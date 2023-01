M. Frenzel passt Texte & Beratung an Kundenbedürfnisse an

Künstliche Intelligenz erfordert Anpassung an das Angebot

Ennetbürgen, 23.01.2023. Eine Blickwinkeländerung, um zu gedeihen. Erfolgreiche Texte sind mehr als nur eine Frage des Geschmacks oder ein Klick in einem KI-Tool. Sie sind eine Strategie, die es Kunden ermöglicht, die richtige Entscheidung zu treffen.

Kunden nutzen zunehmend KI-Tools, um ihre Textinhalte zu erstellen. Deshalb hat Manuela Frenzel Texte und Beratung Ihr Angebot an die Kundenbedürfnisse angepasst. Sie bietet jetzt neu Unterstützung im Content-Marketing an.

Manuela Frenzel aktualisiert und schreibt Blogtexte und erstellt bei Bedarf digitale Medien. Im Bereich Copywriting bietet sie für Website-Texte, Werbe- und Verkaufstexte das Redigieren der Texte an. Manuela Frenzel ist auch Content- und Copy-Auditor sowie zertifiziert als Content- und Search Marketing-Spezialist.

Das ist jetzt gefragt – Beratung für Texte, die mit künstlicher Intelligenz von den Kunden selbst erstellt wurden.

Bisher nahmen IT-Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Text-Dienstleistungen des Unternehmens in Anspruch.

„Künstliche Intelligenz kann kreatives Schaffen unterstützen, aber die menschliche Kreativität ist einzigartig. Sie entsteht aus der Summe unserer Erfahrungen, Wissen und Fähigkeiten sowie unseren Sinnes- und Vorstellungskräften.“

Wer heute und in Zukunft als Text-Dienstleister überleben will, darf den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern prüfen, wie und welche KI-Tools er in seinen Arbeitsprozess als Hilfsmittel integriert.

Die künstliche Intelligenz wird uns nicht ersetzen, sondern Dinge abnehmen, die wiederkehrend und mühsam sind.

Weitere Informationen über Texte und Beratung erhalten Sie auch unter der neuen Domain:

https://texteundberatung.ch

Pressekontakt

Manuela Frenzel Texte und Beratung

Inhaberin Manuela Frenzel

Abendweg 6

6373 Ennetbürgen

Schweiz

Tel.: +41 76 831 59 27

E-Mail: Manuela.Frenzel@verkaufstexte.ch

Manuela Frenzel – Texte und Beratung ist ein im Handelsregister eingetragenes Einzelunternehmen, dass online Kunden zu ihren Verkaufstexten, zu Marketing- und Werbepsychologie im deutschsprachigem DACH-Raum berät und Dienstleistungen rund um das Content-Marketing anbietet.

