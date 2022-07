Luminea Home Control WLAN-Gateway

Bluetooth- und ZigBee-kompatible Geräte weltweit per App steuern

– Bindet ZigBee- und Bluetooth-kompatible ELESION-Geräte in das WLAN ein

– Kostenlose App ELESION für weltweite Steuerung

– Bis zu 50 m Reichweite zwischen Gateway und Gerät

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Die 2in1-Smart-Home-Erweiterung: Mit dem WLAN-Gateway von Luminea Home Control ist es möglich, sowohl ZigBee- als auch Bluetooth-fähige ELESION-Geräte in das WLAN einzubinden. Das spart Zeit sowie Geld, denn man muss nur eine Steuereinheit kaufen und einrichten.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten und beispielsweise den elektrischen ZigBee-Türschließzylinder oder das smarte Vorhängeschloss mit Bluetooth von unterwegs steuern.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– 2in1-WLAN-Gateway: für ZigBee- sowie Bluetooth-fähige Geräte

– Ideale Ergänzung für Bewegungsmelder, Wassermelder, Fenstersensoren oder Türschließzylinder mit Zigbee 3.0 oder Bluetooth

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zur weltweiten Steuerung kompatibler Geräte

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Reichweite: bis zu 50 m

– ZigBee 3.0 und Bluetooth 5 für die Verbindung zwischen Gateway und Geräten

– Bluetooth-Reichweite: bis zu 45 m

– ZigBee-Reichweite: bis zu 50 m

– Kompatibel zum Smart-Life-System: „ELESION“- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Max. Sendeleistung: 100 mW

– Stromversorgung: per USB-Kabel (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Farbe: weiß

– Maße: 50 x 50 x 11 mm, Gewicht: 19 g

– WLAN-Gateway inklusive USB-Kabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107401630

Preis: 26,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5210-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5210-3103.shtml

U.a. lassen sich diese folgenden Produkte per WLAN-Gateway steuern:

– Luminea Home Control ZigBee-PIR-Bewegungsmelder, 8 m Reichweite, 128° Erfassungswinkel, App (ZX-5231)

– Luminea Home Control ZigBee-Tür- & Fensteralarm, für Alexa, Google Assistant und Siri, App (ZX-5232)

– Luminea Home Control ZigBee-Wassermelder mit externem Sensor, 2 Jahre Batterielaufzeit, App (ZX-5233)

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/6N8bpp5cHbceBmK

