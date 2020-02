LOVOO erhält BusinessAward 2020

Herausragende Arbeit im Recruiting und Onboarding von jungen Mitarbeitenden ausgezeichnet

Für seine herausragende Arbeit im Recruiting und Onboarding von jungen ambitionierten Mitarbeitenden der ´Generation Y´ ist das Dresdner Digitalunternehmen LOVOO mit dem BusinessAWARD 2020 ausgezeichnet worden. Laudator Professor Dr. Christian Schmitz überreichte Sonja Neitzel-Bothe (LOVOO) stellvertretend für LOVOO CEO Florian Braunschweig den Award im Rahmen des BusinessDAY 2020 der Buhr & Team AG im Düsseldorfer Hyatt Regency.

Die Fachjury, ein Gremium aus Head Trainern der Buhr & Team Akademie, Sebastian Berg, CSO Vertrieb & Marketing der Buhr & Team AG, sowie Unternehmer, Vortragsredner und Fachbuchautor Andreas Buhr, hob in ihrer Begründung hervor, dass LOVOO es in besonderer Weise schaffe, Innovation, Zeitgeist und moderne Führung zu leben und damit der kommenden Mitarbeiter- und Führungsgeneration eine gemeinsame Vision, ein starkes “Warum” zu geben, das in einer unsicheren Businesswelt Orientierung und Zielsetzung verspreche.

“Die Einsamkeit in der Welt durch Glücksmomente und Verbundenheit bekämpfen”

Mit seiner Mission, die Einsamkeit in der Welt durch Glücksmomente und Verbundenheit zu bekämpfen, schaffe es LOVOO, Kunden wie Mitarbeiter für die Marke zu begeistern, führte Laudator Christian Schmitz, Universitätsprofessor für Vertriebsmanagement und Lehrstuhlinhaber am Sales Management Department der Ruhr-Universität Bochum, bei der Award-Übergabe aus. Das Unternehmen beteilige Mitarbeiter am Erfolg und sorge mit einer auf die Generation Y und Z angepassten Arbeitsumgebung für nachhaltig herausragende Ergebnisse. Es führe seine Kunden zum Abschluss, weil es in besonderer Weise Entertainment, Erlebnis und Community schaffe. So wurde LOVOO “das am schnellsten wachsende Netzwerk zum Kennenlernen neuer Leute in der Nähe. Es bringt Menschen mit ähnlichen Interessen, individuellen Erfahrungen und Wünschen zusammen”. Bereits ausgezeichnet als einer der “Top-Arbeitgeber” in Deutschland (laut “Focus”) und als “Top Company” und “Open Company” (“kununu”) konnte sich LOVOO in der Juryentscheidung gegen die Mitbewerber durchsetzen.

BusinessDAY 2020 – Kundengewinnung im digitalen Zeitalter im Fokus

Beim BusinessDAY 2020 der Buhr & Team AG für mehr Unternehmenserfolg kamen am 28.02.2020 rund 200 Führungskräfte aus Top-Unternehmen der deutschen Wirtschaft im Hyatt Regency Düsseldorf zusammen, um über das Thema Kundengewinnung im digitalen Zeitalter zu sprechen. In einer einzigartigen, interaktiven Atmosphäre wurden Erfahrungen und Lösungen ausgetauscht, wie man die digitale und reale Welt zum bestmöglichen Kundenerlebnis zusammenführen kann.

Andreas Buhr ist Unternehmer, Vortragsredner, Buchautor. Er ist Gründer und CEO der Buhr & Team Akademie für Führung und Vertrieb AG (Düsseldorf), die europaweit mittelständische und große Unternehmen sowie internationale Konzerne für mehr Unternehmenserfolg trainiert. Bekannt ist Andreas Buhr auch als international gebuchter Speaker im Bereich Führung und Vertrieb sowie als Publizist und Fachautor für viele Branchenmagazine. Sein Ziel: Unternehmen mehr Erfolg im Business zu ermöglichen. www.buhr-team.com

Parallel zu seinem Studium zum Betriebswirt startete Andreas Buhr 1980 seine Karriere zunächst in der Finanzdienstleistungs-Branche. Anfangs verantwortlich für den Verkauf im Außendienst, zählte er bereits mit 28 Jahren zur Spitze einer der größten Vertriebsorganisationen in Europa. Seit gut 35 Jahren begeistert er auf großen Weiterbildungsforen und Kongressen mit seinem Know-how und seinen Thesen zu Führung und Vertrieb sowie mit seinen zukunftsweisenden Strategien und handfesten Praxistipps das Publikum.

Andreas Buhr ist Expert-Member im Club 55, dem Europäischen Expertenteam für Marketing und Verkauf, er ist Mitglied der National Speakers Association im Chapter New York, und Past President der GSA German Speakers Association, des zweitgrößten Redner- und Trainerverbands der Welt. Er ist zudem Dozent an mehreren Business Schools. Mit “Vertrieb geht heute anders &Vertriebsführung” hat Andreas Buhr bereits mehr als ein Dutzend Management-Bücher veröffentlicht.

