Logistikfläche mit Zukunft

Köln/Wesseling, 13. November 2024. Rund 2.000 Quadratmeter neue Lagerkapazität: Hosokawa Micron Powders investiert am Unternehmenssitz in Köln in die Erweiterung der bestehenden Logistikhalle – und setzt dabei auf die Expertise der Vollack Gruppe, den Spezialisten für nachhaltige und energieeffiziente Gebäude. Am Dienstag, 12. November 2024, wurde nach nur fünfmonatiger Bauzeit mit dem Richtfest der nächste Meilenstein des Projekts gefeiert.

Innovative Pulvertechnologie für mehr als 100 Kunden und für über 250 Produkte: Das Zerkleinern und Verarbeiten von pulverförmigen Produkten ist die Kernkompetenz von Hosokawa Micron Powders. Seit der Gründung im Jahr 1957 agiert der Experte für Lohnmahlung als Teil der internationalen Hosokawa Gruppe und ist heute einer der führenden Anbieter von industriellen Dienstleistungen im Bereich der mechanischen Verfahrenstechnik. Dabei bietet Hosokawa Micron Powders den Kunden eine breite Servicepalette im Logistikbereich an – und erweitert daher die Kölner Lagerhalle als Kalthalle um weitere rund 2.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche.

Neuer Raum für Produkteinlagerung

Mit der Konzeption, der Planung und dem Bau des Gebäudes hat Hosokawa Micron Powders Vollack beauftragt. „Mit der Erweiterung der Lagerhalle investieren wir in die Zukunft unseres Unternehmens. Für unseren Erfolg ist es unerlässlich, dass wir uns auf Effizienz und Qualität verlassen können – Vollack ist daher genau die richtige Wahl“, sagt Jörg Krahnen, Geschäftsführer von Micron Powders, anlässlich des Richtfests. Für beide Unternehmen ist es bereits das fünfte gemeinsame Bauvorhaben: Vor 14 Jahren plante und realisierte der Spezialist für nachhaltige, energieeffiziente Gebäude bereits diese bestehende Lagerhalle. Deswegen kennt das Team die Anforderungen vor Ort genau, wie Johannes Bettsteller, Partner bei Vollack West, betont: „Für uns bei Vollack ist die Erweiterung der Lagerkapazitäten für Hosokawa Micron Powders ein besonderes Projekt, denn es ist die Fortführung einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Wir freuen uns über das langjährige Vertrauen und darauf, unsere Expertise erneut zum Mehrwert für unseren Kunden einzubringen.“

Sämtliche Baumaßnahmen mit Fertigbauteilen fanden und finden dabei im laufenden Betrieb und unter Beachtung der engen Platzverhältnisse statt. Die Vorfertigung sorgt für besondere Effizienz bei hoher Qualität. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Dezember 2024 vorgesehen; schon bald wird Hosokawa Micron Powders also in den erweiterten Räumlichkeiten die bereits im Bestand befindlichen Materialien einlagern.

Vollack

Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden bundesweit, davon circa zwei Drittel aus Architektur und Ingenieurwissenschaften, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projekt-steuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Arbeitswelten mit Zukunfts-Gen, die Menschen ermutigen, Möglichkeiten eröffnen und den Erfolg beschleunigen, sind erklärte Passion. Vollack arbeitet mit den neuesten Methoden: BIM (Building Information Modeling) und LEAN (Lean Construction). Gebäude für die stetige Optimierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und auf die Prozesse hin optimiert, entstehen nach der Vollack Phase NULL® bundesweit kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter.

Hosokawa Micron Powders

Hosokawa Micron Powders ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf die Vermahlung, Verarbeitung und Lagerung hochfeiner Pulver mit exakt definierten Eigenschaften spezialisiert hat. Moderne Produktionsanlagen und mehr als 50 Jahre Erfahrung garantieren höchste Produktqualität, Effizienz und Lieferfähigkeit für Kunden aus den Branchen Chemie, Mineralien, Kunststoffe, Kosmetik und Food. Das Unternehmen ist Teil der Hosokawa Micron Gruppe und beschäftigt am rheinischen Standort circa 60 Mitarbeitende.

