Lösungen statt Tools: BlueCallom mit ersten schlüsselfertigen Agentic AI Business-Lösungen

Autonome KI ist keine Zukunftsvision mehr / Innovative Produkte ermöglichen bislang für unmöglich gehaltene Entwicklungssprünge

BlueCallom, Pionier im Bereich der Agentic AI, stellt im Rahmen der BlueCallom Night am 31. Oktober 2024 in Zürich drei schlüsselfertige KI-Produkte für Unternehmen vor. Gegenwärtig eingesetzte generative KI-Tools wie ChatGPT oder Microsoft Copilot ermöglichen nur Verbesserungen bestehender Prozesse. Agentic AI, also autonome künstliche Intelligenz, geht einen Schritt weiter und ist in der Lage, selbstständig zu handeln und zu entscheiden – kann aber stets von menschlichen Mitarbeitern kontrolliert werden. Auf diese Weise sind Innovations- und Produktivitätssprünge möglich, die bislang als unmöglich galten. Die disruptiven Lösungen DISRUPT, TRANSFORM und BANKCIRO können sofort eingesetzt werden.

Nahezu jedes Unternehmen – gleich welcher Größe oder Branche – kann von den neuen, schlüsselfertigen Anwendungen profitieren:

BlueCallom DISRUPT schafft Wettbewerbsvorteile in enormer Geschwindigkeit. Das autonome Innovationssystem ermöglicht Innovationskonzepte innerhalb weniger Stunden und einen ersten Prototyp innerhalb weniger Wochen. Acht Cluster mit insgesamt über 50 miteinander verbundenen Agenten können entweder völlig autonom oder mit menschlichen Interaktionspunkten arbeiten.

BlueCallom TRANSFORM hilft Produktivitätslecks zu schließen und steigert die Effizienz. Hierzu befragen KI-Agenten zunächst alle Mitarbeiter und erstellen dann eine komplexe Heatmap aller identifizierter Probleme. Diese können dann gezielt adressiert werden, wodurch sich die Produktivität innerhalb von nur drei Monaten um fünf bis zehn Prozent steigern lässt.

BlueCallom BANKCIRO bewertet Jahresberichte, bankspezifische interne Daten und Ziele sowie branchenspezifische Benchmarks. Autonome Agenten entwickeln hieraus Lösungsvorschläge für Führungskräfte, die auf aktuellen Daten, Zukunftsprognosen und Zielen der Führungsebene basieren.

„Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Anwendungen zu kreieren, die in der Tat intelligent und autonom sind. Auf diese Weise lösen wir Probleme, die mit herkömmlicher Software nicht lösbar sind“, erklärt Axel Schultze, Gründer und CEO von BlueCallom. „Mit Agentic AI wird sich die Grenze des Unmöglichen immer weiter verschieben.“

Bevor Axel Schultze 2022 BlueCallom gründete, hob er mit Computer 2000, der ersten digitalen Börse Webstock sowie Infinigate weltweit erfolgreiche, innovative und disruptive Unternehmen aus der Taufe.

Details über Verfügbarkeit, Implementierung und Preise der neuen Geschäftslösungen finden sich auf bluecallom.com.

BlueCallom ist ein Pionier im Bereich der Agentic AI, also der autonomen künstliche Intelligenz, die mittels Agenten der nächsten Generation in der Lage ist, selbstständig zu handeln und zu entscheiden – allerdings immer kontrolliert von menschlichen Mitarbeitern. Auf diese Weise sind Innovations- und Produktivitätssprünge in Unternehmen möglich, die bislang als unmöglich galten. So können die schlüsselfertigen Lösungen beispielsweise Produktivitätslecks schließen und die Effizienz steigern, Innovationen autonom voranzutreiben und Berichte bewerten und daraus Lösungsvorschläge für Führungskräfte entwickeln.

BlueCallom erhielt 2024 den Deutschen Innovationspreis für sein Innovationsframework und die GPTBlue-Software. Das Unternehmen wurde 2022 von Marita und Axel Schultze gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Weitere Informationen unter https://bluecallom.com/

Firmenkontakt

BlueCallom

Stefania Randazzo

Kreuzstrasse 26

8008 Zürich

+41 44 500 64 80



https://bluecallom.com/

Pressekontakt

Weissenbach PR

Bastian Schink

Landsberger Str. 155

80687 München

+49 89 54 55 82 01



https://weissenbach-pr.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.