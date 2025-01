LUX* Grand Baie enthüllt mit Walima by Bisou ein neues gastronomisches Juwel

Mauritius/München, 08. Januar 2025 – LUX* Grand Baie, das ultraluxuriöse Flagship-Resort von The Lux Collective, gibt die offizielle Eröffnung des Walima by Bisou bekannt, der jüngsten Ergänzung seines preisgekrönten kulinarischen Angebots. Das neue Restaurant, das am 29. November 2024 eröffnet wurde, bietet ein gehobenes kulinarisches Erlebnis, bei dem sich libanesische und marokkanische Aromen mit einem tropischen Stil verbinden. Das vierte zeitgenössische Restaurant des Resorts bietet ein anspruchsvolles Ambiente und zelebriert zwei wunderbare Kulturen, die herzliche Gastfreundschaft ausstrahlen und Speisen mit vielseitigem Geschmack, kräftigen Gewürzen und einem großzügigen Geist bevorzugen, die Menschen zusammenbringen.

Das gastronomische Konzept des libanesischen Chefkochs Hani Totonji, der auch das Rooftop-Restaurant Bisou leitet, und der neuen marokkanischen Chefköchin Naima Moussaoui zelebriert die Traditionen beider Küchen mit einem modernen Touch an Kreativität und Kochtechniken. Der Name „Walima“, der auf Arabisch „Festmahl“ bedeutet, verkörpert die Philosophie des Restaurants: exquisite Gerichte, die mit Großzügigkeit und einem Sinn für das Teilen serviert werden. Von kräftigen Gewürzen bis hin zu verlockenden Aromen – jedes Gericht wurde mit Bedacht zusammengestellt.

Walima by Bisou bietet eine exquisite Auswahl an kreativen Cocktails, Degustationsmenüs und typischen Gerichten, darunter Hummus, Moutabal, Kibbeh, Fisch Sayadieh, gerollte Weinblätter und Baklava. „Unser Ziel ist es, Menschen durch neue Kreationen, die die Schönheit beider Kulturen widerspiegeln, zusammenzubringen. Die Konzeption dieses Menüs ist zwar tief in der Tradition verwurzelt, war aber dennoch eine experimentelle und kreative Reise. Ich freue mich darauf, die Seele unserer Küche mit den Gästen zu teilen“, sagt Küchenchef Hani Totonji.

Eines der herausragenden Angebote im Walima by Bisou ist ein exklusives Tajine-Erlebnis, das mit authentischen Techniken und Zutaten zubereitet wird. „Ich bin stolz darauf, mein kulinarisches Erbe hier auf Mauritius zu teilen. Dieses bescheidene Tontopfgericht aus Marokko hat Generationen und Grenzen überwunden und transportiert die Essenz der Freude und des Zusammenseins beim Teilen einer Mahlzeit“, sagt Küchenchefin Naima Moussaoui.

Das auf dem Bisou Rooftop gelegene Restaurant ist mit einer beeindruckenden modernen Kunstinstallation geschmückt und strahlt eine einladende und fröhliche Atmosphäre aus. Bei der Ankunft werden die Gäste von marokkanischen Teammitgliedern mit einem Handritual aus Orangenblüten begrüßt, einem Symbol für echte Gastfreundschaft. Nach dem kulinarischen Erlebnis und dem Genuss von Cocktails aus der von Gewürzen inspirierten Getränkekarte sind die Gäste eingeladen, am traditionellen marokkanischen Teeritual von Walima by Bisou teilzunehmen – ein kulturelles Muss, das die Reise abrundet.

Das neue Restaurant ist eine aufregende kulinarische Bereicherung für das Dorf Grand Baie, das vor kurzem von der UN-Welttourismusorganisation zu den 55 besten Tourismusdörfern der Welt gezählt wurde, berühmt für seine natürliche Schönheit, seine Kultur und seine raffinierte Küche sowie sein Engagement als Resieziel für nachhaltigen Tourismus. LUX* Grand Baie ist stolz darauf, Teil dieses außergewöhnlichen Dorfes zu sein und bietet preisgekrönte Wellness- und Feinschmecker-Erlebnisse, die seinen einzigartigen Charme ergänzen.

