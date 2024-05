magnid by Proske im Finale des Event Technology Awards 2024

Etablierter Award findet erstmals auch in Kanada und den USA statt

magnid hat beim Event Technology Award 2024 US & Canada den Weg ins Finale geschafft und ist in der Kategorie „Best use Technology at a Brand Event“ nominiert. Mitbewerber um die Trophäe ist das mexikanische Medienproduktionsunternehmen La Otra Post.

Für diesen Wettbewerb hat sich magnid by Proske mit dem Projekt „dsm-firmenich exceptional merger celebration“ beworben. Dabei handelt es sich um die eindrucksvolle Fusionsfeier am 9. Mai 2023, bei der Proske die Planung, Organisation und Umsetzung des Events anlässlich des Zusammenschlusses von DSM und Firmenich mit weltweit 30.000 beteiligten Mitarbeitern übernahm. Die Fusionsfeier wurde gleichzeitig an 18 verschiedenen Standorten durchgeführt, wobei das Hauptstreaming-Studio seinen Platz in München hatte.

Auf der magnid Plattform entstand zur Begleitung der Fusion ein mächtiges virtuelles Headquarter als Kommunikationszentrale für den Event und die Post-Merger-Zeit. Darüber erfolgte der Zugang zum Live-Broadcast und die Interaktionen beim Event. Anschließend wurde die Applikation für Brand- und Value-Experiences, Social-Media-Kampagnen, virtuelle Townhalls sowie als digitaler Showroom genutzt.

Seit über einem Jahrzehnt werden herausragende Entwicklungen in der Veranstaltungstechnik durch die Event Technology Awards in London ausgezeichnet und gefeiert. Die Organisatoren der Event Technology Awards (ETA) erweiterten diesen Wettbewerb nun auf die Vereinigten Staaten und Kanada. Die ETA haben sich seit ihrer Einführung in London als Standard für herausragende Leistungen etabliert und würdigen die zentrale Rolle, die Technologie bei der Verbesserung und Transformation der Veranstaltungsbranche spielt. Aufbauend auf dem Erfolg der Londoner Awards stellen die ersten Event Technology Awards US & Canada herausragende Fortschritte und Innovationen in der Veranstaltungstechnikbranche in Nordamerika in den Mittelpunkt.

Die Verleihung der Event Technology Awards US & Canada findet am 1. Mai 2024 im The Expo at World Market Center in Las Vegas statt. Die Preisverleihung ist für den Abend des ersten Messetages der Event Tech Live Las Vegas angesetzt. Die Event Tech Messe findet am 1. und 2. Mai 2024 ebenfalls im The Expo at World Market Center in Las Vegas statt.

Über die Proske GmbH:

Das schon 1986 in München gegründete und ansässige Familienunternehmen Proske GmbH fokussiert sich auf die Beratung seiner Kunden und unterstützt sie, die eigenen Unternehmensziele in Meetings mit klaren Kommunikationskonzepten und auf technisch höchstem Niveau zu realisieren. Proske gilt als führender Partner im Bereich Strategische Meeting Management Programme (SMMP). Für das Unternehmen arbeiten mehr als 130 Spezialistinnen und Spezialisten, die 16 unterschiedliche Sprachen sprechen. Die Proske GmbH ist weltweit tätig und besitzt eine ISMS-Zertifizierung gemäß ISO 27001.

