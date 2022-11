M-Files erweitert Integration mit Adobe für schnellere elektronische Signatur von Dokumenten

Einfache elektronische Signaturen ermöglichen es Kunden, Vertragsabläufe zu optimieren, die Einhaltung von Compliance-Auflagen zu gewährleisten und Transaktionskosten zu senken.

Ratingen, 22.11.2022 – M-Files, ein führender Anbieter für metadatengesteuertes Informationsmanagement, veröffentlicht eine verbesserte Integration mit Adobe Sign. Damit ist die führende Lösung für elektronische Signaturen aus der Adobe Document Cloud jetzt direkt in M-Files verfügbar.

Die verbesserte Integration von Adobe in die metadatengesteuerte Plattform zum Dokumentenmanagement steht ab sofort unter dem Namen M-Files for Adobe Acrobat Sign im Solution Catalog bereit. Damit können Kunden einfach und vollständig automatisiert Signaturen nutzen – auch ohne einen separaten Servicevertrag und Deployment durch Adobe. Das neue E-Signatur-Paket von M-Files für Adobe Acrobat Sign nutzt die Webhook-Technologie für Echtzeit-Updates von Signaturprozessen zwischen M-Files und Adobe. Das bedeutet einen weiteren Schritt zum Ziel von M-Files, bessere Nutzungserfahrungen und eine höhere Arbeitsqualität bei geringerem Risiko zu bieten.

„Die Möglichkeit für rechtsverbindliche elektronische Signaturen ist kein Luxus mehr, sondern eine Grundvoraussetzung in der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt“, so Mika Turunen, Senior Vice President Product and Engineering bei M-Files. „Unternehmen müssen unabhängig vom Aufenthaltsort ihrer Mitarbeitenden und dem Ort, an dem sich ihre Daten befinden, effizient arbeiten können. Die Möglichkeit, Transaktionen remote in Echtzeit abzuschließen, ist wichtiger denn je. Unsere verbesserte Integration mit Adobe, einem branchenführenden Anbieter von Lösungen für elektronische Signaturen, erlaubt Kunden die durchgängige Digitalisierung und Automatisierung in dokumentenlastigen Prozessen. Mit den integrierten Funktionen für elektronische Signaturen können sie die Zufriedenheit aller Beteiligten steigern, ihre Produktivität erhöhen und die Einhaltung von Compliance-Vorschriften sicherstellen.“

Branchen mit hohem Dokumentenaufkommen, z.B. Professional Services wie Beratung oder Engineering, verlangen nach schnelleren und effizienteren Prozessen, ohne dabei Abstriche bei der Compliance zu machen. Mit der verbesserten Integration M-Files for Adobe Acrobat Sign können Kunden von M-Files die Prozesse zur Vertragsunterzeichnung beschleunigen und erhalten eine effiziente und rechtlich sichere Möglichkeit, direkt in der M-Files-Plattform die Zustimmung oder Genehmigung für elektronische Dokumente und Formulare einzuholen.

„Mit der Möglichkeit, wichtige Dokumente schnell, einfach und sicher unterzeichnen zu können, werden Unternehmen in die Lage versetzt, vollständig digitale, kosteneffiziente Arbeitsabläufe zu erstellen, die die Produktivität steigern und zeitraubende Verwaltungsaufgaben reduzieren“, so Chris Whitcomb, Director, Worldwide Go-to-Market Partnerships, Adobe. „Wir freuen uns darauf, M-Files-Kunden einen schnelleren Zugang zu unserer cloudbasierten Lösung für elektronische Unterschriften zu ermöglichen, um die Dokumentensicherheit zu erhöhen und die Geschwindigkeit von Vertragsabschlüssen zu steigern.“

Mit dem E-Signatur-Paket von M-Files for Adobe Acrobat Sign können Benutzerinnen und Benutzer E-Signaturen aus jedem M-Files-Workflow heraus anfordern, einschließlich der mobilen M-Files Apps und über Integrationen mit beliebten Anwendungen wie Microsoft Teams, Salesforce und Google Workspace.

Mehr Informationen über die erweiterte Integration von M-Files for Adobe Acrobat Sign unter:

https://www.m-files.com/de

Eine unverbindliche und kostenlose Demo der M-Files-Plattform für metadatengesteuertes Informationsmanagement kann hier gebucht werden:

https://www.m-files.com/de/demo-vereinbaren/

M-Files ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lösungen zum Informationsmanagement. Die Plattform für metadatengesteuertes Dokumentenmanagement von M-Files ermöglicht es Wissensarbeitern, sofort die richtigen Informationen in jedem Kontext zu finden, Geschäftsprozesse zu automatisieren und Compliance und Sicherheit im Informationsmanagement durchzusetzen. Damit können Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil erzielen und ihre Performance steigern, indem sie besseren Kundenservice und höhere Qualität bei geringerem Risiko bieten können. Weitere Informationen finden Sie unter www.m-files.com

