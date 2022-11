Luxo Adapt: Neue flexible Stehleuchten-Familie von Glamox

Für jede Büroumgebung und für jede sich verändernde Arbeitsplatzsituation bieten die Modellvarianten der Adapt Stehleuchten-Familie individuelles Licht

Hildesheim, 2. November 2022 – Die neue Stehleuchten-Familie Adapt wurde unter dem Aspekt maximaler Flexibilität entwickelt. Das elegante skandinavische Design der Leuchtenvarianten und deren Variabilität ermöglicht für jede Büroplanung und Inneneinrichtung eine individuell anpassbare Beleuchtungslösung. Erhältlich sind die Stehleuchten in schwarzer, grauer sowie weißer Strukturfarbe pulverbeschichtet. Alle Modelle sind mit verschiedenen Optionen rund um Steuerungen, Sensoren sowie einstellbare oder konstante Farbtemperaturen direkt am Schreibtisch bedienbar. Sieben verschiedene Leuchtenköpfe stehen zur Auswahl, die je nach Wunsch und Raumgestaltung von einem bis zu vier unterschiedlich gestellten Schreibtischen beleuchten. Gefertigt aus Aluminium ist die Adapt leicht umzustellen und steht sicher an jedem Platz – dank Stahlplatte im Fuß. Die Modelle der Luxo Adapt-Serie von Glamox passen sich somit bestmöglich den individuellsten Anforderungen und Wünschen der Menschen im Büro an und nicht umgekehrt.

Eine traditionelle Büroeinrichtung besteht aus einer Stehleuchte für jeden Schreibtisch. Glamox bricht bei der Adapt diesen Ansatz für Lichtplanende auf und beleuchtet bis zu vier Schreibtische mit nur einer Stehleuchte mit entsprechend größerer Lichtleistung. Dies reduziert die visuelle Anordnung und bedeutet weniger Leuchten, weniger Kabel, ein luftigeres Raumgefühl am Arbeitsplatz sowie deutlich weniger Energieverbrauch.

Intelligente Technologien

Das klare und elegante Erscheinungsbild verbirgt zahlreiche intelligente Funktionen im Inneren der Adapt. Über das intuitiv gestaltete Bedienfeld am Mast können alle vorprogrammierten automatischen Einstellungen, wie die gewünschte Intensität von indirektem und direktem Licht, manuell justiert werden. Die eingesetzten Sensoren gewährleisten in bewährter Luxo-Qualität, dass die Beleuchtung so energieeffizient wie möglich ist: Der Standard-Sensor SPP-SEN berücksichtigt Präsenz sowie Tageslicht und schaltet die Stehleuchte nach 15 Minuten Abwesenheit aus. Zudem ist die Adapt über Bedientasten dimmbar. Je nach Leuchtenvariante können selbst Lichtfarben per Tastendruck individuell verändert werden. Optional sind die Stehleuchten mit Funktionen wie einer Tageslichtsteuerung, Wireless-Funktion für Szenen-Einstellungen und zur Einbindung in ein Lichtmanagementsystem für Bürogebäude sowie HCL-Funktion zur Anpassung an den Tageslichtzyklus erhältlich.

Nachhaltigkeit zählt

Der Indirektanteil der Adapt beleuchtet die Innenraumdecken und reflektiert das Licht auf die Büroumgebung. Dadurch wird der Bedarf an speziellen Deckenleuchten reduziert, natürlich werden alle EU-Anforderungen der DIN EN 12464-1 für die Beleuchtung von Büroarbeitsplätzen optimal erfüllt. Die Verringerung der Anzahl an Leuchten im Innenraum führt zu einer erheblichen Reduzierung des Energieverbrauchs. Daher ist die Adapt Stehleuchten-Familie nicht nur eine ästhetisch ansprechende, sondern zudem sehr kosteneffiziente, langlebige und nachhaltige Wahl.

Individuelle Formate & Lichtleistungen

Der kleinste Leuchtenkopf für den Einsatz am einzelnstehenden Schreibtisch hat das Format 450 x 450 mm. Die größte Adapt für Büros mit Gruppenarbeitsplätzen bietet Glamox mit einem Leuchtenkopf im Format 930 x 888 mm an. Je nach Auswahl und Größe des Leuchtenkopfs sind unterschiedliche Formate des Leuchten-Fußes kombiniert. Die Gesamthöhe liegt bei allen Modellvarianten bei 2050 mm. Folgende Modellvarianten können mit den genannten Lichtleistungen und weiteren Optionen ab sofort bestellt werden:

Adapt-F 1 Desk Front LED 14000 Lumen out 3000/4000 K Tuneable white (CCT) 9000 Lumen out

Adapt-F 1 Desk Side LED 11000 Lumen out 3000/4000 K Tuneable white (CCT) 8000 Lumen out

Adapt-F 2 Desk Corner LED 14000 Lumen out 3000/4000 K Tuneable white (CCT) 10000 Lumen out

Adapt-F 2 Desk Front LED 11000 Lumen out 3000/4000 K Tuneable white (CCT) 11000 Lumen out

Adapt-F 2 Desk Side LED 15000 Lumen out 3000/4000 K Tuneable white (CCT) 12000 Lumen out

Adapt-F 3 Desk LED 23000 Lumen out 3000/4000 K Tuneable white (CCT) 20000 Lumen out

Adapt-F 4 Desk LED 25000 Lumen out 3000/4000 K Tuneable white (CCT) 20000 Lumen out

Weitere Informationen unter https://www.glamox.com/de/pbs/stories/adapt—eine-flexible-stehleuchten-familie/

###

Presseinformation zum Download im Word-Format: 2211_Glamox_Luxo_Adapt-Stehleuchten-Familie

Bilder zur Ansicht und zum Download



###

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt ca. 2.200 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2021 betrug 354 MEUR. Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de

Pressekontakte

Dipl.-Ing. Sabrina Catrin Dittmann

Lichtplanung & Marketing

Linzer Str. 9a

28359 Bremen

E-Mail: sabrina.dittmann@glamox.com

Hauptsitz Glamox GmbH

Daimlerring 25

31135 Hildesheim

Tel.: +49 5121 7060-0

Fax: +49 5121 5291-0

PR-Kontakt

Profil Marketing

Stefan Winter

Public Relations

Profil Marketing OHG

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 19

E-Mail: s.winter@profil-marketing.com