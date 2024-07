Low Code Prozessmanagement

Mit Imixs-Office-Workflow Geschäftsprozesse schneller digitalisieren

Mit der neuesten Version von Imixs-Office-Workflow steht Unternehmen nun eine leistungsfähige Low-Code Lösung für ein modernes Prozessmanagement zur Verfügung.

Bei der Low-Code-Entwicklung handelt es sich um einen Software Ansatz, bei dem die Programmierung von Anwendungen und Prozessen durch visuelle grafische Schnittstellen erleichtert wird. Im Gegensatz zu den Code manuell zu schreiben, werden bei der Low-Code-Entwicklung Abläufe in Modellen beschrieben. Mithilfe einer Low-Code-Plattform lassen sich so Anwendungen und Geschäftsprozesse schneller umsetzen. Vorgefertigte Module und Schnittstellen werden miteinander verknüpft und können jeder Zeit wiederverwendet werden. Dies ermöglicht es auch Personen ohne umfangreiche Programmierkenntnisse, die Entwicklung neuer Anwendungen durchzuführen.

Imixs-Office-Workflow unterstützt die Low-Code-Enwicklung durch eine moderne Workflow Engine auf Basis der Business Prozess Modelling Notation – kurz BPMN. Mit Hilfe von BPMN können Geschäftsprozesse und Abläufe in einem Unternehmen grafisch abgebildet und umgesetzt werden. Dabei werden sowohl die Abläufe, als auch die Verantwortlichkeiten in einem BPMN Modell festgehalten.

Imixs-Office-Workflow erweitert diesen Ansatz nun durch eine moderne und leistungsfähige Modellierungstechnik. Es lassen sich nicht nur Formulare, Abläufe und Verantwortlichkeiten definieren, sondern auch das Dokument Input- und Output-Management schnell optimieren.

Die BPMN Technologie kann dabei in unterschiedlichen Plattformen wie z.B. Microsoft Visual Studio, Eclipse IDE oder auch im Web erfolgen.

Die Dokumenten Management Funktionalität von Imixs-Office-Workflow erweitert die Low-Code-Plattform auch auf die Verwaltung von Dokumenten. Sämtliche Bearbeitungsschritte von der Erstellung bis zur Prüfung von Dokumenten lassen sich über das BPMN Modell in einen Geschäftsprozess integrieren. Damit stellt Imixs-Office-Workflow eine vollständige DMS Lösung bereit.

Dokumente lassen sich aus unterschiedlichen Quellen – z.B. E-Mail, lokaler Office Scanner, File Server – importieren und direkt in einen zuvor definierten Workflow überführen. So können viele Dokument-basierte Abläufe im Unternehmen automatisiert werden. Durch die Workflow Technologie von Imixs-Office-Workflow ist sicher gestellt, dass dabei keine Dokumente verloren gehen oder unbearbeitet liegen bleiben.

Aber auch das Dokumenten Output-Management kann mit Hilfe von Imixs Office-Workflow optimiert werden. Vorhandene Dokument Vorlagen, sogenannte Templates, werden mit Metadaten aus einem Geschäftsprozess verknüpft und können sogar automatisch erstellt werden. Benutzer können die Dokumente online bearbeiten und nach Prüfung weiterleiten. So lassen sich vielfältige Dokument-basierte Prozesse schnell vereinfachen. Beispiele sind hierfür: Ausgangsrechnungen, Prüfberichte oder auch die Auftrags- und Angebotserstellung.

Durch den Open Source Ansatz der Imixs-Workflow Technologie stehen in Imixs-Office-Workflow nicht nur eine Vielzahl an offenen Schnittstellen und unterschiedlichen Adaptern bereit, sondern es können auch eigene Erweiterungen schnell implementiert werden.

Mithilfe der sogenannten Microkernel-Technologie lassen sich neue Funktionen schnell entwickeln und in bestehende Geschäftsprozesse integrieren. Dabei erfolgt auch die Steuerung und Konfiguration ausschließlich über das BPMN Modell – also mit einem Low-Code Ansatz. Damit ist eine hohe Wiederverwertbarkeit von Schnittellen und Erweiterungen garantiert, was auch dazu beiträgt die Entwicklungskosten zu senken.

Wenn Sie mehr über die Möglichkeiten der Low-Code-Entwicklung mit Imixs-Office-Workflow erfahren möchten, treten Sie mit uns in Kontakt. Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen bei der Digitalisierung Ihrer Geschäftsprozesse.

