“.

Bildunterschrift: Virtuelles Magnid Demo-Studio (Foto: Magnid)

Magnid GmbH

Die Magnid GmbH wurde 2020 als spezialisierter Anbieter der Virtual Venue Plattform Magnid gegründet. Die Leitung des Unternehmens liegt in der Verantwortung von Christian Holtz und Markus Struppler. Firmensitz ist München, weitere Büros unterhält das Unternehmen in Rosenheim und New York. Die Virtual Venue Plattform Magnid empfiehlt sich für alle virtuellen Veranstaltungsformate – unabhängig davon, ob es sich um ein Meeting, eine Konferenz, eine Präsentation oder einen Kongress handelt. Die gewählte virtuelle Umgebung lässt sich vom Anwender unter Integration aller Inhalte und Funktionalitäten individuell anpassen. Magnid arbeitet cloudbasiert und KI-gestützt. Für die Integration in unternehmenseigene Netzwerke und einen reibungslosen Datenaustausch ist Magnid mit entsprechenden Schnittstellen ausgestattet. Magnid steht als SaaS zur Verfügung.

Proske GmbH

Die Proske GmbH bietet seit 1986 maßgeschneiderte Lösungen im 360°-Service für Marketing- und Eventmanagement. Zur Expertise zählt die Entwicklung und Implementierung Strategischer Meeting Management Programme (SMMPs) – individuell abgestimmt auf die jeweiligen Ansprüche eines jeden Unternehmens sowie die Durchführung digitaler und nicht digitaler Veranstaltungen national wie international auf sechs Kontinenten.

Jüngster Geschäftszweig des Unternehmens ist die Virtual Venue Plattform. Der virtuelle Veranstaltungsort gibt Kunden die Möglichkeit, Meetings und Events jeglicher Größe und Couleur in Echtzeit zu realisieren. Für die webbasierten Veranstaltungen liefert die Proske GmbH passgenaue Lösungen mit den entsprechenden digitalen und interaktiven Features und der kompletten Logistik.

Die inhabergeführte Eventmanagement- und Marketing-Agentur ist in mehr als 70 Ländern auf sechs Kontinenten tätig und zählt weltweit rund 80 Mitarbeiter, die 16 verschiedene Sprachen sprechen. Die Zentrale der Proske GmbH befindet sich in Rosenheim, weitere Büros unterhält das Unternehmen in München und New York.

Magnid GmbH

Dreifaltigkeitsplatz 1A

D-80331 München

Ansprechpartner: Patric Weiler

Telefon: +49 89 54 47 94 81 52

E-Mail: patric.weiler@magnid.com

Web: www.magnid.com