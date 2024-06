Mach mit bei Steelmonks‘ Charity-Aktion und Gewinnspiel

Gewinne ein Feuerwehr-Unikat und unterstütze brandverletzte Kinder

Gewinne unser Feuerwehr-Kunstwerk

Du kannst ein einzigartiges Feuerwehr-Kunstwerk gewinnen und gleichzeitig Kindern helfen, die durch Brände verletzt wurden. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist völlig kostenlos und einfach. Zu gewinnen gibt es ein 180cm großen Feuerwehrmann aus Metall und eine 180cm große Leinwand mit Fotodruck!

Unterstütze Kinder mit Brandverletzungen

Auch wenn das Gewinnspiel kostenlos ist, laden wir Dich ein, eine Spende zu leisten. Jeder Beitrag geht direkt an eine Organisation, die sich für die Unterstützung und Rehabilitation von brandverletzten Kindern einsetzt. Deine Hilfe kann einen großen Unterschied im Leben dieser Kinder machen.

So nimmst Du teil

Besuche unsere Webseite, registriere Dich für das Gewinnspiel und mit etwas Glück gehört das Kunstwerk bald Dir. Wir haben es Dir ganz leicht gemacht, damit Du in wenigen Minuten dabei sein kannst.

So kannst Du helfen

Gehe einfach auf die Spendenaktionsseite und leiste Deinen Beitrag. Jeder Euro hilft. Du kannst spenden, ohne am Gewinnspiel teilzunehmen, oder beides kombinieren.

Setz ein Zeichen

Diese Aktion ist eine wunderbare Gelegenheit, die Arbeit der Feuerwehr zu würdigen und gleichzeitig Kindern zu helfen, die Schlimmes durchgemacht haben. Deine Teilnahme oder Spende kann etwas bewegen. Wir freuen uns auf Dich!

Steelmonks wurde 2020 von den Brüdern Luis und Jakob gegründet. Inspiriert von den Möglichkeiten moderner Technologien und den einzigartigen Ideen unserer Kunden, haben wir uns schnell von einem kleinen Familienbetrieb zu einer professionellen Firma entwickelt. Unser Motto „Inspired by life“ treibt uns an, die Welt durch individuelle Dekoration zu verschönern und die Wünsche unserer Kunden umzusetzen. Wir haben uns auch durch die schwierige Erfahrung einer Flutkatastrophe nicht unterkriegen lassen, stattdessen haben wir die Gelegenheit genutzt uns zu verbessern und zu vergrößern. Unsere tollen neuen Kollegen in unseren modernen, neuen Produktion sind der Beweis dafür. Das Abenteuer geht weiter und wir freuen uns auf alles was noch kommt.

Firmenkontakt

Steelmonks

Harald Wester

Uracher Str. 3

50739 Köln

+49 221 956 73422



http://steelmonks.com

Pressekontakt

Steelmonks

Philip Wester

Uracher Str. 3

50739 Köln

+49 221 956 73422



http://steelmonks.com

