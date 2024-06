Lunartec Solar-LED-Tisch & Stehleuchte mit Fernbedienung, CCT, 400lm/RGB & CCT

Gemütliches Licht für draußen – ob auf dem Tisch oder als Stehlampe

– 6 verschiedene Höhen wählbar von Tisch- bis Stehleuchte

– Einstellbare Farbtemperatur von warmweiß bis tageslichtweiß (CCT)

– Hohe Leuchtkraft: bis 400 Lumen hell, dimmbar

– Bequem steuerbar per Fernbedienung

– Kabelloser Betrieb dank Akku und Solarpanel, Aufladen per USB-C möglich

– Spritzwassergeschützt: IP44

Die Solar-LED-Outdoor-Tisch- & Stehleuchte von Lunartec bietet eine stilvolle Beleuchtung für wettergeschützte Außenbereiche wie Terrassen und Balkone und schafft eine gemütliche Atmosphäre für laue Abende im Freien.

Die Leuchte zeichnet sich durch ihre flexible Höhenverstellbarkeit aus. Die sechsteilige Verbindungsstange ermöglicht eine variable Höheneinstellung von 22 cm bis 1,32 m und passt sich so den unterschiedlichen Bedürfnissen an.

Ein weiteres Highlight ist die einstellbare Farbtemperatur der Leuchte. Mit integrierten CCT-LEDs bietet sie warmweißes, weißes und tageslichtweißes Licht, so dass immer die passende Lichtfarbe gewählt werden kann.

Die Leuchte funktioniert kabellos und wird über einen integrierten Akku betrieben, der tagsüber Sonnenenergie tankt und abends die LEDs zum Leuchten bringt. Diese Eigenschaft macht sie ideal für Orte ohne Stromanschluss.

Auch im Innenbereich ist die Leuchte einsetzbar. Ein vollständig aufgeladener Akku ermöglicht eine Leuchtdauer von bis zu 10 Stunden, wodurch sie sowohl im Garten als auch in der Wohnung stimmungsvolles Licht verbreitet.

– Höhenverstellbare Solar-Tisch- und Stehleuchte

– Mit 12 CCT-LEDs im Lampenschirm für warmweißes bis tageslichtweißes Licht

– Komfortable Steuerung per Fernbedienung

– Hohe Leuchtkraft: max. 400 Lumen, stufenweise dimmbar

– Mit Dämmerungs-Sensor: Die Leuchte schaltet sich bei Einbruch der Dämmerung automatisch ein

– Anpassbare Farbtemperatur von warmweiß bis tageslichtweiß: 3.000 K, 4.000 K und 6.000 K

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Integriertes Solarpanel: 5,5 V, 350 mA / 2 Watt

– 6 Verbindungsstangen zum Einstellen der Höhe: von 22 cm bis 1,32 m

– Material: ABS, Eisen, Aluminium

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 4.000 mAh für bis zu 10 Stunden Leuchtdauer, lädt per Solarpanel oder per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen), Fernbedienung: Batterie Typ CR2025 (enthalten)

– Maße (Ø x H): 27,5 x 145 cm, Gewicht: 3,1 kg

– Solar-LED-Tisch- und Stehleuchte inklusive 6 Verbindungsstangen, Bodenplatte, Erdspieß, Fernbedienung mit CR2025-Batterie, USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107428033

Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7512-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7512-3312.shtml

Mit Farbe/RGB:

Lunartec Solar-LED-Tisch- & Stehleuchte mit Fernbedienung, RGB & CCT, 400 Lumen

– Anpassbare Lichtfarbe: farbig (RGB) sowie wamweiß bis tageslichtweiß (CCT)

Anpassbare Farbtemperatur: Dank eingebauter RGB- und CCT-LEDs spendet die Leuchte nach Wunsch farbiges, warmweißes, weißes oder auch tageslichtweißes Licht. So wählen Sie immer die passende Lichtfarbe aus.

– Mit 12 RGB- und CCT-LEDs im Lampenschirm für farbiges oder warmweißes bis tageslichtweißes Licht

– Leuchtfarbe (RGB) auswählbar

– EAN: 4022107428040

Preis: 79,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7513-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7513-3312.shtml

Jeweils auch als 2er-, 4er- und 8er-Set erhältlich: https://www.pearl.de/mtrkw-12495-solar-led-tisch-stehleuchten-mit-rgb-cct-funktion.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/T2J5j8JbQRngySe

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.