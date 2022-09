Loxone Partner: Web-Präsenz auf Knopfdruck

Die Partner von Loxone profitieren von zahlreichen Vorteilen des Direktvertriebs und der umfangreichen Unterstützung durch den Hersteller. Ab sofort können Partner jetzt mit wenigen Klicks eine eigene Web-Präsenz erstellen. Das spart ihnen nicht nur Hostingkosten und jede Menge Zeit, zugleich profitieren sie von der suchmaschinen-optimierten Reichweite der Internetseiten von Loxone.

Kollerschlag / Wäschenbeuren / Hannover, 22. 09.2022. Im stressigen Tagesgeschäft bleibt vielen Loxone Partnern kaum noch Zeit für die eigene Außendarstellung. Das gilt im verstärkten Maße für Neueinsteiger, die gerade dabei sind, sich in der Branche zu etablieren. Doch Loxone unterstützt seine Partner bereits heute mit einer Vielzahl von Maßnahmen. Zum Beispiel durch ein Tool, das für hohe Planungssicherheit sorgt oder eine kostenlose Software zur einfachen und schnellen Konfiguration und Visualisierung. Einmalig sind auch die Partner Coaches, die von der Beratung und Planung bis zur Umsetzung über den gesamten Projektverlauf durch den Hersteller begleiten und unterstützen. Ganz neu in diesem Reigen unterstützender Maßnahmen ist jetzt die individuelle Partner-Web-Präsenz auf Knopfdruck.

Mit wenigen Klicks zur eigenen Website

Das neue Tool bietet eine deutliche Entlastung. Denn das Design einer eigenen Web-Präsenz und die Implementierung durch einen Dienstleister kosten nicht nur Zeit, sondern auch gerne mal mehrere hundert Euro pro Monat. Dazu kommt die Pflege der Webseite sowie regelmäßige Aktualisierungen. Um Partnern hier so weit wie möglich entgegenzukommen, kann nun jeder registrierte Loxone Partner mit wenigen Klicks seine eigene Web-Präsenz erstellen. In wenigen Minuten entsteht eine professionell designte Webseite mit allen wichtigen Informationen über das Partnerunternehmen wie Kontaktdaten, Leistungen sowie persönliche Referenzen. Dabei können Partner beliebig viele Referenzen anlegen mit Beschreibung, Bildern und wenn gewünscht oder vorhanden auch Videos. Diese Referenzen werden dann nicht nur auf den eigenen Partner Websites angezeigt, sondern auch in der Partnersuche. Die Webseite wird dabei über Loxone gehostet, so dass die Partner-Präsenz von der professionellen Suchmaschinenoptimierung und dadurch hohen Reichweiten des Herstellers profitiert. Eine Verlinkung auf eine bereits vorhandene Domain ist natürlich ebenfalls einfach möglich. Durch eine Suchfunktion mit Karte und direkter Verlinkung auf der Loxone Webseite können Interessenten dann direkt Kontakt mit dem Partner aufnehmen.

Für Rüdiger Keinberger, CEO von Loxone, ist das neue Tool die logische Fortsetzung der erfolgreichen Partnerarbeit des Unternehmens: „Natürlich ist die Grundlage des gemeinsamen Erfolges in erster Linie der Komplettlösungsansatz von Loxone. Doch darüber hinaus unterstützt Loxone seine Partner auch durch eine Vielzahl von Maßnahmen. So leitet Loxone beispielsweise jede Projektanfrage an einen geeigneten Partner vor Ort weiter. Mit dem neuen Tool bieten wir nun die Möglichkeit, über die von Loxone gehostete Website direkt Kontakt mit den Partnern aufzunehmen. Das ist eine Möglichkeit, die sich viele Partner gewünscht haben.“

Loxone – Smart Home und Building Automation

Die Loxone Gruppe ist Vorreiter im Bereich intelligente Automatisierungslösungen. Die Deutschlandzentrale ist in Wäschenbeuren bei Stuttgart, die Zentrale für Norddeutschland befindet sich in Isernhagen bei Hannover. Als Spezialist ermöglicht Loxone die einfache Steuerung und intelligente Automatisierung von Projekten aller Art. Egal ob Eigenheim, Hotel, Büro oder Gewerbeobjekt – Loxone erleichtert so das Leben und Arbeiten in jeder Situation. Mehr als 200.000 Projekte in mehr als 100 Ländern wurden weltweit bereits von professionellen Partnern realisiert. Autorisierte Loxone Partner schätzen die hohe Innovationskraft von Loxone, die kostenlose Software in Kombination mit der einfachen Installation der Produkte sowie die zahlreichen, offenen Schnittstellen des zentralen Miniservers. Dieser ist das Herzstück jedes Loxone-Projektes und das ultimative Werkzeug zur intelligenten Automatisierung von Smart Homes, Gewerbeobjekten sowie Spezialanwendungen. Der Miniserver wurde speziell für den professionellen Elektroinstallateur entwickelt. Als “Gehirn” erledigt diese zentrale Steuereinheit die meisten Aufgaben der Gebäude- und Hausautomation in punkto Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz selbst.

Die Loxone Gruppe zählt mehr als 550 Mitarbeiter an mehr als 20 Standorten weltweit.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an folgenden Ansprechpartner:

Ralf Wallbruch

Pressereferent Deutschland

giw – Gesellschaft für Informationen aus der und für die Wirtschaft mbH

Holunderweg 84

45133 Essen

T: +49 (0) 201 877 867 0

E: loxone@giw.de