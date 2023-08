Luminea Home Control 2in1-WLAN- und IR-Touch-Fernbedienung

Das Zuhause smart steuern – ELESION-Geräte, Fernseher, Receiver …

Das ELESION-Smart-Home lässt sich jetzt einfach steuern, indem man die 2in1-WLAN-& IR-Fernbedienung

von Luminea Home Control mit der kostenlosen App „ELESION“ koppelt. Und mit wenigen Klicks ist die

Steuerung aller kompatiblen Smart-Home-Geräte eingerichtet – ob für Lampen, Steckdosen oder

Klimageräte.

Das Smart Home automatisieren: Sind die Geräte miteinander vernetzt, lassen sie sich auch in Abhängigkeit

voneinander steuern. So leuchtet beispielsweise das Wohnzimmerlicht, wenn man eine Funksteckdose oder

ein Klimagerät einschaltet.

Ersetzt auch die IR-Fernbedienungen für TV & Co.: Dank umfangreicher App-Datenbank hat man auch

mehrere Geräte rasch gekoppelt. Schon lassen sich Heimkino-Geräte, HiFi-Anlagen, LED-Streifen u.v.m.

steuern.

Multitouch-Display zum Steuern per Fingertipp: Auf dem großen Display mit 6,2 cm (2,44″) Diagonale wählt

man schnell und einfach aus, was man bedient. Und steuert die Szene oder das ausgewählte Gerät genauso

einfach – so wie auch auf dem Display des Smartphones.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per

entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life-und

Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per

automatischer Funktionen!

– Zum Steuern von ELESION-kompatiblen Smart-Home-Geräten, z.B Leuchte, Steckdose und Ventilator

– Ersetzt auch Standard-Fernbedienungen: IR-Sensor zum Steuern von TV-Geräten, Hifi-Anlage und mehr

– Multitouch-Display für einfaches Steuern per Fingertipp

– Display-Diagonale: 6,2 cm / 2,44″, Auflösung: 320 x 240 Pixel

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Einrichten und Verwalten der Geräte und

Szenen, mit umfangreicher Datenbank für Infrarot-Geräte

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig,

zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung einer Steckdose u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch

zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Farbe: weiß

– Integrierter LiPo-Akku mit 1.000 mAh, lädt per USB (über Ladestation und per Direktanschluss,

Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 52 x 185 x 16 mm, Gewicht: 240 g

– Fernbedienung URC-200.dual inklusive Ladestation, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107413008

Preis: 149,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5399-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5399-3103.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/Mm5PEpZLAeF2fRt

