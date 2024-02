Long Term Stay in Somabay – „Workation“ im Ferienparadies am Roten Meer

Somabay bietet ab sofort exklusive Serviced Apartments zur Langzeit-Miete an

Somabay/München – Sonnige Auszeit an den schönsten Stränden Ägyptens. Die Luxus Destination Somabay am Roten Meer macht nun möglich, wovon viele Menschen träumen: „Workation“ und Überwintern im exklusiven Sonnen-, Wassersport- und Golfer-Paradies am Roten Meer.

Nur 40 Minuten vom internationalen Flughafen Hurghada entfernt, empfängt die Luxusdestination Somabay an der Ostküste Ägyptens nun auch Gäste für einen langfristigen Aufenthalt. Somabay bietet ab sofort exklusive Serviced Apartments zur Langzeit-Miete an.

Stayr ist eine Signature Collection von handverlesenen Villen, Chalets, Apartments und Studios mit Service, die Langzeit-Gästen die Möglichkeit bietet, die Magie und Schönheit Somabays zu entdecken und sich hier für einige Wochen und Monate zu Hause zu fühlen, ohne dabei auf den Komfort eines Hotels verzichten zu müssen. Die Unterkünfte sind voll möbliert und bestens ausgestattet. Alle Wohneinheiten bieten einen schönen Blick auf das Meer und die Golfplätze.

Neben seiner unvergleichlichen Lage mit den weitläufigen, ruhigen Sandstränden und einer märchenhafte Bergkulisse, sind es auch die zahlreichen Möglichkeiten sich sportlich zu betätigen, die Somabay auszeichnen. Die schönsten Strände des Landes und besten Tauchreviere der Welt zusammen mit ganzjährig sommerlichen Temperaturen machen die 5-Sterne-Destination Somabay einzigartig. Aktivitäten wie Golfen, Kitesurfen und Tauchen, Tennis, Paddel oder Reiten laden dazu ein, sich hier für längere Zeit niederzulassen.

In Somabay lassen sich Arbeit und Freizeit auf ideale Weise verbinden. Gerade für Remote-Arbeitende, die sonst im kalten Deutschland im Homeoffice sitzen, stellt die Destination eine paradiesische Abwechslung dar. Träume, die einem im Alltag verwehrt bleiben, kann man sich beim Langzeitaufenthalt in Somabay verwirklichen: Warum nicht eine neue Sportart erlernen, in der Mittagspause eine Runde schnorcheln gehen oder nach der Arbeit mit den Kindern Sandburgen bauen?

In Somabay kann man im Orca Dive Club den Tauchschein machen oder bei den Profis vom 7Bft KiteHouse das Kitensurfen lernen. Wer seine Golf-Skills verbessern will, dem bietet die Somabay Golf Academyein ganzheitliches Golferlebnis, das vom Abschlagtraining an der Driving Range über die Verbesserung der Putting-Skills in der Putting Academy, über das Kurzspiel in der Scoring Arena, über das kurzweilige Spiel auf dem neuen 9-hole Par 3 Course bis hin zum berühmten 18-hole Gary Player Championship Course einen allumfassenden Trainings- und Spielerfolg garantiert.

Auch für Langzeiturlauber, die einfach nur genießen möchten oder dem kalten Winter entfliehen, hat Somabay Abwechslung zu bieten. Die Somabay Marina ist das ganze Jahr über Anlaufpunkt für Touren, kulinarische Abenteuer, nächtliche Unterhaltung und Shoppingerlebnisse. Innovative Restaurants sorgen für kulinarischen Hochgenuss: Im Baladina kann man ägyptisch-orientalische Köstlichkeiten kosten, die Sobar Rooftop Bar serviert feines Sushi, Tapas und besondere Cocktails zur atemberaubenden Aussicht. Leckere Pizza gibt es im Maison Thomas. Coole Shops laden zum Bummeln und Flanieren ein, bei einem frisch gemahlener Kaffee zu einer guten Lektüre lässt es sich am Nachmittag schön entspannen. Langweilig wird es nie in Somabay, auch nicht für jene, die hier längere Zeit leben und arbeiten wollen.

Wirklich zu Hause sind Familien dort, wo ihre Kinder auch in den Kindergarten und zur Schule gehen. Auch diese Möglichkeit besteht in Somabay. Bereits im November 2021 hat KOMPASS – Innovative Education, der führende Bildungsanbieter Ägyptens, einen Kindergarten für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren in Somabay eröffnet. Ende vergangenen Jahres wurde das Angebot um eine eigene Primary School für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren ergänzt.

Die neue Schule fördert insbesondere die Eigeninitiative und das selbstständige Lernen der Kinder. Individuell angepasste Herausforderungen für jedes Kind, Aktivitäten, die Kreativität und innovatives Denken anregen sowie eine wertschätzende und kind-zentrierte Atmosphäre sind Teil des pädagogischen Konzepts. Der Unterricht wird fächerübergreifend und altersgemäß für jede Lerngruppe gestaltet, nimmt Rücksicht auf die Interessen der Kinder und findet dreisprachig auf Englisch, Arabisch und Deutsch statt.

Stayr kombiniert persönliche Gastfreundschaft mit einem raffinierten Touch und macht den Aufenthalt in Somabay, ob allein oder mit der Familie, ob zum Arbeiten, zum Golfen, zum Tauchen, Surfen oder einfach nur um dem kalten Winter zu entfliehen, zu einem unvergesslichen Erlebnis – auch zum kleinen Preis: Somabreeze-Einzimmerappartements sind schon ab 700 Euro im Monat verfügbar, Zweibettzimmer-Appartements kann man ab 900 Euro mieten.

Stayr-Gäste profitieren zusätzlich von zahlreichen Vorteilen und Preisnachlässen in Somabay:

Bis zu 25% Rabatt in den Marina-Restaurants

Bis zu 25% Preisnachlass im Playpark und auf Hopper Bikes & Golf Cart Rentals

Freier Zugang zum S.Cape Beach Club sowie Rabatt auf Speisen und Getränke

Freier Zugang zum Bayfit Fitness Studio

Free Wi-Fi

Housekeeping

Concierge Service

Weitere Informationen zur Langzeitmiete in Somabay und den Stayr – Bay life home rentals finden Sie auf der Website, via Facebook und auf Instagram.

Reservierungen per Email an reservations@stayr.somabay.com, telefonisch oder via WhatsApp unter: +20 155 409 4049

*ENDE*

Über Somabay

Somabay liegt auf einer Halbinsel am Roten Meer und bietet eine breite Palette an Aktivitäten für Touristen. Die Region ist international bekannt für ihre traumhaften Strände und das kristallklare Wasser. Mit der Anbindung an große Fluggesellschaften wie Lufthansa, Egypt Air und Condor ist Somabay aus Europa einfach zu erreichen. Die Destination zeichnet sich durch erstklassige Luxushotels, exklusive Golfplätze, atemberaubende Tauch- und Schnorchel-Reviere und legendäre Kitesurf-Spots sowie die einzigartige Kultur der Region aus.

www.somabay.com

Kontakt

KLEBER GROUP Büro München

Hannah Schnorbusch

Theresienstraße 73

80333 München

089-28 70 230-0



http://www.klebergroup.com

Bildquelle: (c) Somabay