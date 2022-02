Magnid startet Online-Veranstaltungsreihe

magnid Monday meeting thematisiert Sicherheit und Datenschutz virtueller Veranstaltungen

Magnid hat die Online-Veranstaltungsreihe mMm – magnid Monday meeting gestartet. Magnid CEO Christian Holtz und Thomas Neuwert, Data Protection Officer Exterial, erläutern am 28. Februar 2022 um 15 Uhr unter dem Titel „Security and data protection – the foundation of virtual events“ die aktuellen Erkenntnisse über die Sicherheit und den Datenschutz bei virtuellen Veranstaltungen.

Virtuelle Veranstaltungsplattformen haben durch die Covid-19 Pandemie eine große Popularität bekommen. Viele Nutzer, Agenturen und Besucher digitaler Veranstaltungsplattformen verfügen jedoch über keine oder nur unzureichende Kenntnisse zur Online-Sicherheit, zum Datenschutz und zur Nutzung dieser Technologien. Christian Holtz und Thomas Neuwert thematisieren die besonderen Anforderungen, Probleme und Prinzipien, die virtuelle Events in diesem Zusammenhang mit sich bringen.

Die neue Reihe mMm – magnid Monday meeting findet künftig an jedem letzten Montag im Monat statt und thematisiert Trends, Innovationen und gewährt Plattformeinblicke. Die Experten von Magnid wollen so die Teilnehmer umfassend mit informativen, lehrreichen und praktischen Inhalten updaten.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Online-Registrierung erforderlich.

Link: https://magnid-virtual-space.live.virtualvenue.com/DefaultArchitecture/area/mMmBooth

Bildunterschrift: Magnid Eventplattform (Foto: Magnid)

Magnid GmbH

Die Magnid GmbH wurde 2020 als spezialisierter Anbieter der Virtual Venue Plattform Magnid gegründet. Die Leitung des Unternehmens liegt in der Verantwortung von Christian Holtz und Markus Struppler. Firmensitz ist München, weitere Büros unterhält das Unternehmen in Rosenheim und New York. Die Virtual Venue Plattform Magnid empfiehlt sich für alle virtuellen Veranstaltungsformate – unabhängig davon, ob es sich um ein Meeting, eine Konferenz, eine Präsentation oder einen Kongress handelt. Die gewählte virtuelle Umgebung lässt sich vom Anwender unter Integration aller Inhalte und Funktionalitäten individuell anpassen. Magnid arbeitet cloudbasiert und KI-gestützt. Für die Integration in unternehmenseigene Netzwerke und einen reibungslosen Datenaustausch ist Magnid mit entsprechenden Schnittstellen ausgestattet. Magnid steht als SaaS zur Verfügung.

