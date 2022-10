magnid lädt zum Partnertag am 25. Oktober ein

Virtual Venue Plattform präsentiert praxisorientierte Inhalte und neue Features

Virtuelle und hybride Veranstaltungsformate stehen im Mittelpunkt beim Partnertag von magnid am 25. Oktober 2022 von 16 bis 17.30 Uhr. Der virtuelle Event findet unter dem Titel „Driving the virtual evolution together!“ statt.

Teilnehmer erfahren auf dem magnid Partnertag, wie sie Veranstaltungen mit einem strategischen und Stakeholder-fokussierten Ansatz durchführen und von den zahlreichen Vorteilen virtueller Plattformdienste profitieren können. Vorgestellt werden aktuelle Best Practices für Meetings & Events jeder Größenordnung, Plattformformate der Zukunft und Optionen für die immersive Integration des Metaverse ebenso wie praxisorientierte Vorschläge zur Steigerung des ROI. Die 90-minütige Veranstaltung richtet sich sowohl an Agenturen und Partner als auch an Endkunden und Anwender, die auf der Suche nach einer flexiblen und lösungsorientierten Self-Service Plattform sind.

Anmeldungen zum magnid Partnertag am 25. Oktober 2022 sind unter https://web.cvent.com/event/5772ef42-40fb-4202-8653-8d40fa11fd15/summary möglich.

Im Zuge der Veranstaltung lernen die Gäste neue magnid Features wie beispielsweise Mediaflix kennen. Mediaflix ermöglicht es, Teilnehmenden bei einem virtuellen Event relevante Inhalte strukturiert, personalisiert und individuell empfehlen zu können.

Bildunterschrift: Key Visual magnid Partner Day 2022 (Illustration: magnid)

magnid GmbH

Die magnid GmbH wurde 2020 als spezialisierter Anbieter der Virtual Venue Plattform magnid gegründet. Die Leitung des Unternehmens liegt in der Verantwortung von Christian Holtz und Markus Struppler. Firmensitz ist München, weitere Büros unterhält das Unternehmen in Rosenheim und New York. Die Virtual Venue Plattform magnid empfiehlt sich für alle virtuellen Veranstaltungsformate – unabhängig davon, ob es sich um ein Meeting, eine Konferenz, eine Präsentation oder einen Kongress handelt. Die gewählte virtuelle Umgebung lässt sich vom Anwender unter Integration aller Inhalte und Funktionalitäten individuell anpassen. magnid arbeitet cloudbasiert und KI-gestützt. Für die Integration in unternehmenseigene Netzwerke und einen reibungslosen Datenaustausch ist magnid mit entsprechenden Schnittstellen ausgestattet. magnid steht als SaaS zur Verfügung.

Dreifaltigkeitsplatz 1A

D-80331 München

Ansprechpartnerin: Barbara Pavlicek

Telefon: +49 89 54 47 94 81 52

E-Mail: barbara.pavlicek@proske.com

Web: www.magnid.com