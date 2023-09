LokSpace bildet für die Verkehrswende aus

Um die notwendige Verkehrswende umzusetzen, benötigten die Bahnanbieter Personal, insbesondere Triebfahrzeugführer. Solche bildet LokSpace GmbH an verschiedenen Standorten in Deutschland aus. Neu ist das hochmoderne Ausbildungszentrum in Siegburg.

Siegburg, den 14.9.2023 Gesucht werden Berufe, die die Gesellschaft bei der notwendigen Transformation begleiten. Genau solche Ausbildungsberufe findet man bei LokSpace GmbH in der ersten Etage in Siegburg, Am Turm 22. In den schlichten Räumen, randvoll mit moderner Technik und einer Modelleisenbahn, haben neun jungen Menschen, davon zwei Frauen, gerade ihre Ausbildung zum TriebfahrzeugführerIn gestartet. „Gerne hätten wir noch mehr TeilnehmerInnen begrüßt, aber hieran arbeiten wir“, startet Carsten Flohr, Geschäftsführer der LokSpace GmbH und blickt in die Runde, in der sich erstmals auch zwei Frauen finden.

Die Aufgaben heutiger Lokführer/in haben wenig mit dem Bild aus vergangenen Tagen zu tun. „Das Berufsbild hat sich vollkommen gewandelt. Die Loks sind mit hochmodernen Cockpits ausgestattet. Triebfahrzeugführer sollten vor allem neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen sein, denn im Führerstand ist alles digital“, erläutert Flohr, der selbst eine Fahrerlaubnis zum Führen von Loks besitzt. Deshalb müssen Auszubildende auch gewisse Mindestkriterien erfüllen.

Die Ausbildung besteht aus einem Theorie-Mix und einem Praxisteil. Zu Beginn wird jeder TeilnehmerIn mit modernem Equipment ausgestattet und erhält einen webbasierten, eigenen, interaktiven Zugang zu Themen, Aufgaben und Lehrfilmen. Die Betreuung erfolgt individuell, durch zugelassene Ausbilder via Skype, Mail, Telefon und in Siegburg. Die Ausbildungsinhalte sind dabei eng mit dem späteren Arbeitgeber abgesprochen. Nach jedem Modul erfolgt eine Prüfung zur Kontrolle des Erlernten. „So können wir zielgerichtet nachsteuern“, erläutert Marvin Flohr. Grundsätzlich ist es so, dass LokSpace-Ausbilder ihre Verfügbarkeit an die Bedürfnisse der Teilnehmer anpassen.

Nach erfolgreichem Abschluss der theoretischen Ausbildung erfolgt im Anschluss der praktische Teil der Ausbildung direkt beim zukünftigen Arbeitgeber. „Aber natürlich haben wir vorher hier in Siegburg am Fahrsimulator trainiert“, schmunzelt Marvin Flohr.

Die 11-monatige Ausbildung kann hybrid oder in Präsenz erfolgen. „Man muss nicht in der Nähe von Siegburg wohnen, um sich bei uns am Standort ausbilden zu lassen“, erläutert Flohr und betont, dass jede(r) TeilnehmerIn direkt nach dem Abschluss einen Vertrag bei einem der Kooperationspartner von LokSpace erhält.

Ein Grund hierfür ist sicherlich die sehr praxisnahe Ausbildung, die durch Ausbilder und Prüfer erfolgt, die Eisenbahnbetriebsleiter und Mitarbeiter mit längeren Erfahrungen in der Ausbildung zum Triebfahrzeugführer sind. Darüber hinaus haben alle Ausbilder und Prüfer früher selbst die Verantwortung als Triebfahrzeugführer wahrgenommen.

Obwohl der Kurs bereits gestartet ist, freut man sich in Siegburg über Kurzentschlossene, die am laufenden Kurs noch teilnehmen möchten. Einfach Kontakt aufnehmen.

LokSpace GmbH wurde von Eisenbahnern mit langjähriger Berufserfahrung mit dem Ziel gegründet, Lokführer verantwortungsbewusst und modern auszubilden. In Zusammenarbeit mit Partnern bietet LokSpace Ausbildungen zum Lokführer an 16 Standorten in Deutschland an.

Die Ausbildung wird stationär oder digital angeboten. Die digital Teilnehmenden werden zu den stationär stattfindenden Lehrgängen zugeschaltet. LokSpace GmbH ist ein anerkannter Ausbildungsbetrieb mit Sitz in Siegburg, Hagen und Dinslaken.