„Moderne Reisende suchen heutzutage nach einzigartigen, eindringlichen Gästeerlebnissen. Das vom Forbes Travel Guide und anderen renommierten Auszeichnungen als globales Fünf-Sterne-Luxusresort anerkannte LUX* Grand Baie fordert den Status quo in der internationalen Gastronomieszene mit unverwechselbaren gastronomischen Erlebnissen heraus, die einen Sinn für Entdeckungen vermitteln. Mit kulinarischer Exzellenz als DNA der Gruppe wurde das Restaurant Walima by Bisou mit der gemeinsamen Leidenschaft geschaffen, die libanesische und marokkanische Kochkunst hervorzuheben. Hier setzen unsere Köche einmal mehr die Grenzen der Kreativität neu“, sagt Nicolas Messian, General Manager des LUX* Grand Baie.

Walima by Bisou ist von Mittwoch bis Montag zum Mittagessen (12 Uhr – 15 Uhr) und Abendessen (18:30 Uhr – 22:30 Uhr) geöffnet. Für Reservierungen im Resort besuchen Sie bitte die LUX* Website, rufen Sie +2306982727 an oder senden Sie eine E-Mail an reservation@theluxcollective.com. Für Reservierungen im Restaurant rufen Sie bitte +2302092200 an.

Über The Lux Collective

The Lux Collective („TLC“) ist ein aus Mauritius stammender globaler Betreiber von Luxushotels und verwaltet die MarkenLUX*,SALT, TAMASSA,SOCIOund Cafe LUX*.

TLC hat es sich zum Ziel gesetzt, jedem Augenblick Bedeutung zu verleihen und sich um das zu kümmern, was zählt. Der Mensch steht im Mittelpunkt der Unternehmenskultur von TLC, und das Unternehmen bleibt bei allem, was es tut, seinen Werten treu: Leidenschaft, Verantwortung und Innovation. Durch die Bereitstellung von Komfort sowie durchdachtes und exquisites Design schafft TLC-Erlebnisse, die jeden Moment zu einem besonderen Augenblick für die Gäste machen. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, mit Rücksicht auf künftige Generationen verantwortungsvoll und respektvoll zu handeln.

Durch sein gruppenweites Nachhaltigkeitsprojekt „Tread Lightly“ verspricht The Lux Collective einen umweltbewussten Aufenthalt in seinen Hotels. Die Partnerschaft mit Altruistiq, einer Gruppe von CO2-Experten, konzentriert sich auf den ökologischen Fußabdruck und stellt sicher, dass die Emissionsquellen nach dem höchsten internationalen wissenschaftsbasierten Standard erfasst werden.

TLC baut seine globale Präsenz weiter aus und betreibt derzeit 18 Resorts und Hotels auf Mauritius, den Malediven, der Insel La Reunion, in China und Tansania. 14 weitere Hotels in Asien und im Nahen Osten befinden sich in der Entwicklungsphase.

TLC ist eine Tochtergesellschaft von IBL, einem führenden börsennotierten Unternehmen unter den „Top 100“ in Mauritius und bedeutenden Wirtschaftsakteur im Indischen Ozean. IBL ist in den wichtigsten Sektoren der mauritischen Wirtschaft tätig und verfügt über ein globales Portfolio von rund 300 Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.

Über LUX*

Bei LUX* ist Zeit der eigentliche Luxus. LUX* hilft den Menschen, das Leben zu feiern, indem es das Versprechen einer anderen Art von Luxus konsequent einlöst: Gastfreundschaft, die leichter ist. Heller. In einer Welt, in der ein tieferes Gefühl der Verbundenheit schwer zu erreichen ist, selbst im Urlaub, ermöglicht es den Gästen, aus dem Gewöhnlichen auszubrechen. Mit der Inszenierung außergewöhnlicher Erlebnisse an verschiedenen Orten – ob am Strand, in der Stadt oder in der Natur – verwandelt sich das Alltägliche in etwas Außergewöhnliches durch einen gehobenen Service, zeitgemäße Räumlichkeiten und durchdachte Refugien, um wirklich abzuschalten und zu entspannen – ganz nach dem Motto „Life Extraordinary“.

Über SALT

SALT ist ein humanistischer Ansatz für die Gastfreundschaft, der im November 2018 eingeführt wurde und moderne Entdecker mit sinnvollen Reiseerlebnissen verbindet. Unter der Leitung des Visionärs der Gastfreundschaft und CEO von The Lux Collective, Paul Jones, führt SALT eine neue Art der Gastfreundschaft für kulturell Neugierige ein. SALT widmet sich dem Wunder des Lokalen und Nachhaltigen und bringt Gäste zu Menschen – nicht nur zu Orten. Es enthüllt den Herzschlag von Reisezielen und ihren Gemeinschaften und bringt die Gäste dazu, diese zu erkunden – auf die SALT-Art.

Bildquelle: © The Lux Collective