MAGE Skincare: Luxuskosmetik mit beeindruckender Zusammensetzung

Die Beauty-Branche ist zweifellos eine der dynamischsten und innovativsten weltweit und es ist erstaunlich zu sehen, wie sie sich immer wieder neu erfindet und auf die Bedürfnisse der Kunden eingeht. Marina Geiger hat in den fast 25 Jahren, in denen sie als Kosmetikerin tätig ist, eine enorme Expertise aufgebaut und sich auf die Hautpflege von Frauen spezialisiert, die Probleme wie Spätakne oder Rosacea haben. Durch ihre Erfahrung hat sie erkannt, dass herkömmliche Produkte oft schädliche Inhaltsstoffe enthalten oder zu wenige gute Wirkstoffe in der Pflege haben. Aus diesem Grund hat sie ihre eigene Kosmetikmarke MAGE Skincare gegründet, die hochwertige und wirksame Produkte ohne schädliche Inhaltsstoffe anbietet.

Im Alter braucht die Haut eine besondere Pflege. Besonders Frauen mit Spätakne und Rosacea benötigen Kosmetik, die sowohl entzündungshemmende Wirkstoffe als auch Anti-Aging-Effekt mit sich bringt. Pflegeserie „youthinesse“ von MAGE Skincare eignet sich perfekt dafür. Sie geht auf die Bedürfnisse reifer Haut ein und enthält wertvolle Stoffe wie Bio Botox – Acetyl Hexapeptide-8, verschiedene Arten von Hyaluronsäure, Vitaminen A, C, E und Öle wie Arganöl, Traubenkernöl und Avocadoöl.

Die Pflegeserie „clearnessic“ wurde hingegen gezielt für jüngere Haut entwickelt. Sie enthält Bakuchiol, Niacinamide, Azulen und Aloe Vera. So wird die junge, zu Akne oder Unreinheiten neigende Haut gut versorgt. Zusätzlich runden präventive Anti-Aging-Komponenten die Pflege ab. Die Produkte von MAGE Skincare sind vegan und enthalten keine schädlichen Inhaltsstoffe wie PEG’S, Parabene, Mineralöl, Mikroplastik und künstliche Duftstoffe.

Insgesamt ist Marina Geiger mit MAGE Skincare eine beeindruckende Leistung gelungen. Sie hat bewiesen, dass es möglich ist, hochwirksame und qualitativ hochwertige Hautpflegeprodukte herzustellen, ohne dabei auf schädliche Inhaltsstoffe zurückgreifen zu müssen. Mit ihrer Expertise und Leidenschaft für die Beauty-Branche setzt sie neue Maßstäbe und gibt Kunden eine Möglichkeit, ihre Haut auf natürliche und wirksame Weise zu pflegen.

Neben ihrer Arbeit mit MAGE Skincare betreibt Marina Geiger auch ihr eigenes Beauty Praxis Schönheitskultur Hannover, wo sie apparative Behandlungen wie Microneedling, Sauerstoffbehandlung, Aquafacial, Dermabrasion, aber auch medizinische Ästhetik mit invasiven Behandlungen wie Faltenunterspritzung, Mesotherapie, Korrektur der Gesichtskonturen, Lipolyse anbietet.

Der Name MAGE setzt sich aus Marina und Geiger zusammen. Das Ziel von Marina Geiger ist es, nicht nur apparativ und mit Spritze Schönheit der Haut zu geben, sondern auch eine luxuriöse Pflege anzubieten, die schnell wirkt und Anti-Aging sowie Anti-Stress Eigenschaften hat.

Dabei legt sie besonders viel Wert auf natürliche Inhaltsstoffe und eine schonende, aber dennoch effektive Pflege.

MAGE Skincare pflegt die Haut mit hochkonzentrierten, bewährten Wirkstoffen und verleiht ihr eine magisch schöne Ausstrahlung.

Marina Geiger ist Kosmetikerin und Heilpraktikerin mit einem eigenen Kosmetikstudio in Hannover „schönheitskultur hannover“. Seit über 21 Jahren ist sie in der Hautästhetik mit Herz und Seele tätig und hat sich auf den Bereich medizinische Kosmetologie spezialisiert.

Die jahrelange Erfahrung und die Weiterbildung in Naturheilkunde haben Marina Geiger zu ihrer eigenen Kosmetikmarke MAGE Skincare inspiriert. Hier legt die Expertin besonders viel Wert auf natürliche Inhaltsstoffe. Menschen mit Hauterkrankungen wie Rosacea und Spätakne benötigen eine besonders effektive, aber auch schonende Pflege. Darauf wurde besonderer Fokus gesetzt.

Firmenkontakt

MAGE Skincare; Schönheitskultur Hannover

Marina Geiger

Joachimstraße 6

30159 Hannover

0511 33 63 48 33



https://mageskincare.de/

Pressekontakt

The Way Of Business TV

Marina Baldus

Bergstr. 4

57647 Enspel

02661 2094630



https://www.thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.