Mängelmanagement mit System: ProFM launcht neues Release der mms-App

Groß-Bieberau, 19.12.2019. Nach dem Launch der Mängelmanagement-Lösung mms im letzten Jahr, bringt die ProFM Facility & Project Management GmbH nun das neue Release der mms-App auf den Markt.

Aufgrund der großen Nachfrage der mms-Anwender nach einer komfortablen Lösung für die Mängelaufnahme vor Ort ergänzt ProFM das bewährte Portal seit 2018 mit der mms-App. Die Fachverantwortlichen gehen seitdem bequem mit ihrem Smartphone oder einem Tablet zur Besichtigung und können die Mängel direkt im Objekt fotografieren und in die App laden. Diese Vorgehensweise verkürzt den Prozess deutlich und entlastet die für das Gewährleistungsmanagement verantwortlichen Mitarbeiter.

Hilfreich ist auch die Offline-Funktionalität, die in dem neuen Release nun automatisiert wurde: Die Anwender können auch mit der App arbeiten, wenn sie keine oder nur eine eingeschränkte Internetverbindung haben. Sobald sie wieder online sind, synchronisiert sich die mms-App mit dem Portal im Hintergrund automatisch.

„Die Mitarbeiter sind mit der App in der Lage, alle wesentlichen Aufgaben gleich an Ort und Stelle zu erledigen“, erläutert Claus Mink, Geschäftsführer bei ProFM. „Die Anwender profitieren in allererster Linie von dem Zeitgewinn.“

Die App überzeugt dabei weiterhin mit einem modernen Design, welches eine einfache Bedienung möglich macht. Insbesondere die grafische Verortung des einzelnen Mangels ist so gelöst, dass die Fachverantwortlichen die Objekte und die im Vorfeld hinterlegten Baupläne schnell überblicken und den Mangel zweifelsfrei einer bestimmten Stelle zuordnen können.

Die in der App gemachten Änderungen sind zeitgleich im Portal sichtbar und können so nach der Rückkehr an den Schreibtisch direkt weiter bearbeitet werden.

Künftig will ProFM den gesamten Workflow adäquat zum bestehenden mms-Portal in der mobilen Anwendung abbilden.

Das mit Praktikern gemeinsam entwickelte Mängelmanagementsystem mms erleichtert die Arbeit von Bauherren, Immobilieneigentümern und Verwaltern deutlich und gestaltet sie effizienter. Zudem werden die Abläufe im Mängelmanagementprozess spürbar vereinfacht. Mit der Lösung gelingt – von der Bauphase, über die Gewährleistungsphase bis hin zur Betriebsphase – die eindeutige Lokalisierung und effiziente Administration von Mängeln. Notwendig sind dafür nur drei einfache Schritte, die wenige Minuten in Anspruch nehmen: die genaue grafische Verortung, die Beschreibung des Mangels sowie die erforderliche Dokumentation.

Weitere Informationen sind unter www.profm-gmbh.de sowie unter www.maengelmanagement-software.de abrufbar.

ProFM Facility & Project Management GmbH

Die ProFM Facility & Project Management GmbH ist ein unabhängiges Beratungshaus für ganzheitliches Facility – und Immobilienmanagement. Ein qualitativ hochwertiges Real Estate Projektmanagement und die umfassende Optimierung neuer sowie bestehender Immobilien und ihrer Komponenten stehen dabei im Mittelpunkt der Beratung. ProFM unterstützt ihre Kunden bei der Identifikation, Analyse und Bewertung von Schwachstellen und leitet daraus geeignete Umsetzungsmaßnahmen ab. Die langjährige Erfahrung der ProFM-Berater ebnet Immobilienbetreibern und Eigentümern den Weg zu einer effizienten Bewirtschaftung ihrer Anlagen – von der Planungs – bis zur Betriebsphase. Seit März 2018 bietet das Unternehmen mit mms zusätzlich eine praxisbewährte Softwarelösung und Applikation für ein effizientes und rechtssicheres Mängelmanagement an. Mit der BAScloud revolutioniert das hessische Beratungshaus das GLT-Management. www.profm-gmbh.de

Pressekontakte

ProFM Facility & Project Management GmbH

Claus Mink

Marktstraße 47-49

D-64401 Groß-Bieberau

FON: +49 6162 80 0 410

FAX: +49 6162 80 0 444

eMail: info@profm-gmbh.de

WEB: profm-gmbh.de

FUCHSKONZEPT GmbH

Birgit Intrau

Kastanienallee 10

12587 Berlin

FON: +49 30 65261148

FAX: +49 30 65261149

eMail: kontakt@fuchskonzept.com

WEB: fuchskonzept.com